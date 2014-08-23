какому индикатору больше всего доверяете - страница 5
Известный эффект. ) Выдержка (фото) >>>
Причем тут это ? С выдержкой всё понятно , у него стоит 1 секунда
Обьект перемещался
Чо за обьект ?
Квадрокоптер может летал
Причем тут это ? С выдержкой всё понятно , у него стоит 1 секунда
Обьект перемещался
Чо за обьект ?
НЛО, что ли никогда не видел? )))
подсказываю что тебе надо писать -
1 Это наверно .........
2 Я не знаю , ЧТО это и буду умничать про выдержку и инопланетян с альфы-центавры
3 во-всем виноват Болконский
))
Это хрень, сфотографированная трясущимися руками ;)
))
))
Это Болконский ?
Трындец. И как он только программы пишет
))
У меня лучше:
А вот ещё одна:
Вывод ошибочный.
Лично я не пользуюсь индикаторами для прогноза.
Индикатор .... Цена...
Анализ цены по группе инструментов ...
Значимые уровни,
свой индикатор пробоя флета