Использование стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Присваивать цвет отрисовку нужно по индексу из буфера цветов?
Я поправил функцию findInsideBar(). Теперь она выглядит вот так:
Цвет верхних стрелочек должен быть красный, как я понимаю, но я вижу совсем другое. В буфере цветов для нижних стрелок красного цвета нет, но они покрасились в красный..))
Или всё-таки цевт задаётся не по индексу в массиве?
Построения индексируются с 1. И вы перепутали номера стрелок
Построения индексируются с 1. И вы перепутали номера стрелок
Коды я не перепул. Взял пару схожих стрелок для того, чтобы ониотличались. Но это не важно, в принципе. Если прописать так как вы написали то будет так:
Вот скрин графика в таком случае:
Теперь снизу уже не стрелки даже, а кружочки. А это, как я понимаю, дефолтное значение равное 159. Интересно, что кружок красного цвета. У меня же в свойствах препроцессора красный цвет фигурирует лишь в 1-ом буфере. А 1-ый буфер это верхний Wingdings-символ. Во-втором буфере красного цвета нет. Тем не менее, верхний не окрасился в красный, а нижний окрасился. Почему?
Коды я не перепул.
Ну как-же не перепутал если
в буфер upperArrowBuffer заносите low а в lowerArrowBuffer заносите high
Вот и получается, что стрелки внизу красные, назначенные для верхних стрелок.
А вообще выложите весь код прикреплённым файлом на посмотреть что у вас получилось.
А вообще выложите весь код прикреплённым файлом на посмотреть что у вас получилось.
Весь код, учитывая вашу поправку называется InsideBar_Other.mq5
А Изначальный вариант до правки называется InsideBar_4_buffer.mq5
Кроме того, действительно, у меня изначально всё было верно, кроме блока:
Исправил и всё теперь в порядке.