Самообучение языку MQL5 с полного нуля - страница 81
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Очень надеюсь, что это писали не вы…
Вот рабочая функция
Достаточно только вписать размер риска, чтобы считать не от полной свободной маржи…
Спасибо, Алексей, за отклик! Расчёт лота в моём варианте работает, а не работает только та часть кода, где прописан массив.
Изначально задумано так, чтобы можно было задавать разные размеры риска на разных валютных парах.
Как использовать Ваш код для мультивалютного советника, честно говоря, пока не совсем понимаю.
С уважением, Владимир.
Спасибо, Алексей, за отклик! Расчёт лота в моём варианте работает, а не работает только та часть кода, где прописан массив.
Изначально задумано так, чтобы можно было задавать разные размеры риска на разных валютных парах.
Как использовать Ваш код для мультивалютного советника, честно говоря, пока не совсем понимаю.
С уважением, Владимир.
Очень просто. Я не думал, что после всего чему вы научились у вас в этом могут возникнуть трудности…
И вызывается функция
double lot = contractSize(symbol[Number], Risk[Number]);
Очень просто. Я не думал, что после всего чему вы научились у вас в этом могут возникнуть трудности…
И вызывается функция
Ещё раз спасибо, Алексей! Вечером попробую применить в своём советнике.
С массивами только начинаю знакомиться, отсюда и трудности. До настоящего времени не было надобности ими пользоваться, а сейчас уже понимаю, что это сильный пробел, который придётся восполнить в ближайшее время. Начал изучать статью Дмитрия Федосеева, но пока в ней много чего не понятного. Нужно время для усвоения материала.
С уважением, Владимир.
вот что то я нахимичил
что то - по всякому перепробовал код - вот так, вроде работает.
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сейчас начнётся - опять портянку выложил.
Саша, и такие коды пишете на заказ во фрилансе? Я всегда удивлялся как вы пишете коды по 2 и более ТЫСЯЧ строк. А вот теперь начинаю понимать… Посчитай количество строк моего кода и твоего… А проверка максимального спреда, это вообще нонсенс… Куда проще использовать
Ну а если написать так, чтобы работало но не каждый смог понять написанное, то можно вообще обойтись тремя строками
этот код взят из терминала
Сам я коды писать не умею - а беру всё функции из документации и немного ковыряясь, довожу для своих целей.
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а так же, смотрю и Ваши коды и в кодобазе. Учусь - теоретически не умею - легче самому скопать, чем объяснить - как надо копать.
для того - что бы тебя повеселить.
кому ещё будешь свои умные вопросы задавать?
бросай свой финский залив и к нам к чёрному морю
бросай свой финский залив и к нам к чёрному морю