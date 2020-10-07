Сигнал -подписка не разрешена так как плечо больше 1:500
У меня на сигнале появилось сообщение "подписка не разрешена так как плечо больше 1:500", если я не буду торговать по инструментам где плечо выше 1:500, то есть вероятность возобновления подписки на моем сигнале или это уже безвозвратно?
- Обсуждение статьи "Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5"
- Эмоции при торговле
- "Мои сигналы" обсуждение, вопросы.
Alexander Belov:
У меня на сигнале появилось сообщение "подписка не разрешена так как плечо больше 1:500", если я не буду торговать по инструментам где плечо выше 1:500, то есть вероятность возобновления подписки на моем сигнале или это уже безвозвратно?
У меня на сигнале появилось сообщение "подписка не разрешена так как плечо больше 1:500", если я не буду торговать по инструментам где плечо выше 1:500, то есть вероятность возобновления подписки на моем сигнале или это уже безвозвратно?
Имеется в виду нельзя иметь кредитное плечо на торговом счете больше 1:500. Инструменты здесь не причем.
не на всех инструментах такое высокое плечо, у этого брокера только на индексах
Alexander Belov:
не на всех инструментах такое высокое плечо, у этого брокера только на индексах
не на всех инструментах такое высокое плечо, у этого брокера только на индексах
Перечитайте мой ответ выше.
хорошо, а если брокер вернет кредитное плечо до 1:500 подписка на этот сигнал будет доступна или что нужно сделать чтобы была доступна. Я сейчас написал брокеру-они обязались вернуть старые условия по плечам
Как только брокер вернет прежнее торговое плечо, сигнал будет доступен для подписки
спасибо
Здравствуйте. Создал сигнал ***. Сигнал торгуется на счете стандарт и соответствует условиям для подключения копирования. Почему это *** и как устранить, чтобы сигнал стал доступен к копированию и можно было зарабатывать на транслировании сигналов.
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Vitaly Pasechny:
Здравствуйте. Создал сигнал ***. Сигнал торгуется на счете стандарт и соответствует условиям для подключения копирования. Почему это *** и как устранить, чтобы сигнал стал доступен к копированию и можно было зарабатывать на транслировании сигналов.
Здравствуйте. Создал сигнал ***. Сигнал торгуется на счете стандарт и соответствует условиям для подключения копирования. Почему это *** и как устранить, чтобы сигнал стал доступен к копированию и можно было зарабатывать на транслировании сигналов.
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