Как правильно модифицировать ордер?
Всем привет.
Есть такой кусок кода:
Вопрос:
Почему не срабатывает модификация тейк профита?
(2 принта помеченные оранжевым цветом срабатывают при этом.)
P.S. Буду благодарен за любые советы..
Модифицируете короткую или длинную позицию?
if(ModifyOrder(prc, price_bid)) bool ModifyOrder(double price, double prc_bid)
Ну нужно по порядку разбираться.
Во-первых, доходит ли исполнение до
//---отправка запроса на сервер и проверка результата отправки if (OrderSend(request,result)) { if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE) { return (true); }; };
Поставьте Print перед этим участком, чтобы видеть проходят ли условия по марже.
Во-вторых, Print после OrderSend (перед if (result.retcode)) с выводом result.retcode, и в дополнение else с выводом ошибки GetLastError().
Тогда получим больше деталей об отказе функции.
разные переменные
То есть как я понимаю в одном месте при создании функции я прописываю параметры в виде переменных.
А в другом месте(во время вызова), как мне обьясняли можно уже передавать в это место значение в виде других переменных..
//---проверим хватает ли средств для открытия позиции double margin = 0.0; if (!OrderCalcMargin(request.type, request.symbol, request.volume, request.price, margin)) { Print("Условия по марже"); return(false); } if (margin > AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)) { Print("Условия по марже_2"); return(false); } //---отправка запроса на сервер и проверка результата отправки if (OrderSend(request,result)) { if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE) { Print("TRADE_RETCODE_DONE"); return (true); }; }; return(false); };// функция модификации торгового запроса-------------------------------------------------------------------------------------------------+Тестируя на истории в журнале - получил вот такой результат:
Но какой вывод из этого я должен сделать мне пока не понятно? )
Не ужели маржи не хватает для модификации ордера? )
(Она же там вообще ни при чем по идее..)
Изменил код следующим образом:
Не совсем то о чем я говорил.
//---проверим хватает ли средств для открытия позиции double margin = 0.0; if (!OrderCalcMargin(request.type, request.symbol, request.volume, request.price, margin)) { Print("Условия по марже"); return(false); } Print ("Первое условие по марже - ОК"); if (margin > AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)) { Print("Условия по марже_2"); return(false); } Print ("Второе условие по марже - ОК"); //---отправка запроса на сервер и проверка результата отправки if (OrderSend(request,result)) { Print ("Запрос отправлен, результат:",result.retcode); if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE) { Print("TRADE_RETCODE_DONE"); return (true); }; } else { Print("Ошибка при отправке запроса #", GetLastError()); }; return(false); };// функция модификации торгового запроса-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Попробуйте так, увидите что по марже оба условия выполняются, далее, возможно OrderSend даст ошибку и увидите "Ошибка при отправке запроса #" с номером ошибки. Далее ищем справку и смотрим по коду ошибки.
Если же получите "Запрос отправлен, результат:" с кодом результата, посмотрите что за код. Могут быть TRADE_RETCODE_PLACED вместо TRADE_RETCODE_DONE...
Попробовал - но вроде получается тоже самое.
А после изменений, код перекомпилировали? выглядит так, будто ваш предыдущий код работает только.
Можите сами проверить.
(если есть желание.)
//+------------------------------------------------------------------+ //| My_Practics.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Mike_Kharkov" #property link "https://www.fl.ru/users/Yamaradg/" #property version "1.00" double COEF = 1.0; // коэффициент кратности увеличения лота int DELTA = 222; // количество пунктов прохода цены для уведичения позиции ulong magic_number = 87654321; // магический ордер //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Get history price function | //+------------------------------------------------------------------+ double GetHistoryPrice( const string aSymbol ) { double price_in = 0; double volume_in = 0; if ( PositionSelect( aSymbol ) ) { long pos_id = long( PositionGetInteger( POSITION_IDENTIFIER ) ); if ( pos_id > 0 ) { if ( HistorySelectByPosition( ulong( pos_id ) ) ) { int deals = HistoryDealsTotal(); for( int i = 0; i < deals; i++ ) { ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket( i ); ulong order_ticket = ulong( HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ORDER ) ); if ( order_ticket > 0 ) { long deal_entry = long( HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ENTRY ) ); if ( deal_entry == DEAL_ENTRY_IN ) { double price = HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_PRICE ); double volume = HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_VOLUME ); price_in = price_in + price * volume; volume_in = volume_in + volume; } } } if ( volume_in > 0 ) return( NormalizeDouble( price_in / volume_in, _Digits ) ); } else { Print( "Не возможно получить историю позиции по символу ", aSymbol ); } } else { Print( "Не возможно определить идентификатор позиции по символу ", aSymbol ); } } return( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(INIT_SUCCEEDED); }//---------------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- }//---------------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { datetime tm=TimeCurrent(); MqlDateTime stm; TimeToStruct(tm,stm); // вызываем функцию вычисления последнего ордера и преобразовываем результат в 5-ти значное число. double hist_price = GetHistoryPrice(_Symbol); double prc = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); double price_bid = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID); double posVolume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // Подсчитываем профит текущей позиции double pos_prof_gl = NormalizeDouble(PositionGetDouble(POSITION_PROFIT), 2); if(!PositionSelect(_Symbol)) { pos_prof_gl = 0; }; Print("ТЕКУЩИЙ ПРОФИТ: ", pos_prof_gl); Print("ТЕКУЩИЙ BID: ", price_bid); if(!PositionSelect(_Symbol) && stm.hour >= 1 && stm.hour <= 5) { // вызываем функцию, подсчитывающую кол-во лотов для стартовой сделки double trade_lot = function_trade_lot(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); if(SendOrder(prc, trade_lot, pos_prof_gl, price_bid)) { // первоначальная позиция открыта.. Print("Первоначальное открытие"); Print("Час: " +(string)stm.hour); Print("Минута: " +(string)stm.min); Print("Секунда: " +(string)stm.sec); } } else if(pos_prof_gl < 0.10) { // доливка существующей позиции. //увеличим размер позиции на коэффициент double lot = posVolume * COEF; double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); if(ask <= hist_price - DELTA * _Point) { // -------+ вызов функции формирования торгового запроса +--------- if(SendOrder(prc, lot, pos_prof_gl, price_bid)) { Print("Позиция добавлена"); Print("Час: " +(string)stm.hour); Print("Минута: " +(string)stm.min); Print("Секунда: " +(string)stm.sec); } } } else if(pos_prof_gl >= 0.10) { Print("НАДО МОДИФИЦИРОВАТЬ ОРДЕР. Профит равен: ", pos_prof_gl, "-ти" ); // модификация существующей позиции. // -------+ вызов функции формирования торгового запроса +--------- if(ModifyOrder(prc, price_bid)) { Print("ПОЗИЦИИ МОДИФИКАЦИРОВАНА. Тейк профит равен:", price_bid); Print("Час: " +(string)stm.hour); Print("Минута: " +(string)stm.min); Print("Секунда: " +(string)stm.sec); } else { Print("Ошибка Модификации!!!"); } } }; //функция формирующая торговый запрос на открытие позиции и проверку результата открытия -------------------+ bool SendOrder(double price, double volume, double pos_prof, double prc_bid) { if(volume >= 99){ Print("ОШИБКА! Обьем Ордера привысил размер 99 лотов и сейчас ровняется", volume,"-м"); return(false); }; MqlTradeRequest request = {0}; MqlTradeResult result = {0}; //---заполняем поля торгового запроса request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Тип выполняемого действия request.symbol = _Symbol; // Имя торгового инструмента request.magic = magic_number; request.volume = volume; // Запрашиваемый объем сделки в лотах request.price = price; // Цена request.type = ORDER_TYPE_BUY; // Тип ордера request.tp = price + 400*_Point; // Цена, по которой сработает Take Profit ордер при движении цены в благоприятном направлении request.sl = price - 2700*_Point; // Цена, по которой сработает Stop Loss ордер при движении цены в неблагоприятном направлении request.deviation = 0; // Максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены, задаваемое в пунктах request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; // Тип ордера по исполнению request.type_time = ORDER_TIME_GTC; //---проверим хватает ли средств для открытия позиции double margin = 0.0; if (!OrderCalcMargin(request.type, request.symbol, request.volume, request.price, margin)) return(false); if (margin > AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)) return(false); //---отправка запроса на сервер и проверка результата отправки if (OrderSend(request,result)) { if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE) { return (true); }; }; return(false); };// функция торгового запроса-------------------------------------------------------------------------------------------------+ //функция формирующая модификацию торгового запроса и проверки результата -------------------+ bool ModifyOrder(double price, double prc_bid) { MqlTradeRequest request = {0}; MqlTradeResult result = {0}; //---заполняем поля торгового запроса request.action = TRADE_ACTION_MODIFY; // Тип выполняемого действия request.symbol = _Symbol; // Имя торгового инструмента request.tp = prc_bid; // Цена, по которой сработает Take Profit ордер при движении цены в благоприятном направлении request.sl = price - 270*_Point; // Цена, по которой сработает Stop Loss ордер при движении цены в неблагоприятном направлении //---проверим хватает ли средств для открытия позиции double margin = 0.0; if (!OrderCalcMargin(request.type, request.symbol, request.volume, request.price, margin)) { Print("Условия по марже"); return(false); } Print ("Первое условие по марже - ОК"); if (margin > AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)) { Print("Условия по марже_2"); return(false); } Print ("Второе условие по марже - ОК"); //---отправка запроса на сервер и проверка результата отправки if (OrderSend(request,result)) { Print ("Запрос отправлен, результат:",result.retcode); if ( result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE) { Print("TRADE_RETCODE_DONE"); return (true); }; } else { Print("Ошибка при отправке запроса #", GetLastError()); }; return(false); };// функция модификации торгового запроса-------------------------------------------------------------------------------------------------+ // возвращает цену открытия последнего ордера, где nMode - ORDER_TYPE_BUY/ORDER_TYPE_SELL ----------+ // для позиции с идентификатором PositionID double FindLastPrice(int nMode) { int CntPos; // количество ордеров в истории ulong nTicket; // тикет выбранного ордера из истории ulong OldTicket = 0; // тикет ордера найденного ранее long PosID, PosiID; // идентификатор позиции, к которой относится выбранный ордер //long Magic; // магический номер long Type; // тип найденного ордера (Buy или Sell) double OrderPrice = 0; // найденная цена // идентификатор позиции if((PosiID = PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER))==0) return(0.0); // создадим список ордеров и сделок, находящихся в истории HistorySelect(0, TimeCurrent()); CntPos = HistoryOrdersTotal(); // количество ордеров в истории // переберем все ордеры истории и отберем те, что относятся к нашей открытой позиции for (int i = 0; i < CntPos; i++) { nTicket = HistoryOrderGetTicket(i); // получим тикет очередного ордера PosID = HistoryOrderGetInteger(nTicket, ORDER_POSITION_ID); // позиция ордера Type = HistoryOrderGetInteger(nTicket, ORDER_TYPE); // тип ордера if ((PosID == PosiID) && (Type == nMode)) { if (nTicket > OldTicket) // этот ордер был открыт позже найденного ранее { OrderPrice = HistoryOrderGetDouble(nTicket, ORDER_PRICE_OPEN); // цена открытия ордера OldTicket = nTicket; // запомним тикет }; }; }; return(OrderPrice); };//---------------------------------------------------------------------------+ // ---- функция подсчета значения стартового лота. ------------------------------+ double function_trade_lot(double account_balance ){ double lot = 0.01; //lot = NormalizeDouble(0.01+MathMax(MathFloor((account_balance-100000)/50000),0)*0.01,2); //lot = MathMin(lot, SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX)); return(lot); };//---------------------------------------------------------------------------+
