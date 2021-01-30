Пытаюсь не заснуть - страница 3

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давно не интересные фильмы,

может еесть кто посоветует давние интересные ,фантазм уже смотрел

 
Fast235:

давно не интересные фильмы,

может еесть кто посоветует давние интересные ,фантазм уже смотрел

Пробежка вокруг метров на ... и подтягивание... ну или отжимание... помогает или заснуть или код досмотреть)))

 
Valeriy Yastremskiy:

Пробежка вокруг метров на ... и подтягивание... ну или отжимание... помогает или заснуть или код досмотреть)))

это все давно не работает

 
Fast235:

давно не интересные фильмы,

может еесть кто посоветует давние интересные ,фантазм уже смотрел

советую: Фарго, недавно еще 4-ый сезон вышел, ничего так,

но первые три сезона, как по мне, шедевр !

 
Fast235:

это все давно не работает

кофе и мотивация результата... код требует сосредоточенности. кино мешает. мне музон  идет, но это психотипное. кому то тишина. но если сон прогнать это 10и минутное действо должно быть с эффектом сосредоточения на мотиве... как то так...

 
Denis Sartakov:

советую: Фарго, недавно еще 4-ый сезон вышел, ничего так,

но первые три сезона, как по мне, шедевр !

Денис, рад видеть, спасибо!

 
Aleksei Stepanenko:

Сплю во время оптимизации. Вот так:


спать нельзя


 
В один из периодов своей жизни по роду своей деятельности мне приходилось ездить 1-2 раза в месяц за рулём своего авто на дальнее расстояние. Время в пути 4.5 часа. Чтобы приезжать к началу рабочего дня, выезжать приходилось рано и поэтому не высыпался. Где то после примерно 1.5-2 часов езды начинало неудержимо клонить ко сну. Возникала опасность улететь в кювет или того хуже - врезаться в дерево. Приходилось останавливаться, съезжать на обочину и откинув кресло ненадолго вздремнуть. Что интересно, чтобы почувствовать себя бодрым достаточно было отключиться буквально на 10-15 минут.
[Удален]  
khorosh:
В один из периодов своей жизни по роду своей деятельности мне приходилось ездить 1-2 раза в месяц за рулём своего авто на дальнее расстояние. Время в пути 4.5 часа. Чтобы приезжать к началу рабочего дня, выезжать приходилось рано и поэтому не высыпался. Где то после примерно 1.5-2 часов езды начинало неудержимо клонить ко сну. Возникала опасность улететь в кювет или того хуже - врезаться в дерево. Приходилось останавливаться, съезжать на обочину и откинув кресло ненадолго вздремнуть. Что интересно, чтобы почувствовать себя бодрым достаточно было отключиться буквально на 10-15 минут.
Правильно, поспи
 
Vladimir Baskakov:
Правильно, поспи

Владимир, ты себе отдаешь отчет своим поступкам? или ты уже вернулся к обезьянам?

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