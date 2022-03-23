Прошу разъяснений от Администрации - страница 8

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MetaQuotes #:
В течение пары дней включим приём карт Мир. Приём Вебмани уже работает.

"...прием карт Мир" - это на ввод средств? А на вывод какие и когда?

 
Mikhail Mishanin #:

"...прием карт Мир" - это на ввод средств? А на вывод какие и когда?



нужно проверять самому и вопросов лишних не возникнет :)
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