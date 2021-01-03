Ситуация с API для внешних библиотек? (не MQL)

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Приветствую.

Как сейчас обстоят дела с API MT5 для библиотек пользователей?
Не было ли изменения в лучшую сторону, за более чем 10 лет?

Вопрос возник, так как в 2020 году существуют не только MQL с внешними C++/.Net/Python.
Конечно, хотелось бы совсем избавиться от такой прослойки, как MQL.

 
MT - это хлеб MQ, чтобы избавиться от MQL надо написать свой терминал полностью :) 
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...:
MT - это хлеб MQ, чтобы избавиться от MQL надо написать свой терминал полностью :) 

Но это не мешает предоставить прямую загрузку библиотеки, реализующей требуемые функции (OnInit, OnTick и иные). Но может уже такое есть?

Пока вижу, что в MT5 обстоят дела лучше, чем в quik'е с его необходимой lua машиной 🤦‍♂️
хотя и тут, вероятно, не без "особенностей".

 
Yuriy Zymlex:

Приветствую.

Как сейчас обстоят дела с API MT5 для библиотек пользователей?
Не было ли изменения в лучшую сторону, за более чем 10 лет?

Вопрос возник, так как в 2020 году существуют не только MQL с внешними C++/.Net/Python.
Конечно, хотелось бы совсем избавиться от такой прослойки, как MQL.

Какой рынок?

[Удален]  
prostotrader:

Какой рынок?

MOEX (и да, я в курсе, что есть Plaza II)

Тема больше об удобстве работы с терминалом.
 
Yuriy Zymlex:
MOEX (и да, я в курсе, что есть Plaza II)

у MOEX есть ещё хорошие Rest-API, для запросов всякого.

и их (внезапно) можно брать через WebRequest

если в платформе вам нехватает языков, вы только спросите (тут есть специальный раздел, любой каприз за ваши деньги)- сделаем :-)
тот-же Lua может поместиться в MT со свистом.

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Maxim Kuznetsov:

у MOEX есть ещё хорошие Rest-API, для запросов всякого.

Не знал (вроде). Можно ссылку?

Maxim Kuznetsov:

тот-же Lua может поместиться в MT со свистом.

омг) для себя, я (для начала) лучше предпочту Rust.
И кстати, может кого он заинтересует: https://habr.com/ru/post/506598/

 
Yuriy Zymlex:

Не знал (вроде). Можно ссылку?

Это - я, пожалуй, сам могу :)

омг) для себя, я лучше предпочту Rust.

https://iss.moex.com/iss/reference/

Rust это не моё... хайпа много, толка мало

 
Yuriy Zymlex:

И кстати, может кого он заинтересует: https://habr.com/ru/post/506598/

Прочитал статью, и как я понял проблема Microsoft, в их архитектуре заточной под собственный компилятор VC++.
И они задумываются о Rust, только по причине компилятора LLVM.

MetaEditor давно поддерживает компиляцию LLVM
Ещё не разбирался как им компилировать mq5 файлы, инфы нет ни где.

sc

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Maxim Kuznetsov:

https://iss.moex.com/iss/reference/

Спасибо.

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Roman:


И они задумываются о Rust, только по причине компилятора LLVM.

Возможно. Их Research отдел пытался создать аналог rust'а - Verona, но так и не опубликовали.

Roman:
MetaEditor давно поддерживает компиляцию LLVM
Ещё не разбирался как им компилировать mq5 файлы, инфы нет ни где.

В некоторых случаях это будет иметь смысл, но лучше постараться не ограничить себя в самом начале.

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