Грааль есть?) - страница 2

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Макс:
Странно что стихами никто не написал.)

Здесь, в основном, присутствуют пессимисты -- у них не получилось, и поэтому, по их мнению, не может получиться вообще ни у кого.

Подобная ущербность мышления видна сразу же. При этом свой пессимизм они выдают в обёртке шуток-прибауток, могут и в стихах, а могут и в виде неприкрытой агрессии. 

Они не понимают, что для того, чтобы решить задачу, её (задачу) необходимо прежде всего сформулировать. Но они даже не сформулировали задачу. Поэтому не удивительно, что и решения у них нет.

 
Макс:

К сожалению, их грааль построен на банальном, но обидном принципе - у них больше денег.

Не только, в большей степени на эксклюзивном доступе к инфе об ордерах.

 
Urman Ru:

Не только, в большей степени на эксклюзивном доступе к инфе оо ордерах.

Это не обязательно. Достаточно на каждой размерности делать серийность(безоткатный тренд, долгий флет на одном уровне) достаточную, что бы выносить любой адекватный мартингейл, как флетовый, так и трендовый.

Серийность сделать хаотичной. Иногда 2-3 подряд, иногда дают заработать мартину чуть больше 100%.

Все.

Все мартины слиты, все "правильные" либо в просадках, либо доходность в год не выше зп на заводе.:)

 
Теоретически бывает. 
 
Макс:

Это не обязательно. Достаточно на каждой размерности делать серийность(безоткатный тренд, долгий флет на одном уровне) достаточную, что бы выносить любой адекватный мартингейл, как флетовый, так и трендовый.

Серийность сделать хаотичной. Иногда 2-3 подряд, иногда дают заработать мартину чуть больше 100%.

Все.

Все мартины слиты, все "правильные" либо в просадках, либо доходность в год не выше зп на заводе.:)

казино не проигрывает.

 
Олег avtomat:

Здесь, в основном, присутствуют пессимисты -- у них не получилось, и поэтому, по их мнению, не может получиться вообще ни у кого.

Подобная ущербность мышления видна сразу же. При этом свой пессимизм они выдают в обёртке шуток-прибауток, могут и в стихах, а могут и в виде неприкрытой агрессии. 

Они не понимают, что для того, чтобы решить задачу, её (задачу) необходимо прежде всего сформулировать. Но они даже не сформулировали задачу. Поэтому не удивительно, что и решения у них нет.

Я знаю что тут 95% - программисты-юмористы(им так кажется). Мало ли.. вдруг, у кого-то вчера родился грааль, а денег на его запуск нет, либо хочется попробовать его на памм-счетах, но сами никогда не пробовали разобраться в памм-системе..

 
Эдуард:
Теоретически бывает. 

Дайте три!

 
Макс:

Дайте три!

Вчера были большие, но по пять.А сегодня по три, но маленькие.

[Удален]  
Олег avtomat:

Здесь, в основном, присутствуют пессимисты -- у них не получилось, и поэтому, по их мнению, не может получиться вообще ни у кого.

Подобная ущербность мышления видна сразу же. При этом свой пессимизм они выдают в обёртке шуток-прибауток, могут и в стихах, а могут и в виде неприкрытой агрессии. 

Они не понимают, что для того, чтобы решить задачу, её (задачу) необходимо прежде всего сформулировать. Но они даже не сформулировали задачу. Поэтому не удивительно, что и решения у них нет.

Давай Леха, расскажи про Трактор
 
Vladimir Baskakov:
Давай Леха, расскажи про Трактор
Может, лучше — про реактор?



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