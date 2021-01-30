Пытаюсь не заснуть - страница 2
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Мне-то зачем - со сном борюсь посредством сна.
шей кеды для фингерборда по ночам
Для Фингерборды Дапкунайте?
Для Фингерборды Дапкунайте?
это уже зависит от стадии )
это уже зависит от стадии )
Дмитриевский, ты знаешь что балбес?)прошу удалить ветку, мне хватит.
Дмитриевский, ты знаешь что балбес?)прошу удалить ветку, мне хватит.
Сплю во время оптимизации. Вот так: