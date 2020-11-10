Настройка списка актуальных валютных пар.

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У меня 23 пары которые я проверяю каждый час. Каждый раз приходится кучу раз щёлкать мышью прокручивая список и это жуть как неудобно.

Есть ли способ прокрутить сразу в конец или начало, сделать чтобы пары перешли на вторую строку или ещё что-нибудь?

Заранее благодарю!

 
Lonrek:

У меня 23 пары которые я проверяю каждый час. Каждый раз приходится кучу раз щёлкать мышью прокручивая список и это жуть как неудобно.

Есть ли способ прокрутить сразу в конец или начало, сделать чтобы пары перешли на вторую строку или ещё что-нибудь?

Заранее благодарю!

31 пара - вообще никаких проблем


 
Lonrek:

У меня 23 пары которые я проверяю каждый час. Каждый раз приходится кучу раз щёлкать мышью прокручивая список и это жуть как неудобно.

Есть ли способ прокрутить сразу в конец или начало, сделать чтобы пары перешли на вторую строку или ещё что-нибудь?

Заранее благодарю!

Откройте окна своих 23 инструментов, потом правой кнопкой в обзоре рынка -> скрыть, и все другие будут спрятаны, либо правой кнопкой в обзоре рынка набор символов -> создайте свой список инструментов

 
VVT:

Откройте окна своих 23 инструментов, потом правой кнопкой в обзоре рынка -> скрыть, и все другие будут спрятаны, либо правой кнопкой в обзоре рынка набор символов -> создайте свой список инструментов


Если оттуда открывать графики то они чистые, без моего анализа. А так я сделаю анализ, начерчу всё что мне нужно и в течении дня бегло прохожу по всем графикам. Просто эта мелочь, постоянно кучу раз щёлкать влево и вправо, неудобна. Надеялся есть горячая клавиша или ещё что-нибудь :)

 
Lonrek:

Надеялся есть горячая клавиша

CTRL+TAB.

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