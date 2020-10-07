Сигнал -подписка не разрешена так как плечо больше 1:500

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У меня на сигнале появилось сообщение "подписка не разрешена так как плечо больше 1:500", если я не буду торговать по инструментам где плечо выше 1:500, то есть вероятность возобновления подписки на моем сигнале или это уже безвозвратно?
 
Alexander Belov:
У меня на сигнале появилось сообщение "подписка не разрешена так как плечо больше 1:500", если я не буду торговать по инструментам где плечо выше 1:500, то есть вероятность возобновления подписки на моем сигнале или это уже безвозвратно?

Имеется в виду нельзя иметь кредитное плечо на торговом счете больше 1:500. Инструменты здесь не причем.

 
не на всех инструментах такое высокое плечо, у этого брокера только на индексах
 
Alexander Belov:
не на всех инструментах такое высокое плечо, у этого брокера только на индексах

Перечитайте мой ответ выше.

 
хорошо, а если брокер вернет кредитное плечо до 1:500 подписка на этот сигнал будет доступна или что нужно сделать чтобы была доступна. Я сейчас написал брокеру-они обязались вернуть старые условия по плечам
 
Как только брокер вернет прежнее торговое плечо,  сигнал будет доступен для подписки
 
спасибо
 
Здравствуйте. Создал сигнал ***. Сигнал торгуется на счете стандарт и соответствует условиям для подключения копирования. Почему это *** и как устранить, чтобы сигнал стал доступен к копированию и можно было зарабатывать на транслировании сигналов.
Торговые сигналы и копирование сделок - Справка по MetaTrader 5
Торговые сигналы и копирование сделок - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Сервис Сигналы позволяет копировать торговые операции опытных трейдеров на свой счет в автоматическом режиме. Все зарегистрированные в сервисе счета сопровождаются подробной статистикой и полной торговой историей. Также любой пользователь может сам стать провайдером и продавать собственные торговые сигналы. Витрина торговых сигналов Основные...
 
Vitaly Pasechny:
Здравствуйте. Создал сигнал ***. Сигнал торгуется на счете стандарт и соответствует условиям для подключения копирования. Почему это *** и как устранить, чтобы сигнал стал доступен к копированию и можно было зарабатывать на транслировании сигналов.

Надпись


означает буквально: Вам нужно получить статус "Продавец".

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