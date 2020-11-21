Помогите с OBJECT_BITMAP

Новый комментарий
 
Не могу разобраться с этой функцией. Подскажите что не так
 
sin_:
Не могу разобраться с этой функцией. Подскажите что не так

Если вызываете в OnChartEvent , то нужно событие при появлении которого будет выполнятся Ваш код. Вот почитайте справку , там кстати есть и примеры.

Про OBJ_BITMAR здесь читайте.
Документация по MQL5: Обработка событий / OnChartEvent
Документация по MQL5: Обработка событий / OnChartEvent
  • www.mql5.com
//|                                          OnChartEvent_Sample.mq5 | //|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //|                                             https://www.mql5.com | //| Expert initialization function                                   |...
 
sin_:
Не могу разобраться с этой функцией. Подскажите что не так

Пожалуйста код вставляйте при помощи кнопки  Code .

 
Sergey Kolemanov:

Если вызываете в OnChartEvent , то нужно событие при появлении которого будет выполнятся Ваш код. Вот почитайте справку , там кстати есть и примеры.

Про OBJ_BITMAR здесь читайте.
Функция вызывается по нажатию кнопки, по ней же у меня вызывается инфо панель. С другими объектами у меня проблем не возникало
 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста код вставляйте при помощи кнопки   .

Пока сижу через телефон, здесь такого не вижу -_-
 
Вот же задают вопросы люди. А что не так? В чем проблема?
 
Dmitry Fedoseev:
Вот же задают вопросы люди. А что не так? В чем проблема?
Не выходит изображение, в чем она ещё может быть
 
sin_:
Функция вызывается по нажатию кнопки, по ней же у меня вызывается инфо панель. С другими объектами у меня проблем не возникало

Код Вы так и не показали... А в том что удалил модератор было примерно так:

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
{
   Obj_Bitmar(.....); // функция отрисовывающая OBJ_BITMAR
}
  

Где здесь кнопка? Ещё состояние кнопки можно проверять в других обработчиках, но у Вас и этого не было. Я дал Вам ссылки с рабочими примерами кода, почитайте, если что не получается кидайте код сюда в нормальном виде, думаю Вам помогут...

[Удален]  
sin_:
Не могу разобраться с этой функцией. Подскажите что не так

так там есть пример скрипта - что именно Вы хотите с этой функцией сделать ?

EURUSDH1

Файлы:
OBJ_BITMAP.mq5  27 kb
 
SanAlex:

так там есть пример скрипта - что именно Вы хотите с этой функцией сделать ?


так вот) Теперь всю покажу

#resource  "\\Images\\face.bmp"
#define filename "::Images\\face.bmp"


//=====================-------------------------------------------------


int OnInit()
  {
  
  ButtonClose(0, "Button", 0, 920, 20, 200, 20, 0, "Окно Инфо", "Tahoma", 10, Black,clrLightBlue, clrNONE, false, false, false, true, 10 );
  
  return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//=====================-------------------------------------------------

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
  SetInfo();
  }

//=====================-------------------------------------------------

void SetInfo()
   {
   if (ObjectGetInteger(0,"Button",OBJPROP_STATE) == true)
      {     
      DrawCartoon("gr Image"        ,1,0,0, filename,10,10, 4, 4);
      }
   else
      {
      ObjectsDeleteAll(0,"gr");
      }
   }
   
   
//=====================-------------------------------------------------
  
   
void DrawCartoon (string name, int CORNER, int X, int Y, string file, int width, int height, int x_offset, int y_offset,ENUM_ANCHOR_POINT ANCHOR=ANCHOR_RIGHT_UPPER)
{
 //    if (ObjectFind(name)!=-1) ObjectDelete(name);
   ObjectCreate(name, OBJ_BITMAP, 0, 0, 0);
   ObjectSetString(0 ,name,OBJPROP_BMPFILE,  file);
   ObjectSet(name, OBJPROP_CORNER, CORNER);
   ObjectSet(name, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR);
   ObjectSet(name, OBJPROP_XDISTANCE, X);
   ObjectSet(name, OBJPROP_YDISTANCE, Y);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTED,false);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,width); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
}
Новый комментарий