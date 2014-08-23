какому индикатору больше всего доверяете - страница 4

Уважаемые artmedia70 и abolk

С Вами весело, может что ни будь полезное сотворим вместе в свое свободное время. Создадим стратегию с учетом необходимых индикаторов у которых названия и так хорошо звучать с их прирожденными гласными. 

 
izzatilla:

С Вами весело, может что ни будь полезное сотворим вместе в свое свободное время. Создадим стратегию с учетом необходимых индикаторов у которых названия и так хорошо звучать с их прирожденными гласными. 

читая ваши посты мне вспоминается семинар Андрея Беритца. там вначале расказывается эволюционные ступени формирования мышления трейдера и как раз такие вот мысли о том что есть какой то супер классный индикатор или какая то хитрая комбинация индикаторов которая позволит все время выигрывать соответствует по его градации 2 или 3 уровню из 8 помойму;  давно смотрел точно не помню но в любом случаи
это мысли новичка-дилетанта (без обид). индикаторы и всякие их комбинации не несут никакого прогностического смысла. индикаторы измеряют тот или иной параметр котировок и если расчет индикаторов в коде сделан без ошибок то доверять можно каждому индикатору, но доверять индикаторам как средству предсказания нельзя. никакому из них...
 
Артмедиа прав, все проблемы с качеством прогнозирования этих индикаторов именно из-за наличия гласных. 

Да и латиница не известно как влияет ...лучше заменить на кириллицу  

 
papaklass:
 Видать Вы не качественно отдохнули. Может в отпуск ...

и Артмедиа не качественно отдохнул , да ? 

а может Вы просто ничего не понимаете в индикаторах ?  

 
Были уже. Только что вернулся.

устал как собака...


 
Mischek:

и Артмедиа не качественно отдохнул , да ? 

а может Вы ничего не понимаете в индикаторах ?  

Пока отдыхал, нашёл прекрасный индикатор - индицирует волатильность вечернего мандража:


 
artmedia70:

Пока отдыхал, нашёл прекрасный индикатор - индицирует волатильность вечернего мандража:


Блин , чойто ? не молния , а что ?
 
Mischek:
Блин , чойто ? не молния , а что ?
Это жуть какая-то вечером по горе ползла. Просто в распадке меж двух вершин на удалении километров четырёх-пяти от нас горел очень сильный свет. Решили зумом фотоаппарата приблизить и поглядеть чё это... Какой-то светлый шар был. Постепенно спускался вниз. А на фотке - руки трясутся :))))
 
artmedia70:
Это жуть какая-то вечером по горе ползла. Просто в распадке меж двух вершин на удалении километров четырёх-пяти от нас горел очень сильный свет. Решили зумом фотоаппарата приблизить и поглядеть чё это... Какой-то светлый шар был. Постепенно спускался вниз. А на фотке - руки трясутся :))))
Квадрокоптер может летал 
 
artmedia70:
Это жуть какая-то вечером по горе ползла. Просто в распадке меж двух вершин на удалении километров четырёх-пяти от нас горел очень сильный свет. Решили зумом фотоаппарата приблизить и поглядеть чё это... Какой-то светлый шар был. Постепенно спускался вниз. А на фотке - руки трясутся :))))

Известный эффект. ) Выдержка (фото) >>> 

