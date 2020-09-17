Новости VPS
Коллеги, всем добра! Арендовал VPS на MT5 Demo. Депо слил. А как теперь пользоваться оплаченным VPS?
Сдавать в субаренду.
Коллеги, всем добра! Арендовал VPS на MT5 Demo. Депо слил. А как теперь пользоваться оплаченным VPS?
Пополнить и снова слить. Продолжаем цикл пока не кончаться все деньги.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Sergey Golubev, 2020.09.16 09:40
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Вы можете поменять VPS сервер с London 11 на другой, но тут надо осторожно, так как менять можно не чаще раза в неделю -
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https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions
ВПС от MQ можно перенести на другой счет. Смотрите тут в профиле.
Здравствуйте, спасибо за ваш ответ. Профиль посмотрел, не нашел как перевести VPS на другой счет. Можете дать прямую ссылку или скопировать текст сюда? Заранее спасибо.
У меня есть такая кнопочка
Здорово. А как мне такую же заполучить?
Здравствуйте, спасибо за ваш ответ. Профиль посмотрел, не нашел как перевести VPS на другой счет. Можете дать прямую ссылку или скопировать текст сюда? Заранее спасибо.
Выше показали как это сделать: - перейдите в свои подписки ( https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions ) - повазюкайте мышкой по подписке и по рисунку шестеренки - выскочит меню:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Sergey Golubev, 2020.09.16 09:40
...
Вы можете поменять VPS сервер с London 11 на другой, но тут надо осторожно, так как менять можно не чаще раза в неделю -
----------------
https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions
Выше показали как это сделать: - перейдите в свои подписки ( https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions ) - повазюкайте мышкой по подписке и по рисунку шестеренки - выскочит меню:
Спасибо!
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