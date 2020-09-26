Использование стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW
Примеры для DRAW_COLOR_ARROW
- www.mql5.com
Я цветные индикаторы особо не писал ни разу. И вообще с индюками не особо работал. Вот решил написать некоторые вещи. Оказалось, что не всё так, как хотелось бы.
Если используется стиль рисования DRAW_ARROW, то всё работает как и ожидается. Вот, например:
А если нужно использовать стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW как быть?
Как я понимаю, исходя из справки, буфер у стиля рисования DRAW_ARROW лишь 1. Это буфер значений. А у стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW должно быть уже 2 буфера - буфер значений и буфер цвета. Тем не менее, я вижу, что у обоих стилей цвет задаётся директивами компилятора. Какой тогда смысл в этом?
Необходимо использовать функцию?
Только не особо понятно как эта функция присваивает свойство т.е. к какому буферу.
Я по аналогии вышеприведённого кода написал такой код, где индикатор уже должен отрисовывать именно DRAW_COLOR_ARROW, а не DRAW_ARROW как в предыдущем коде.
Всё остальное неизменно.
Почему отрисовывается лишь снизу кружочек? Ведь у меня их 2 должно быть..
Буферов должно быть 2, а построений 1.
#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color1 clrRed,clrBlue #property indicator_width1 2
Затем в зависимости от условий в буфер заносится значение high или low и в буфер цвета заносится 0—красный или 1—синий.
Примеры для DRAW_COLOR_ARROW
Конечно, я это смотрел. Меня интересует реализация, когда 2 будфера и 2 цвета. У каждого буфера - свой цвет. Я такого варианта не нашёл в кодобазе.
Буферов должно быть 2, а построений 1.
Затем в зависимости от условий в буфер заносится значение high или low и в буфер цвета заносится 0—красный или 1—синий.
Если даже так, то как это реально должно выглядеть? Реально страннноватая логика. Я виджу как-то так.. но ничего не отображется, хотя я привёл самый примитивный варианты индикатора для того, что бы отобразить свои мысли.
Потренируйтесь сначала с добавлением разных индикаторных буферов через Мастер MQL и смотрите в файле как что пронумеровано... постепенно дойдет.
Логика там в том, что идет параллельно две нумерации, одна нумерация всех буферов, а другая только отображаемых.
Два буфера и два цвета - это просто буфер со стрелками одноцветный - и таких два.
Конечно, я это смотрел. Меня интересует реализация, когда 2 будфера и 2 цвета. У каждого буфера - свой цвет. Я такого варианта не нашёл в кодобазе.
Самый простой способ - используйте MQL Wizard для создания индикатора. Он корректно пропишет буферы и цвета.
Пример:
Сгенерированный код
//+------------------------------------------------------------------+ //| Two DRAW_COLOR_ARROW.mq5 | //| Copyright © 2020, Vladimir Karputov | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2020, Vladimir Karputov" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 //--- plot One #property indicator_label1 "One" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color1 clrRed,clrBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- plot Two #property indicator_label2 "Two" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color2 clrDeepPink,clrFuchsia #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 //--- input parameters input int Input1=9; //--- indicator buffers double OneBuffer[]; double OneColors[]; double TwoBuffer[]; double TwoColors[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,OneBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,OneColors,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(2,TwoBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,TwoColors,INDICATOR_COLOR_INDEX); //--- setting a code from the Wingdings charset as the property of PLOT_ARROW PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,159); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,159); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
- www.metatrader5.com
Благодарю за подсказку. Как-то я сразу не взялся за конструктор.. Да, здесь странная логика. Буферы для отрисовки почему-то отдельно, а остальные буферы отдельно. Это и вызвало недопонимание первоначальное. Теперь всё уже понятно. Кроме одного момента. Вот что у меня получилось в тестовом индюке, который я накидал лишь для того, чтобы понять как отрисовываются стрелочки, которые нужно, опять-таки, лишь для удобства отображения:
#property copyright "hoz" #property link "" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color1 clrRed, clrTurquoise, clrLightSkyBlue, clrGoldenrod #property indicator_width1 2 #property indicator_type2 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color2 clrIndigo, clrAzure, clrSienna #property indicator_width2 2 double upperArrowBuffer[]; double upperArrowColor[]; double lowerArrowBuffer[]; double lowerArrowColor[]; int firstBarIndexToCalculate; input int arrowShift = 5; input int barsToCalculate = 1390; //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Inside Bar"); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits); SetIndexBuffer(0, upperArrowBuffer, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1, upperArrowColor, INDICATOR_COLOR_INDEX); PlotIndexSetInteger(0, PLOT_ARROW, 218); PlotIndexSetInteger(0, PLOT_ARROW_SHIFT, arrowShift); PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE); SetIndexBuffer(2, lowerArrowBuffer, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3, lowerArrowColor, INDICATOR_COLOR_INDEX); PlotIndexSetInteger(1, PLOT_ARROW, 217); PlotIndexSetInteger(1, PLOT_ARROW_SHIFT, -arrowShift); PlotIndexSetDouble(1, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE); // ArraySetAsSeries(upperArrowBuffer, true); //ArraySetAsSeries(lowerArrowBuffer, true); return INIT_SUCCEEDED; } //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Поиск паттерна Inside Bar | //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ void findInsideBar(const double& high[], const double& low[], int index) { //--- if (high[index + 1] <= high[index + 2] && low[index + 1] >= low[index + 2]) { upperArrowBuffer[index] = low[index]; lowerArrowBuffer[index] = high[index]; } else { upperArrowBuffer[index] = EMPTY_VALUE; lowerArrowBuffer[index] = EMPTY_VALUE; } } //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Расчет значений индикатора | //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ void checkingPattern(const double& high[], const double& low[], int limit) { for (int i = limit; i > 0; i--) { findInsideBar(high, low, i); } } //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Определение индекса бара, с которого необходимо производить перерасчет | //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ int recalcIndex(int barsTotal, int calculatedYet) { firstBarIndexToCalculate = barsTotal - 2; if (barsToCalculate > 0 && barsToCalculate < firstBarIndexToCalculate) { // Если не нужно рассчитывать всю.. firstBarIndexToCalculate = barsToCalculate; // ..историю, то начнем с указанного.. } if (calculatedYet == 0) { ArrayInitialize(upperArrowBuffer, EMPTY_VALUE); ArrayInitialize(lowerArrowBuffer, EMPTY_VALUE); return (firstBarIndexToCalculate - 1); } return 2; } //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int limit = recalcIndex(rates_total, prev_calculated); checkingPattern(high, low, limit); return rates_total; }
Вот что я вижу на графике:
В итоге, всё верно отображается, кроме одного момента. Цвет верхней стрелочки не соответствует заданному. Почему?
В итоге, всё верно отображается, кроме одного момента. Цвет верхней стрелочки не соответствует заданному. Почему?
Потому, что вы его не задаёте.
Присваивать цвет отрисовку нужно по индексу из буфера цветов?
Я поправил функцию findInsideBar(). Теперь она выглядит вот так:
void findInsideBar(const double& high[], const double& low[], int index) { //--- if (high[index + 1] <= high[index + 2] && low[index + 1] >= low[index + 2]) { upperArrowBuffer[index] = low[index]; upperArrowColor[index] = 0; lowerArrowBuffer[index] = high[index]; lowerArrowColor[index] = 2; } else { upperArrowBuffer[index] = EMPTY_VALUE; lowerArrowBuffer[index] = EMPTY_VALUE; } }
Цвет верхних стрелочек должен быть красный, как я понимаю, но я вижу совсем другое. В буфере цветов для нижних стрелок красного цвета нет, но они покрасились в красный..))
Или всё-таки цевт задаётся не по индексу в массиве?
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Я цветные индикаторы особо не писал ни разу. И вообще с индюками не особо работал. Вот решил написать некоторые вещи. Оказалось, что не всё так, как хотелось бы.
Если используется стиль рисования DRAW_ARROW, то всё работает как и ожидается. Вот, например:
А если нужно использовать стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW как быть?
Как я понимаю, исходя из справки, буфер у стиля рисования DRAW_ARROW лишь 1. Это буфер значений. А у стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW должно быть уже 2 буфера - буфер значений и буфер цвета. Тем не менее, я вижу, что у обоих стилей цвет задаётся директивами компилятора. Какой тогда смысл в этом?
Необходимо использовать функцию?
Только не особо понятно как эта функция присваивает свойство т.е. к какому буферу.
Я по аналогии вышеприведённого кода написал такой код, где индикатор уже должен отрисовывать именно DRAW_COLOR_ARROW, а не DRAW_ARROW как в предыдущем коде.
Всё остальное неизменно.
Почему отрисовывается лишь снизу кружочек? Ведь у меня их 2 должно быть..