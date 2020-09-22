MT5 исчезло окно тестера стратегий.

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Всем добра! MT5 исчезло окно тестера стратегий. Попытки его восстановить из окна ВИД ни к чему не приводят. ОТ СЛОВА ВООБЩЕ. Точнее в правом нижнем углу повляется кликабельная строка "тестер стратегий" клик на неё приводит к исчезновению окна ИНСТРУМЕНТЫ. Бьюсь уже пол часа, в сети ноль инфы, в справке тоже.



 

Кликните или нажмитe Ctr+R


 
Rashid Umarov:

Кликните или нажмитe Ctr+R


Спасибо. В моем посте написано, что это способ не работает. 

 
Разобрался. Теперь загадка для всех, куда исчез ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ и как я его нашел.
 
Luchezar Shalomaev:
Разобрался. Теперь загадка для всех, куда исчез ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ и как я его нашел.

Лучше описать проблему куда он исчез, чтоб её исправили если она есть.
А найти его можно, добавив кнопку в панель инструментов.

ts

 
Luchezar Shalomaev:
Разобрался. Теперь загадка для всех, куда исчез ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ и как я его нашел.

Не удивлюсь, если он ушел за пределы экрана - теперь это модно:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2020.09.16 21:11

Недавно кто-то демонстрировал подсказку смещенную влево на половину экрана. Похоже, что довели все до логического завершения - теперь она полностью за пределами экрана

Разрешение экрана : 1024x768. Масштаб: 125%


 
Roman:

Лучше описать проблему куда он исчез, чтоб её исправили если она есть.
А найти его можно, добавив кнопку в панель инструментов.


Не угадали. Кнопка эта не позволила вернуть панель тестера :)

 
A100:

Не удивлюсь, если он ушел за пределы экрана - теперь это модно:


Тепло, но не в этом дело. Хотя, уже почти угадали :)

 
Luchezar Shalomaev:

Тепло, но не в этом дело. Хотя, уже почти угадали :)

Думаете, чтобы исправить имеющуюся проблему, разработчики будут ждать от вас рождения ответа через сто загадок "тепло-холодно"?

Есть проблема и пути решения - описали проблему и путь решения. Всё. Больше не нужно ничего. Никаких игр в угадайку...

 
Artyom Trishkin:

Думаете, чтобы исправить имеющуюся проблему, разработчики будут ждать от вас рождения ответа через сто загадок "тепло-холодно"?

Есть проблема и пути решения - описали проблему и путь решения. Всё. Больше не нужно ничего. Никаких игр в угадайку...

Выше я написал, что проблема решена. Она та же, что и в других подобных ситуациях. Этот "баг" есть во всех программах Windows. Вот и организовал "что-где-когда" чтобы повеселить народ и, возможно распространить важную информацию :)

 
Luchezar Shalomaev:

Выше я написал, что проблема решена. Она та же, что и в других подобных ситуациях. Этот "баг" есть во всех программах Windows. Вот и организовал "что-где-когда" чтобы повеселить народ и, возможно распространить важную информацию :)

Ответа вы так и не дали...
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