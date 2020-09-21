Делать лёгкие деньги из воздуха на форексе - аморально? - страница 7

Новый комментарий
 
Shoker:

...

ПСЫ: чем тяжелее достаются деньги, тем легче Родину продать - т.е. лёгкие деньги защищают человека от необходимости искать средства к существованию, путем нарушения закона, вплоть до возникновения ситуации, когда единственным способом не сдохнуть будет продажа Родины.

Звучит логично, хотя и немного странно.

Мне кажется, мы некорректно прикручиваем вопрос морали сначала к трейдингу, затем к спекуляциям в целом, после к глобальной торговле, и в конечном итоге к выживанию, которое совсем невозможно адекватно рассудить с точки зрения морали. Мол, морально ли пытаться выжить за счет благосостояния других? -- А почему этот вопрос вообще возникает в теме? Разве трейдинг дело умирающих с голоду? Это последний шанс вылезти из нищеты? Или, спекулятивная торговля в рамках закона разрушает общество, личность, государство? Может, капитализм способствует деградации стран? Хм... Вроде бы, все наоборот. Стоит посмотреть на развивающиеся государства, где все завязано на коммерции и стремлении людей к богатству. Там живут моральные уроды? - нет естественно, и даже как то с паразитными банками ладят с выгодой для себя.

Наш вопрос, скорее, в финансовой грамотности индивида и умении правильно и безопасно для себя распоряжаться средствами, и в наличии возможности личности осуществлять нетривиальные предприятия обещающие мощный и быстрый подьем в жизни, что должно предоставлять ей общество. 

В этом и есть социальная польза трейдинга, где человек остро ощущает связь с любой мечтой и потому это прекрасно.
 
Спекулянты-трейдеры оказывают неоценимую пользу обществу, изымая излишки и сверхприбыли из экономики, используя механизмы рыночного перераспределения - ведь иначе эти деньги достались бы обычным людям (не трейдерам), и тогда они расслабились бы и стали бы меньше работать на заводах! - следовательно трейдер спекулянт стимулирует трудящихся работать ещё более интенсивно.
 
Да, и деньги развращают, этот презренный металл - корень всех зол, поэтому трейдеры-спекулянты, можно сказать, спасают общество от неминуемого морального разложения, принимая на себя эти риски.
[Удален]  
transcendreamer:
Да, и деньги развращают, этот презренный металл - корень всех зол, поэтому трейдеры-спекулянты, можно сказать, спасают общество от неминуемого морального разложения, принимая на себя эти риски.

Ты написал это, когда у тебя был рейтинг 6666. 

 
gobirzharf:

Ты написал это, когда у тебя был рейтинг 6666. 

не прокатит, это 4 х 6 , магией обладают только 3 х 6 - я в детстве  в видеосалонах видел, Знамение кажется киношка называлась )))

ЗЫ: и вообще это забугорная магия, у нас все просто - 13 

 
transcendreamer:
Спекулянты-трейдеры оказывают неоценимую пользу обществу, изымая излишки и сверхприбыли из экономики, используя механизмы рыночного перераспределения - ведь иначе эти деньги достались бы обычным людям (не трейдерам), и тогда они расслабились бы и стали бы меньше работать на заводах! - следовательно трейдер спекулянт стимулирует трудящихся работать ещё более интенсивно.
1. Современные трейдеры в большинстве обычные люди, среди которых много заводских рабочих.

2. Трейдеры зарабатывают ТОЛЬКО деньги друг друга в процессе их перераспределения. Никаких денег нищих они не забирают. Это в принципе невозможно. Изучите торговую механику и поймете это. Прибыль одного трейдера - это убыток второго, с которым он заключил сделку, а не деньги бедняков. Не стоит передергивать.

3. Трейдинг стимулирует инвестирование, которое дает компаниям рост и развитие. Даже глупо проигранные скальпингом деньги оседают на счетах крупных фондов, которые играют мудро и долгосрочно, принося пользу экономике.

4. Беда наемного рабочего в его голове. Неграмотность, нежелание учиться и примитивная психология, -  букет, с которым миллионы сначала породят груды пивных бутылок и окурков, а после растворятся в игорных домах. 
 
Igor Makanu:

это распространенный агитпризыв

если не ошибаюсь, то первый раз это звучало как " Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст! "

Более распространен другой лозунг:


 
khorosh:

Более распространен другой лозунг:


я вроде написал про первый лозунг

Ваш пример, скорее всего это маркетинг 90-х, по моему было, что то или анекдоты тех лет

 
khorosh:

Более распространен другой лозунг:


нравится жить в военном государстве?

ничего для людей, все для себя, игра в войнушку
 
Fast235:

нравится жить в военном государстве?

ничего для людей, все для себя, игра в войнушку

В моём посте не было ни слова о том, что мне нравится. Это был всего лишь экскурс в историю СССР.

 Р.S. Как мне могло нравиться, если когда-то я отдавал на чёрном рынке целую зарплату, чтобы купить джинсы.)

К тому же этот лозунг нельзя воспринимать буквально, он носил шуточный характер.

1234567891011
Новый комментарий