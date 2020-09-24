Грааль есть?) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно что стихами никто не написал.)
Здесь, в основном, присутствуют пессимисты -- у них не получилось, и поэтому, по их мнению, не может получиться вообще ни у кого.
Подобная ущербность мышления видна сразу же. При этом свой пессимизм они выдают в обёртке шуток-прибауток, могут и в стихах, а могут и в виде неприкрытой агрессии.
Они не понимают, что для того, чтобы решить задачу, её (задачу) необходимо прежде всего сформулировать. Но они даже не сформулировали задачу. Поэтому не удивительно, что и решения у них нет.
К сожалению, их грааль построен на банальном, но обидном принципе - у них больше денег.
Не только, в большей степени на эксклюзивном доступе к инфе об ордерах.
Не только, в большей степени на эксклюзивном доступе к инфе оо ордерах.
Это не обязательно. Достаточно на каждой размерности делать серийность(безоткатный тренд, долгий флет на одном уровне) достаточную, что бы выносить любой адекватный мартингейл, как флетовый, так и трендовый.
Серийность сделать хаотичной. Иногда 2-3 подряд, иногда дают заработать мартину чуть больше 100%.
Все.
Все мартины слиты, все "правильные" либо в просадках, либо доходность в год не выше зп на заводе.:)
Это не обязательно. Достаточно на каждой размерности делать серийность(безоткатный тренд, долгий флет на одном уровне) достаточную, что бы выносить любой адекватный мартингейл, как флетовый, так и трендовый.
Серийность сделать хаотичной. Иногда 2-3 подряд, иногда дают заработать мартину чуть больше 100%.
Все.
Все мартины слиты, все "правильные" либо в просадках, либо доходность в год не выше зп на заводе.:)
казино не проигрывает.
Здесь, в основном, присутствуют пессимисты -- у них не получилось, и поэтому, по их мнению, не может получиться вообще ни у кого.
Подобная ущербность мышления видна сразу же. При этом свой пессимизм они выдают в обёртке шуток-прибауток, могут и в стихах, а могут и в виде неприкрытой агрессии.
Они не понимают, что для того, чтобы решить задачу, её (задачу) необходимо прежде всего сформулировать. Но они даже не сформулировали задачу. Поэтому не удивительно, что и решения у них нет.
Я знаю что тут 95% - программисты-юмористы(им так кажется). Мало ли.. вдруг, у кого-то вчера родился грааль, а денег на его запуск нет, либо хочется попробовать его на памм-счетах, но сами никогда не пробовали разобраться в памм-системе..
Теоретически бывает.
Дайте три!
Дайте три!
Вчера были большие, но по пять.А сегодня по три, но маленькие.
Здесь, в основном, присутствуют пессимисты -- у них не получилось, и поэтому, по их мнению, не может получиться вообще ни у кого.
Подобная ущербность мышления видна сразу же. При этом свой пессимизм они выдают в обёртке шуток-прибауток, могут и в стихах, а могут и в виде неприкрытой агрессии.
Они не понимают, что для того, чтобы решить задачу, её (задачу) необходимо прежде всего сформулировать. Но они даже не сформулировали задачу. Поэтому не удивительно, что и решения у них нет.
Давай Леха, расскажи про Трактор