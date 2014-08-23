какому индикатору больше всего доверяете - страница 4
Уважаемые artmedia70 и abolk
С Вами весело, может что ни будь полезное сотворим вместе в свое свободное время. Создадим стратегию с учетом необходимых индикаторов у которых названия и так хорошо звучать с их прирожденными гласными.
это мысли новичка-дилетанта (без обид). индикаторы и всякие их комбинации не несут никакого прогностического смысла. индикаторы измеряют тот или иной параметр котировок и если расчет индикаторов в коде сделан без ошибок то доверять можно каждому индикатору, но доверять индикаторам как средству предсказания нельзя. никакому из них...
Артмедиа прав, все проблемы с качеством прогнозирования этих индикаторов именно из-за наличия гласных.
Да и латиница не известно как влияет ...лучше заменить на кириллицу
Видать Вы не качественно отдохнули. Может в отпуск ...
и Артмедиа не качественно отдохнул , да ?
Видать Вы не качественно отдохнули. Может в отпуск ...
Были уже. Только что вернулся.
устал как собака...
и Артмедиа не качественно отдохнул , да ?
Пока отдыхал, нашёл прекрасный индикатор - индицирует волатильность вечернего мандража:
Блин , чойто ? не молния , а что ?
Это жуть какая-то вечером по горе ползла. Просто в распадке меж двух вершин на удалении километров четырёх-пяти от нас горел очень сильный свет. Решили зумом фотоаппарата приблизить и поглядеть чё это... Какой-то светлый шар был. Постепенно спускался вниз. А на фотке - руки трясутся :))))
Известный эффект. ) Выдержка (фото) >>>