Прошу разъяснений от Администрации - страница 8
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В течение пары дней включим приём карт Мир. Приём Вебмани уже работает.
"...прием карт Мир" - это на ввод средств? А на вывод какие и когда?
"...прием карт Мир" - это на ввод средств? А на вывод какие и когда?
нужно проверять самому и вопросов лишних не возникнет :)