Обсуждение статьи "Как правильно подать Продукт для продажи в Маркете?" - страница 11

Пожалуйста, сделайте возможным публикацию двух продуктов с одинаковым названием, если один из них предназначен для MT4, а другой - для MT5. Они находятся в разных разделах, и расширение файла (.ex4, .ex5) однозначно определяет это. Также информационный мусор в названиях типа "MT4", "для MT5", "V5" ... только мешает.
 
Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей.

Я полагаю эта статья устарела и вводит в заблуждение. В карточке продуктов уже другая информация. А за не соответствующие размеры скриншотов наверное и рейтинг продукта снижается 😒


