Настройка списка актуальных валютных пар.
У меня 23 пары которые я проверяю каждый час. Каждый раз приходится кучу раз щёлкать мышью прокручивая список и это жуть как неудобно.
Есть ли способ прокрутить сразу в конец или начало, сделать чтобы пары перешли на вторую строку или ещё что-нибудь?
Заранее благодарю!
31 пара - вообще никаких проблем
У меня 23 пары которые я проверяю каждый час. Каждый раз приходится кучу раз щёлкать мышью прокручивая список и это жуть как неудобно.
Есть ли способ прокрутить сразу в конец или начало, сделать чтобы пары перешли на вторую строку или ещё что-нибудь?
Заранее благодарю!
Откройте окна своих 23 инструментов, потом правой кнопкой в обзоре рынка -> скрыть, и все другие будут спрятаны, либо правой кнопкой в обзоре рынка набор символов -> создайте свой список инструментов
Откройте окна своих 23 инструментов, потом правой кнопкой в обзоре рынка -> скрыть, и все другие будут спрятаны, либо правой кнопкой в обзоре рынка набор символов -> создайте свой список инструментов
Если оттуда открывать графики то они чистые, без моего анализа. А так я сделаю анализ, начерчу всё что мне нужно и в течении дня бегло прохожу по всем графикам. Просто эта мелочь, постоянно кучу раз щёлкать влево и вправо, неудобна. Надеялся есть горячая клавиша или ещё что-нибудь :)
Надеялся есть горячая клавиша
CTRL+TAB.
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У меня 23 пары которые я проверяю каждый час. Каждый раз приходится кучу раз щёлкать мышью прокручивая список и это жуть как неудобно.
Есть ли способ прокрутить сразу в конец или начало, сделать чтобы пары перешли на вторую строку или ещё что-нибудь?
Заранее благодарю!