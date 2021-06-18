Проблема с подпиской на сигнал

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Здравствуйте. Не подскажете, если при подключении к сигналу появляется такое сообщение (как на скрине), то как с этим бороться? В смысле что нужно сделать, чтоб всё прошло, брокер и плечо одинаковые
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2021-06-18_145317.png  886 kb
 
Ralan Hancharou:
Здравствуйте. Не подскажете, если при подключении к сигналу появляется такое сообщение (как на скрине), то как с этим бороться? В смысле что нужно сделать, чтоб всё прошло, брокер и плечо одинаковые

Нужно читать, что написано во вкладках


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