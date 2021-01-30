Пытаюсь не заснуть - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
давно не интересные фильмы,
может еесть кто посоветует давние интересные ,фантазм уже смотрел
давно не интересные фильмы,
может еесть кто посоветует давние интересные ,фантазм уже смотрел
Пробежка вокруг метров на ... и подтягивание... ну или отжимание... помогает или заснуть или код досмотреть)))
Пробежка вокруг метров на ... и подтягивание... ну или отжимание... помогает или заснуть или код досмотреть)))
это все давно не работает
давно не интересные фильмы,
может еесть кто посоветует давние интересные ,фантазм уже смотрел
советую: Фарго, недавно еще 4-ый сезон вышел, ничего так,
но первые три сезона, как по мне, шедевр !
это все давно не работает
кофе и мотивация результата... код требует сосредоточенности. кино мешает. мне музон идет, но это психотипное. кому то тишина. но если сон прогнать это 10и минутное действо должно быть с эффектом сосредоточения на мотиве... как то так...
советую: Фарго, недавно еще 4-ый сезон вышел, ничего так,
но первые три сезона, как по мне, шедевр !
Денис, рад видеть, спасибо!
Сплю во время оптимизации. Вот так:
спать нельзя
В один из периодов своей жизни по роду своей деятельности мне приходилось ездить 1-2 раза в месяц за рулём своего авто на дальнее расстояние. Время в пути 4.5 часа. Чтобы приезжать к началу рабочего дня, выезжать приходилось рано и поэтому не высыпался. Где то после примерно 1.5-2 часов езды начинало неудержимо клонить ко сну. Возникала опасность улететь в кювет или того хуже - врезаться в дерево. Приходилось останавливаться, съезжать на обочину и откинув кресло ненадолго вздремнуть. Что интересно, чтобы почувствовать себя бодрым достаточно было отключиться буквально на 10-15 минут.
Правильно, поспи
Владимир, ты себе отдаешь отчет своим поступкам? или ты уже вернулся к обезьянам?