Помогите с OBJECT_BITMAP
Не могу разобраться с этой функцией. Подскажите что не так
Если вызываете в OnChartEvent , то нужно событие при появлении которого будет выполнятся Ваш код. Вот почитайте справку , там кстати есть и примеры.Про OBJ_BITMAR здесь читайте.
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Не могу разобраться с этой функцией. Подскажите что не так
Пожалуйста код вставляйте при помощи кнопки .
Если вызываете в OnChartEvent , то нужно событие при появлении которого будет выполнятся Ваш код. Вот почитайте справку , там кстати есть и примеры.Про OBJ_BITMAR здесь читайте.
Пожалуйста код вставляйте при помощи кнопки .
Вот же задают вопросы люди. А что не так? В чем проблема?
Функция вызывается по нажатию кнопки, по ней же у меня вызывается инфо панель. С другими объектами у меня проблем не возникало
Код Вы так и не показали... А в том что удалил модератор было примерно так:
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { Obj_Bitmar(.....); // функция отрисовывающая OBJ_BITMAR }
Где здесь кнопка? Ещё состояние кнопки можно проверять в других обработчиках, но у Вас и этого не было. Я дал Вам ссылки с рабочими примерами кода, почитайте, если что не получается кидайте код сюда в нормальном виде, думаю Вам помогут...
Не могу разобраться с этой функцией. Подскажите что не так
так там есть пример скрипта - что именно Вы хотите с этой функцией сделать ?
так там есть пример скрипта - что именно Вы хотите с этой функцией сделать ?
так вот) Теперь всю покажу
#resource "\\Images\\face.bmp" #define filename "::Images\\face.bmp" //=====================------------------------------------------------- int OnInit() { ButtonClose(0, "Button", 0, 920, 20, 200, 20, 0, "Окно Инфо", "Tahoma", 10, Black,clrLightBlue, clrNONE, false, false, false, true, 10 ); return(INIT_SUCCEEDED); } //=====================------------------------------------------------- void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { SetInfo(); } //=====================------------------------------------------------- void SetInfo() { if (ObjectGetInteger(0,"Button",OBJPROP_STATE) == true) { DrawCartoon("gr Image" ,1,0,0, filename,10,10, 4, 4); } else { ObjectsDeleteAll(0,"gr"); } } //=====================------------------------------------------------- void DrawCartoon (string name, int CORNER, int X, int Y, string file, int width, int height, int x_offset, int y_offset,ENUM_ANCHOR_POINT ANCHOR=ANCHOR_RIGHT_UPPER) { // if (ObjectFind(name)!=-1) ObjectDelete(name); ObjectCreate(name, OBJ_BITMAP, 0, 0, 0); ObjectSetString(0 ,name,OBJPROP_BMPFILE, file); ObjectSet(name, OBJPROP_CORNER, CORNER); ObjectSet(name, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR); ObjectSet(name, OBJPROP_XDISTANCE, X); ObjectSet(name, OBJPROP_YDISTANCE, Y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTED,false); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,width); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,height); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset); }
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