помогите разобраться! Работает корректно только с исходником - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробывал как вы написали, без изменения
но.... ведь если я написал:
значит файл рядом звука рядом с mq4 и значит путь правильно был указан,иначе ошибка ведь была бы
в любом случае, без изменения!
Пожалуйста помогите
попробуйте так
и везде исправьте на так
Надо еще журнал посмотреть, когда вы утверждаете, что не работает. У меня всегда ресурсы работают как часики. Правильный путь и хорошее настроение и будет работать/
Еще надо такой формат выдерживать (на примере картинки):
лучше сюда ваш музыкальный файл
и везде где вам нужен звук пишите так
лучше сюда ваш музыкальный файл
и везде где вам нужен звук пишите так
Ребят не получается, что за ф*гня, в исходнике работает, а так нет... перепробовал все что написали, и файл уже название менял, во всех файлах так же менял название, компилируется безх ошибок но работает только в исходнике, в чем дело может бытЬ?
Ребят не получается, что за ф*гня, в исходнике работает, а так нет... перепробовал все что написали, и файл уже название менял, во всех файлах так же менял название, компилируется безх ошибок но работает только в исходнике, в чем дело может бытЬ?
у вас должен быть музыкальный файл преобразован в формат
.wav
Надо полный код выкласть, посмотреть
сделал на чистом индикаторе ии...там работает... а у меня нет,... колдовал колдовал но вроде получилось,
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧТО помогли
теперь же такой вопрос, при смене ТФ проигрывается музыка, как это исправить?
сделал на чистом индикаторе ии...там работает... а у меня нет,... колдовал колдовал но вроде получилось,
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧТО помогли
теперь же такой вопрос, при смене ТФ проигрывается музыка, как это исправить?
в деините ловить номер причины деинициализации и доставлять этот номер в инициализацию - как?...вроде как деинициализация не сбрасывает переменные объявленные до блока инициализации, тоесть глобальные
Пожалуйста подскажите название чего удалять? и в как правильно в Deinit будет?
вот так вот пробую и ничего не происходит:
if(reason = 3) { ObjectDelete("sound_Privet"); ObjectDelete("ok.wav"); }
Пожалуйста подскажите название чего удалять? и в как правильно в Deinit будет?
вот так вот пробую и ничего не происходит:
это плеер он не удаляется
-----------------
например сработала ваша функция - сработает звук, вот и всё .
вот например у меня функция - закроет всё и проиграет звук