Пытаюсь не заснуть - страница 2

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и опять троллизмус....
 
kaban_:

А Вы завели уже?

Мне-то зачем - со сном борюсь посредством сна.

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шей кеды для фингерборда по ночам
 
Maxim Dmitrievsky:
шей кеды для фингерборда по ночам

Для Фингерборды Дапкунайте?

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Andrei Novichkov:

Для Фингерборды Дапкунайте?

это уже зависит от стадии )

 
Maxim Dmitrievsky:

это уже зависит от стадии )

Дмитриевский, ты знаешь что балбес?)

прошу удалить ветку, мне хватит.
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Fast235:

Дмитриевский, ты знаешь что балбес?)

прошу удалить ветку, мне хватит.
Крутни спиннер 3 раза и ветка удалится сама
 
Вот уже который день не могу привыкнуть и читаю одну лишнюю букву «у».
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Сплю во время оптимизации. Вот так:


 
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