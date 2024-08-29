Самообучение языку MQL5 с полного нуля - страница 12
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В обще есть две противоположные стороны то как проще изучать программирования.
Одна сторона: что надо сразу постигать объекты и прочее.... Т.к. считается что человек не зацикленный на процедурном стиле проще их освоит.
ну и те кто считает что надо сперва овладеть процедурным стилем т.к. он проще - но из них абсолютно все согласны что после того как его освоишь даже на высоком уровне, и взглянешь в сторону ООП - то ООП поначалу будет казаться непреодолимой стеной
В обще есть две противоположные стороны то как проще изучать программирования.
Одна сторона: что надо сразу постигать объекты и прочее.... Т.к. считается что человек не зацикленный на процедурном стиле проще их освоит.
ну и те кто считает что надо сперва овладеть процедурным стилем т.к. он проще - но из них абсолютно все согласны что после того как его освоишь даже на высоком уровне, и взглянешь в сторону ООП - то ООП поначалу будет казаться непреодолимой стеной
Здравствуйте, Александр! В своем первом сообщении данной темы попросил всех участников форума поделиться своими предложениями о том, как правильно построить самообучение. Участники форума откликнулись, за что им безмерно благодарен! При этом прекрасно понимаю о том, что сколько людей, столько и мнений, а это значит, что единого решения по данному вопросу на форуме быть не может.
Все они по своему правы. Однако проблема состоит в том, что все они имели разный опыт обучения программированию. Отсюда и разные взгляды на то, как построить мое самообучение. Все советы принимаю к сведению и постепенно корректирую свою программу (план) самообучения.
Сейчас, например, на свежую голову изучаю https://book.mql4.com/ru и понимаю, что далеко не безнадёжен. Многое познал уже сам до того, как начал его изучать. В данный момент учебник не только структуирует полученные мною знания, но и дает новое представление о том, как построить систему самообучения программированию. Скрипты начал писать для того, чтобы научиться закреплять материал в программном коде. Можно сто раз прочитать одно и тоже, не написав ни одной строчки кода, только какой будет от этого толк? Ответ, надеюсь, очевиден.
С уважением, Владимир.
Здравствуйте, Александр! В своем первом сообщении данной темы попросил всех участников форума поделиться своими предложениями о том, как правильно построить самообучение. Участники форума откликнулись, за что им безмерно благодарен! При этом прекрасно понимаю о том, что сколько людей, столько и мнений, а это значит, что единого решения по данному вопросу на форуме быть не может.
Все они по своему правы. Однако проблема состоит в том, что все они сами имели разный опыт обучения программированию. Отсюда и разные взгляды на то, как построить мое самообучение. Все советы принимаю к сведению и постепенно корретирую свою программу (план) самообучения.
Сейчас, например, на свежую голову изучаю https://book.mql4.com/ru и понимаю, что далеко не безнадёжен. Многое познал уже сам до того, как начал его изучать. В данный момент учебник не только структуирует полученные мною знания, но и дает новое представление о том, как построить систему самообучения программированию. Скрипты начал писать для того, чтобы научиться закреплять материал в программном коде. Можно сто раз прочитать одно и тоже, не написав ни одной строчки кода, только какой будет от этого толк? Ответ, надеюсь, очевиден.
С уважением, Владимир.
Наконец-то в учебнике нашел объяснение тому, чего долго не мог понять при изучении программных кодов, написанных другими программистами! Всё показано на Рис. 19 скриншота.
С уважением, Владимир.
Спасибо, Роман! Вам и всем участникам форума желаю доброго утра и хорошего настроения! Надеюсь мне хватит сил дойти и до робота.
С уважением, Владимир.
Всем доброго дня!
Создаю новую тему «Самообучение языку MQL5 с полного нуля»...
Сообщения в теме будут расписываться и разжевываться так, как будто предназначены для ученика 1-го класса школы программирования с первого дня обучения. Это нужно для того, чтобы потом легче было написать отдельную статью.
Благородное начинание. Но разочарую: написать статью для новичков у Вас не получится. Что бы написать хорошую статью для новичков нужно обладать большими знаниями по MQL и программированию вообще, сильно выше среднего. Это только так кажется, что об элементарном писать просто, в действительности каждая фраза, каждый абзац такой статьи должны быть глубоко продуманы и описывать реально сложные вещи простым языком. Новичок этого сделать не сможет.
Ты реально, если не вкуриваешь, не пиши чушь.
Вот тебе задание простое.
Напиши условие цикла for, для одновременной итерации по двум итераторам.
Да ты наверно и не знаешь в чём отличие i++ от ++i
Горе кодер.
Поржал))) Писчи есчо!
Зачем так писать?
В справочнике, говорят, более 6000 страниц, обучение затянется :)))Лучше начинайте с операторов, пробуйте писать простые примеры.
Правильно он все пишет. И начинает правильно - с изучения функций. Не сбивайте юношу с толку)
Благородное начинание. Но разочарую: написать статью для новичков у Вас не получится. Что бы написать хорошую статью для новичков нужно обладать большими знаниями по MQL и программированию вообще, сильно выше среднего. Это только так кажется, что об элементарном писать просто, в действительности каждая фраза, каждый абзац такой статьи должны быть глубоко продуманы и описывать реально сложные вещи простым языком. Новичок этого сделать не сможет.
Правильно он все пишет. И начинает правильно - с изучения функций. Не сбивайте юношу с толку)
Благодарю, Василий, за поддержку! По поводу статьи - время покажет, может Вы и правы. Но если обратили внимание, то в первом сообщении данной темы специально выделил слово попытаться написать. Ну, а как говорится: попытка не пытка!
С уважением, Владимир.