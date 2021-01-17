Как вычислить крайние ценовые значения и календарные периоды?
- Левый верхний угол: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR и CHART_PRICE_MAX.
- Левый нижний угол: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR и CHART_PRICE_MIN.
- Правый верхний угол: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR - CHART_WIDTH_IN_BARS (учесть, что может быть выход за нулевой бар вправо) и CHART_PRICE_MAX.
- Правый нижний угол: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR - CHART_WIDTH_IN_BARS (учесть, что может быть выход за нулевой бар вправо) и CHART_PRICE_MIN.
- Левый верхний угол: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR и CHART_PRICE_MAX.
***
А почему не корреткно берется максимальная цена в данном случае кто-нибудь в курсе?
А почему не корреткно берется максимальная цена в данном случае кто-нибудь в курсе?
Потому, что в данный момент активно другое окно графика, а все остальные считаются свёрнутыми. И это никак не решается. Во всяком случае я не читал какого либо положительного решения.
воспользуйтесь этой функцией
https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartgetdouble
и необходимо правильно определить идентификатор окна (ChartID() вместо нуля подставьте)
тогда все будет работать как надо
- www.mql5.com
А почему не корреткно берется максимальная цена в данном случае кто-нибудь в курсе?
Потому что выведено значение константы, а не значение цены. Для определения значения цены нужно использовать функцию ChartgetDouble(), в которую передать эту константу.
Потому, что в данный момент активно другое окно графика, а все остальные считаются свёрнутыми. И это никак не решается. Во всяком случае я не читал какого либо положительного решения.
Все там нормально, никаких проблем нет:
void OnStart() { long chartID = ChartFirst(); while (chartID > 0) { Print(ChartSymbol(chartID), ". Max: ", ChartGetDouble(chartID, CHART_PRICE_MAX), ", Min: ", ChartGetDouble(chartID, CHART_PRICE_MIN)); chartID = ChartNext(chartID); } }
Результат:
2021.01.17 12:39:57.986 Test (USDCHF,H1) EURUSD. Max: 1.2361, Min: 1.2069 2021.01.17 12:39:57.986 Test (USDCHF,H1) USDCHF. Max: 0.8927, Min: 0.8754 2021.01.17 12:39:57.986 Test (USDCHF,H1) USDJPY. Max: 104.48, Min: 102.55 2021.01.17 12:39:57.986 Test (USDCHF,H1) GBPUSD. Max: 1.3722, Min: 1.3445
Потому что выведено значение константы, а не значение цены.
Ну да. Я и не глянул вообще…
Все там нормально, никаких проблем нет:
Результат:
Ну да. Я и не глянул вообще…Когда поменяли поведение? Помню читал о такой проблеме и разработчики объясняли такое поведение именно тем, что не активное окно вроде как свёрнуто.
Не следил. Да, когда-то была такая ошибка, но в двух или трех билдах подряд, т. е. исправили довольно быстро )) Поэтому у меня даже не успела сформироваться какая-либо реакция в виде костыльного кода на сей счет.
Не следил. Да, когда-то была такая ошибка, но в двух или трех билдах подряд, т. е. исправили довольно быстро )) Поэтому у меня даже не успела сформироваться какая-либо реакция в виде костыльного кода на сей счет.
Возможно я путаю с переводом координат в пикселях — в координаты цены и времени.
Ну, во всяком случае спасибо за сообщение, буду помнить и при случае воспользуюсь.
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Можно ли в MQL5 узнать крайние точки отсчета(текущего масштаба и таймфрейма + размера графика), как относительно ценовых диапазонов так и относительно календарных дат?
(с точностью до минут или секунд возможно.)