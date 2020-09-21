Делать лёгкие деньги из воздуха на форексе - аморально? - страница 3
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Спрашиваю в поисковике "как рантье погубили францию", а нахожу только "как Первая мировая война погубила рантье".
Это немного раньше было, заход короля солнца, там король печатал деньги, ростовщический процент вырос и все быстро закончилось кризисом короля. Наверное первые экономические кризисы вернее искать надо. А фраза из учебника истории 70-х годов. И по сути она верна.
Это немного раньше было, заход короля солнца, там король печатал деньги, ростовщический процент вырос и все быстро закончилось кризисом короля. Наверное первые экономические кризисы вернее искать надо. А фраза из учебника истории 70-х годов. И по сути она верна.
А... король всегда найдет на кого свалить. Деньги король печатал, а виноваты рантье.
В корне неверное суждение. Рантье погубили францию, и это надо помнить. Просто это наименьшее зло, а остальное зло больше. И когда биржа, со своим 99%ным непроизводственным оборотом залезает за 99 и налоги от непроизводственных и не жизненно важных сфер превышают половину, наступает кризис, поэтому это надо помнить и понимать. А так да, если все будут артистами и трейдерами, жрать будет нечего.
Товарный биржевой оборот это жизнь, равенство товарной и денежной массы это жизнь. А вот перекосы это всегда в конце кризис. Причем в любую сторону. А кризис это иногда смерть буквально для некоторых. А жизнь лучше смерти априори)))))
Современный Сингапур ... что он производит?
Это немного раньше было, заход короля солнца, там король печатал деньги, ростовщический процент вырос и все быстро закончилось кризисом короля. Наверное первые экономические кризисы вернее искать надо. А фраза из учебника истории 70-х годов. И по сути она верна.
Да, Ростовщики погубили францию, так вернее. Видимо в 70-е рантье и ростовщик у советских историков одинаково было.
Современный Сингапур ... что он производит?
Финансовые и туристические услуги для стран производящих производственные услуги. И без этих стран сегодняшний уровень развития он никогда бы не достиг.)
Просто производственная рентабельность позволяет жить непроизводственным рентабельностям. И при перекосе производство падает. Если не брать банковский и инвестиционный сектор, его можно отнести к производственному, то если упадут не производственные сектора экономики, жизнь приостановиться конечно, но не изменит точку развития, а если производства упадут. Например кризис приведет к банкротству всех производителей микросхем, то мы вернемся в 90 нм.)))) Не дай бог конечно)))
А... король всегда найдет на кого свалить. Деньги король печатал, а виноваты рантье.
))))) Лан... хорошо, министр финансов виноват)
Финансовые и туристические услуги для стран производящих производственные услуги. И без этих стран сегодняшний уровень развития он никогда бы не достиг.)
Просто производственная рентабельность позволяет жить непроизводственным рентабельностям. И при перекосе производство падает. Если не брать банковский и инвестиционный сектор, его можно отнести к производственному, то если упадут не производственные сектора экономики, жизнь приостановиться конечно, но не изменит точку развития, а если производства упадут. Например кризис приведет к банкротству всех производителей микросхем, то мы вернемся в 90 нм.)))) Не дай бог конечно)))
Вы вики почитайте, хотя бы. Сингапур очень даже производственная страна, причем, как бы это странным для Вас не казалось, весьма экспортозависимая страна.
Стабильная экономика - это прежде всего баланс производственного бизнеса и непроизводственного. Причем баланс этот налаживается естественным образом - не могут существовать одни торговцы если нет производства и наоборот, в какой то момент торговать становится менее выгодным чем производить когда баланс смещён в одну сторону. Баланс этот регулируется, помимо прочих рычагов, налоговыми ставками зависящими от типа бизнеса.
Вот интересная картинка:
карту налогов следует рассматривать обязательно через призму производства в соответствующих странах.
можно заметить, что благосостояние граждан не всегда коррелирует с облагаемым налогом, играют роль, помимо прочего, и политический уклад, доступность природных ресурсов, наличие человеко-исторических ресурсов и менталитета аборигенов.
Австралия понятно, за что Китайцы платят такие налоги
точно, там же возврат НДС экспортный, поэтому китай можно вычеркнуть с карты
Это страшно осознавать себя тунеядцем.
Вы вики почитайте, хотя бы. Сингапур очень даже производственная страна, причем, как бы это странным для Вас не казалось, весьма экспортозависимая страна.
Стабильная экономика - это прежде всего баланс производственного бизнеса и непроизводственного. Причем баланс этот налаживается естественным образом - не могут существовать одни торговцы если нет производства и наоборот, в какой то момент торговать становится менее выгодным чем производить когда баланс смещён в одну сторону. Баланс этот регулируется, помимо прочих рычагов, налоговыми ставками зависящими от типа бизнеса.
Вот интересная картинка:
карту налогов следует рассматривать обязательно через призму производства в соответствующих странах.
можно заметить, что благосостояние граждан не всегда коррелирует с облагаемым налогом, играют роль, помимо прочего, и политический уклад, доступность природных ресурсов, наличие человеко-исторических ресурсов и менталитета аборигенов.
По Сингапуру ответ был по существу топика.) Конечно и Гонконг не производственным не назовешь. Более удачные пример наверное УоллСтрит без клиентов)
Но вот баланс естественным способом это утопия, так же как и нерегулируемый рынок. Только правильно регулируемый рынок может расти. Все остальное от лукавого. И большое заблуждение что рыночники предлагают саморегулируемые, без строгих и понятных правил / законов рыночные условия. Вопрос как понимать слово регулировать)))
В Китае к рыночной ответственности в виде разорения всего лишь добавили тюрьму и расстрел. И вон какой результат.)))) Но я бы не хотел такую ответственность))))