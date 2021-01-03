Ситуация с API для внешних библиотек? (не MQL)
MT - это хлеб MQ, чтобы избавиться от MQL надо написать свой терминал полностью :)
Но это не мешает предоставить прямую загрузку библиотеки, реализующей требуемые функции (OnInit, OnTick и иные). Но может уже такое есть?
Пока вижу, что в MT5 обстоят дела лучше, чем в quik'е с его необходимой lua машиной 🤦♂️
хотя и тут, вероятно, не без "особенностей".
Приветствую.
Как сейчас обстоят дела с API MT5 для библиотек пользователей?
Не было ли изменения в лучшую сторону, за более чем 10 лет?
Вопрос возник, так как в 2020 году существуют не только MQL с внешними C++/.Net/Python.
Конечно, хотелось бы совсем избавиться от такой прослойки, как MQL.
Какой рынок?
MOEX (и да, я в курсе, что есть Plaza II)
у MOEX есть ещё хорошие Rest-API, для запросов всякого.
и их (внезапно) можно брать через WebRequest
если в платформе вам нехватает языков, вы только спросите (тут есть специальный раздел, любой каприз за ваши деньги)- сделаем :-)
тот-же Lua может поместиться в MT со свистом.
у MOEX есть ещё хорошие Rest-API, для запросов всякого.
Не знал (вроде). Можно ссылку?
тот-же Lua может поместиться в MT со свистом.
омг) для себя, я (для начала) лучше предпочту Rust.
И кстати, может кого он заинтересует: https://habr.com/ru/post/506598/
Не знал (вроде). Можно ссылку?
Это - я, пожалуй, сам могу :)
омг) для себя, я лучше предпочту Rust.
https://iss.moex.com/iss/reference/
Rust это не моё... хайпа много, толка мало
И кстати, может кого он заинтересует: https://habr.com/ru/post/506598/
Прочитал статью, и как я понял проблема Microsoft, в их архитектуре заточной под собственный компилятор VC++.
И они задумываются о Rust, только по причине компилятора LLVM.
MetaEditor давно поддерживает компиляцию LLVM
Ещё не разбирался как им компилировать mq5 файлы, инфы нет ни где.
Спасибо.
И они задумываются о Rust, только по причине компилятора LLVM.
Возможно. Их Research отдел пытался создать аналог rust'а - Verona, но так и не опубликовали.
MetaEditor давно поддерживает компиляцию LLVM
Ещё не разбирался как им компилировать mq5 файлы, инфы нет ни где.
В некоторых случаях это будет иметь смысл, но лучше постараться не ограничить себя в самом начале.
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Приветствую.
Как сейчас обстоят дела с API MT5 для библиотек пользователей?
Не было ли изменения в лучшую сторону, за более чем 10 лет?
Вопрос возник, так как в 2020 году существуют не только MQL с внешними C++/.Net/Python.
Конечно, хотелось бы совсем избавиться от такой прослойки, как MQL.