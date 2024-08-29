Самообучение языку MQL5 с полного нуля - страница 6
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А как же Справочник MQL5, он что врёт?
С уважением, Владимир.
Никакого отличия i++ от ++i. Это одно и тоже!
С уважением, Владимир.
Нет конечно, постфикс это после и префикс это перед. Префикс прибавит единицу перед вычислением в формуле, постфикс после. В цикле разница будет на шаг, если конечно правильно понимаю.)
А как же Справочник MQL5, он что врёт?
С уважением, Владимир.
Об этом так же нужно иметь ввиду, что справочник Mql не является истинным источником знаний.
Так как в неём содержаться или опечатки, или не досказанность.
Вам уже порекомендовали учебник. Лучше учебника вам не кто не расскажет.
Об этом так же нужно иметь ввиду, что справочник Mql не является истинным источником знаний.
Так как в неём содержаться или опечатки, или не досказанность.
Вам уже порекомендовали учебник. Лучше учебника вам не кто не расскажет.
Да, Роман, помню про Вашу подсказку. Всего сразу охватить не возможно, вот отсюда и возникает недопонимание многих моментов.
С уважением, Владимир.
Нет конечно, постфикс это после и префикс это перед. Префикс прибавит единицу перед вычислением в формуле, постфикс после. В цикле разница будет на шаг, если конечно правильно понимаю.)
Валерий, а в моем понимании, если единица будет стоять, что до, что после, сумма от этого не должна измениться. Хотя в алгебре логики 1+1=1. Многим это не понятно, но все компьютеры на этой логике работают.
С уважением, Владимир.
Валерий, а в моем понимании, если единица будет стоять, что до, что после, сумма от этого не должна измениться. Хотя в алгебре логики 1+1=1. Многим это тоже не понятно, но все компьютеры на ней работают.
С уважением, Владимир.
Попробуйте a=2; b=2; d=a++; f=++b; // d=2 f=3 при этом а и b равны 3
переменной d сперва присвоится значение переменной а т.е. 2 и только потом к а прибавится 1 это постфикс
При присваивании f сперва переменной b добавится 1 и потом присвоится f это префикс.
Попробуйте a=2; b=2; d=a++; f=++b; // d=2 f=3 при этом а и b равны 3
переменной d сперва присвоится значение переменной а т.е. 2 и только потом к а прибавится 1 это постфикс
При присваивании f сперва переменной b добавится 1 и потом присвоится f это префикс.
Согласен, Валерий, но вопрос был задан про i++ и ++i. Ещё и двойку за это получил. Пока не понятно. Грустно как-то.
С уважением, Владимир.
Согласен, Валерий, но вопрос был задан про i++ и ++i. Ещё и двойку за это получил. Пока не понятно. Грустно как-то.
С уважением, Владимир.
Ну так в этом их и отличие. Когда прибавляется единица. Перед использованием переменной или после использования. Вообще это конечно тонкости. Ну лучше их учитывать. Например цикл заканчивается, итератор прибавится или уменьшится и выражение 2 станет ложным. И что не очевидно, в цикле итератор был предпоследний, а последний итератор, на котором цикл закончился будет отличаться от итератора последнего цикла. Надеюсь понятно)
Никакого отличия i++ от ++i. Это одно и тоже!
С уважением, Владимир.
не совсем (совсем не) про MQL, а про обучение; настал момент - детям в школе пора учиться программированию. Поэтому сделал экскурс, чему и как им можно с пользой учиться.
обратил внимания, что седой Паскаль реально рулит. В плане обучения даже более чем ранее.
мало того что он более правильный (строгий) чем эти наши/ваши питоны, так ещё например pascalabc.net прямо в приятной IDE имеет средства обучения в виде упражнений и задачника.
Азы лучше учить там. И кстати в нём-же можно заваривать DLL-ки для MT, он-же .net