Самообучение языку MQL5 с полного нуля - страница 83
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А я их и не пишу - мне нужны готовые функции и их в документации полно. Каких функции мне не хватает, я леплю как получится, лишь бы работало, как я себе это представляю.
не пойму о чём Вы ? лично своими руками я это сделал вы о чём? код из терминала но сам способ, как реализовать открытия в тестере несколько пар, я сам лично добился результата.
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покажите в каком месте я взял у вас код?
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я блин сутками сижу у терминала, леплю всё бесплатно - а меня ещё и обвиняют, не понятно в чём . Делюсь я бесплатно - а не так, как некоторые. лепят пустышки за бабки.
Ох, Саша… То говоришь, что берёшь коды из документации и из CodeBase, то говоришь, что сам пишешь, то сам переписываешь… Из дерьма конфету сделать невозможно, доказано неоднократно… а вот наоборот повторялось много раз.
Вот скажите где вы взяли такое объявление массива
и такое его заполнение уже заполненного массива.
Зачем было его объявлять заполненным, если потом его надо заполнять в цикле… Ведь проще и правильнее объявить массив так int ExtHandle[21]; и всё… больше ничего не надо.
Все претензии в том, что на этих примерах учатся неокрепшие умы…
И ответ на вопрос…
И ведь кто-то может подумать, что бо́льшая часть этого ***** моя работа, а не превращение конфет в дерьмо…
Ох, Саша… То говоришь, что берёшь коды из документации и из CodeBase, то говоришь, что сам пишешь, то сам переписываешь… Из дерьма конфету сделать невозможно, доказано неоднократно… а вот наоборот повторялось много раз.
Вот скажите где вы взяли такое объявление массива
и такое его заполнение уже заполненного массива.
Зачем было его объявлять заполненным, если потом его надо заполнять в цикле… Ведь проще и правильнее объявить массив так int ExtHandle[21]; и всё… больше ничего не надо.
Все претензии в том, что на этих примерах учатся неокрепшие умы…
И ответ на вопрос…
И ведь кто-то может подумать, что бо́льшая часть этого ***** моя работа, а не превращение конфет в дерьмо…
А я не вижу проблемы.
Ну верно. Объявляется заполненный массив, а потом - он заполняется опять, другими данными. На мой взгляд, вполне допустимая ошибка начинающего.
Да и ошибка ли?
Я вот при объявлении переменных и массивов ОБЯЗАТЕЛЬНО их СРАЗУ ЖЕ заполняю. Если на момент объявления точное значение неизвестно, заполняю заведомо невалидным значением. Для того, чтобы максимально эффективно выявить ошибку использования неинициализированной переменной. Если переменную объявить без инициализации, а потом ее использовать - то в ней могут быть случайные значения, которые будут использоваться при работе, и результат этой работы будет неверным, найти проблему будет очень непросто (не раз на это натыкался).
А вот если переменная сразу при создании инициализируется невалидным значением, то в случае использования неинициализированной переменной сразу же выяснится, что в ней какой-то мусор, легко найти, откуда он взялся, и увидеть, что переменная использовалась без инициализации.
Так что лично я считаю, что объявление массива уже заполненным - это правильная практика. Вот только значения там надо брать WRONG_VALUE.
И ведь кто-то может подумать, что бо́льшая часть этого ***** моя работа, а не превращение конфет в дерьмо…
По мне - паранойя. Да кто будет присматриваться?
В своем коде, когда я использую чужие наработки - я всегда пишу комментарий, откуда я их взял - чтобы если что, связаться с автором и обсудить при возможности. Думаю, никто, кроме меня эти заметки не увидит. А уж когда такое пишет начинающий - тут и вовсе надо порадоваться, что твои коды являются для кого-то примером.
По мне - паранойя. Да кто будет присматриваться?
В своем коде, когда я использую чужие наработки - я всегда пишу комментарий, откуда я их взял - чтобы если что, связаться с автором и обсудить при возможности. Думаю, никто, кроме меня эти заметки не увидит. А уж когда такое пишет начинающий - тут и вовсе надо порадоваться, что твои коды являются для кого-то примером.
Твои коды никто не видел, не сравнивай с пальцем
Это клоуны не видели. Верно. Из клоунов - никто не видел.
А другие видели. Я не раз мои коды выкладывал в общий доступ. А, скажем, небезызвестный клоунам fxsaber - вобще имеет всю мою библиотеку кодов по состоянию на прошлый год.
Это клоуны не видели. Верно. Из клоунов - никто не видел.
А другие видели. Я не раз мои коды выкладывал в общий доступ. А, скажем, небезызвестный клоунам fxsaber - вобще имеет всю мою библиотеку кодов по состоянию на прошлый год.
Нету у тебя кодов в Кодобазе, успокойся
Нет, конечно, в Кодобазе нет, слишком они цепляются один за другой - их надо только полностью библиотекой выкладывать. А в таком большом количестве кода никто разбираться не будет. Да и библиотеку используют очень немногие. Кому интересно - я напрямую все предоставлю.
Кодобаза - это для простых вещей, которые ни на что не "завязаны", кроме стандартных конструкций.
Ты ж не про Кодобазу, а про то, что "никто не видел". Я тебе и ответил - среди клоунов, действительно, никто не видел... Ну дык такая у них клоунская судьба.
Нет, конечно, в Кодобазе нет, слишком они цепляются один за другой - их надо только полностью библиотекой выкладывать. А в таком большом количестве кода никто разбираться не будет. Да и библиотеку используют очень немногие. Кому интересно - я напрямую все предоставлю.
А Кодобаза - это для простых вещей, которые ни на что не "завязаны", кроме стандартных конструкций.
Никому не интересно, как и твоя ветка, иди туда, вдруг кто забредет случайно, а тебя нет
Дык и я про то!
А ты говоришь "никто не видел". Никому ж неинтересно - вот никто и не видел (клоунам неинтересно - они не видели). Тем, кому интересно - те видели.