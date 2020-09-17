Новости VPS

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Коллеги, всем добра! Арендовал VPS на MT5 Demo. Депо слил. А как теперь пользоваться оплаченным VPS?
 
Luchezar Shalomaev:
Коллеги, всем добра! Арендовал VPS на MT5 Demo. Депо слил. А как теперь пользоваться оплаченным VPS?

Сдавать в субаренду. 

 
Luchezar Shalomaev:
Коллеги, всем добра! Арендовал VPS на MT5 Demo. Депо слил. А как теперь пользоваться оплаченным VPS?

Пополнить и снова слить. Продолжаем цикл пока не кончаться все деньги.

 
Evgeny Belyaev:

Пополнить и снова слить. Продолжаем цикл пока не кончаться все деньги.

Спасибо, а как пополнять демо счет?

 
Luchezar Shalomaev:

Спасибо, а как пополнять демо счет?

У меня есть такая кнопочка


 
ВПС от MQ можно перенести на другой счет. Смотрите тут в профиле.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Отваливается VPS

Sergey Golubev, 2020.09.16 09:40

...

Вы можете поменять VPS сервер с London 11 на другой, но тут надо осторожно, так как менять можно не чаще раза в неделю - 

----------------

https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions


 
Andrey Khatimlianskii:
ВПС от MQ можно перенести на другой счет. Смотрите тут в профиле.

Здравствуйте, спасибо за ваш ответ. Профиль посмотрел, не нашел как перевести VPS на другой счет. Можете дать прямую ссылку или скопировать текст сюда? Заранее спасибо.

 
Evgeny Belyaev:

У меня есть такая кнопочка


Здорово. А как мне такую же заполучить?

 
Luchezar Shalomaev:

Здравствуйте, спасибо за ваш ответ. Профиль посмотрел, не нашел как перевести VPS на другой счет. Можете дать прямую ссылку или скопировать текст сюда? Заранее спасибо.

Выше показали как это сделать: - перейдите в свои подписки ( https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions ) - повазюкайте мышкой по подписке и по рисунку шестеренки - выскочит меню:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Отваливается VPS

Sergey Golubev, 2020.09.16 09:40

...

Вы можете поменять VPS сервер с London 11 на другой, но тут надо осторожно, так как менять можно не чаще раза в неделю - 

----------------

https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions


 
Vladimir Karputov:

Выше показали как это сделать: - перейдите в свои подписки ( https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions ) - повазюкайте мышкой по подписке и по рисунку шестеренки - выскочит меню:


Спасибо!

 

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