Обсуждение статьи "Как правильно подать Продукт для продажи в Маркете?" - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я полагаю эта статья устарела и вводит в заблуждение. В карточке продуктов уже другая информация. А за не соответствующие размеры скриншотов наверное и рейтинг продукта снижается 😒