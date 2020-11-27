Элементарная задачка для начинающих программистов)
при наличии аппаратного решения, программист не станет ломать голову.
при наличии аппаратного решения, программист не станет ломать голову.
С таким же успехом можно таскать с собой полноразмерную клавиатуру)) Только для чего? если нужно только несколько клавиш)
Как раз программно это будет выглядеть гораздо красивее
С таким же успехом можно таскать с собой полноразмерную клавиатуру)) Только для чего? если нужно только несколько клавиш)
Как раз программно это будет выглядеть гораздо красивее
Может и будет, но вот беда - в мобильном терминале невозможно использование скриптов, советников и пользовательских индикаторов (только стандартные).
Может и будет, но вот беда - в мобильном терминале невозможно использование скриптов, советников и пользовательских индикаторов (только стандартные).
А зачем?
Не совсем понял вопрос)) Вроде всё написал в самом начале....
Девайса на Винде под рукой нет, есть только Андройд. Андройдовский какашечный терминал пользовать невозможно. Единственный выход, подключаться удалённо к компу с нормальным терминалом
Не совсем понял вопрос)) Вроде всё написал в самом начале....
Девайса на Винде под рукой нет, есть только Андройд. Андройдовский какашечный терминал пользовать невозможно. Единственный выход, подключаться удалённо к компу с нормальным терминалом
Ты конкретно опиши что ты собираешься с этим делать
Следить за торговлей со смартфона, вносить коррективы, при этом использовать нормальный терминал. Основная работа конечно же за ПК. Смартфон - удалёнка.
Хочу сделать примерно так:
Следить за торговлей со смартфона, вносить коррективы, при этом использовать нормальный терминал. Основная работа конечно же за ПК. Смартфон - удалёнка.
Хочу сделать примерно так:
Фриланс спасёт, а халява зло злое)))
Следить за торговлей со смартфона, вносить коррективы, при этом использовать нормальный терминал. Основная работа конечно же за ПК. Смартфон - удалёнка.
Хочу сделать примерно так:
это называется game-pad (виртуальный/эмулятор) и должно быть в тьме вариантов.
ищите и обрящите
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Всем привет! На просторах интернета не получилось найти простой скрипт, может быть у кого нибудь найдётся 10 мин для его реализации?)))
Хочется попробовать "полноценный терминал" на смартфоне, но делать это без клавиатуры очень не удобно. Хотелось бы вывести хотя бы несколько основных кнопок (с клавиатуры) на экран терминала.
В общем задача очень простая - нужно 2 отдельных скрипта на МТ4:
1) кнопка на экране терминала, дублирующая указанную клавишу с клавиатуры (любую клавишу)
2) тоже самое , только с возможностью залипания кнопки (для кнопок типа Ctrl, Alt, Shift)
размер, цвет, положение не имеет значения - достаточно осуществить в виде "заготовки", подправить я смогу сам, но вот написать сам не могу))
Буду благодарен за вашу помощь!)
... идею можно развить, есть мысли) с удовольствием поделюсь)