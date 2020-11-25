помогите разобраться! Работает корректно только с исходником - страница 2

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vebster005:

Попробывал как вы написали, без изменения

но.... ведь если я написал:

значит файл рядом звука рядом с mq4 и значит путь правильно был указан,иначе ошибка ведь была бы

в любом случае, без изменения!


Пожалуйста помогите

попробуйте так 

#resource "ok.wav"

и везде исправьте на так

#resource "ok.wav"
string   sound_Privet    = "ok.wav";     // Звук при загрузке
------------------
int OnInit()
  {
   PlaySound(sound_Privet);
  }
 

Надо еще журнал посмотреть, когда вы утверждаете, что не работает. У меня всегда ресурсы работают как часики. Правильный путь и хорошее настроение и будет работать/

Еще надо такой формат выдерживать (на примере картинки):

string          InpFile="::Images\\chain_log1.bmp"; // Имя файла с картинкой
[Удален]  

лучше сюда ваш музыкальный файл 

и везде где вам нужен звук пишите так 

   PlaySound(" тут название вашего музыкального файла ");

Снимок 2

 
SanAlex:

лучше сюда ваш музыкальный файл 

и везде где вам нужен звук пишите так 


Ребят не получается, что за ф*гня, в исходнике работает, а так нет... перепробовал все что написали, и файл уже название менял, во всех файлах так же менял название, компилируется безх ошибок но работает только в исходнике, в чем дело может бытЬ?

[Удален]  
vebster005:

Ребят не получается, что за ф*гня, в исходнике работает, а так нет... перепробовал все что написали, и файл уже название менял, во всех файлах так же менял название, компилируется безх ошибок но работает только в исходнике, в чем дело может бытЬ?

у вас должен быть музыкальный файл преобразован в формат 

.wav
 
Надо полный код выкласть, посмотреть
 
Evgeniy Zhdan:
Надо полный код выкласть, посмотреть

сделал на чистом индикаторе ии...там работает... а у меня нет,... колдовал колдовал но вроде получилось,
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧТО помогли
теперь же такой вопрос, при смене ТФ проигрывается музыка, как это исправить?

 
vebster005:

сделал на чистом индикаторе ии...там работает... а у меня нет,... колдовал колдовал но вроде получилось,
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧТО помогли
теперь же такой вопрос, при смене ТФ проигрывается музыка, как это исправить?

в деините ловить номер причины деинициализации и доставлять этот номер в инициализацию - как?...вроде как деинициализация не сбрасывает переменные объявленные до блока инициализации, тоесть глобальные
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Причины деинициализации
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Причины деинициализации
  • www.mql5.com
//| get text description                                             | //| Expert deinitialization function                                 |
 
Aleksey Semenov:
в деините ловить номер причины деинициализации и доставлять этот номер в инициализацию - как?...вроде как деинициализация не сбрасывает переменные объявленные до блока инициализации, тоесть глобальные

Пожалуйста подскажите название чего удалять? и в как правильно в Deinit будет?


#resource "ok.wav"
string   sound_Privet    = "ok.wav";     // Звук при загрузке
------------------
int OnInit()
  {
   PlaySound(sound_Privet);
  }

вот так вот пробую и ничего не происходит:

   if(reason = 3)
     {
        ObjectDelete("sound_Privet");
 	ObjectDelete("ok.wav");
     }
[Удален]  
vebster005:

Пожалуйста подскажите название чего удалять? и в как правильно в Deinit будет?


вот так вот пробую и ничего не происходит:

это плеер он не удаляется

-----------------

например сработала ваша функция - сработает звук, вот и всё . 

вот например у меня функция - закроет всё и проиграет звук

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check TargetProfitOnTick closing                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void TargetProfitOnTick(void)
  {
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)<=TargetLoss ||
      AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)>=TargetProfit)
     {
      CloseAll();
      Sleep(SLEEPTIME*1000);
      CloseAll();
      ExpertRemoves();
      DeleteChart();
      PlaySound("expert.wav");
     }
  }
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