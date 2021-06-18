Проблема с подпиской на сигнал
Здравствуйте. Не подскажете, если при подключении к сигналу появляется такое сообщение (как на скрине), то как с этим бороться? В смысле что нужно сделать, чтоб всё прошло, брокер и плечо одинаковые
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