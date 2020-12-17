Перебор полученных значений в цикле - страница 3
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Что может мешать результатам обновляться?
Все результаты обновляются. В массиве каждый элемент соответствует одному бару, а не тику. Если нужна потиковая работа, то алгоритм нужен другой, более сложный.
Все результаты обновляются.
У меня только параметры МА обновляются))
А все остальные значения после первого результата не меняются
Не понимаю уже что ещё сделать, всё перепробовал, но итога всё нет
У меня только параметры МА обновляются))
В представленном коде (первое сообщение топика) не видно, где меняются параметры МА. Они берутся такими, которые установлены по умолчанию.
А все остальные значения после первого результата не меняются
Что такое "первый результат"?
Не понимаю уже что ещё сделать, всё перепробовал, но итога всё нет
Тяжело помочь, когда задача не сформулирована четко.
P. S. Насчет тиков вопрос остается актуальным: если не используете их, то зачем цикл обрабатывает текущий бар?
Что такое "первый результат"?
Параметр меняется, а значение прибыльных уже нет
Так ведь на первом тике считается вся история, а на следующем - только новые бары (чаще всего нулевой). Вы же на следующем тике зануляете значение переменной Profit. Вот оно и остается равным нулю. Если нужно оставлять значение с прошлого тика, то следует где-то сохранять его и еще побеспокоиться о том, чтобы более одного раза за новый бар не добавлять данные к предыдущим.
Так ведь на первом тике считается вся история, а на следующем - только новые бары (чаще всего нулевой). Вы же на следующем тике зануляете значение переменной Profit. Вот оно и остается равным нулю. Если нужно оставлять значение с прошлого тика, то следует где-то сохранять его и еще побеспокоиться о том, чтобы более одного раза за новый бар не добавлять данные к предыдущим.
Если вынести переменную Profit за старт, то результат будет вместо 0 постоянно первое значение 63
Я наверно уже не понимаю что к чему))