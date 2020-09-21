Делать лёгкие деньги из воздуха на форексе - аморально? - страница 7
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ПСЫ: чем тяжелее достаются деньги, тем легче Родину продать - т.е. лёгкие деньги защищают человека от необходимости искать средства к существованию, путем нарушения закона, вплоть до возникновения ситуации, когда единственным способом не сдохнуть будет продажа Родины.
Да, и деньги развращают, этот презренный металл - корень всех зол, поэтому трейдеры-спекулянты, можно сказать, спасают общество от неминуемого морального разложения, принимая на себя эти риски.
Ты написал это, когда у тебя был рейтинг 6666.
Ты написал это, когда у тебя был рейтинг 6666.
не прокатит, это 4 х 6 , магией обладают только 3 х 6 - я в детстве в видеосалонах видел, Знамение кажется киношка называлась )))
ЗЫ: и вообще это забугорная магия, у нас все просто - 13
Спекулянты-трейдеры оказывают неоценимую пользу обществу, изымая излишки и сверхприбыли из экономики, используя механизмы рыночного перераспределения - ведь иначе эти деньги достались бы обычным людям (не трейдерам), и тогда они расслабились бы и стали бы меньше работать на заводах! - следовательно трейдер спекулянт стимулирует трудящихся работать ещё более интенсивно.
это распространенный агитпризыв
если не ошибаюсь, то первый раз это звучало как " Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст! "
Более распространен другой лозунг:
Более распространен другой лозунг:
я вроде написал про первый лозунг
Ваш пример, скорее всего это маркетинг 90-х, по моему было, что то или анекдоты тех лет
Более распространен другой лозунг:
нравится жить в военном государстве?ничего для людей, все для себя, игра в войнушку
нравится жить в военном государстве?ничего для людей, все для себя, игра в войнушку
В моём посте не было ни слова о том, что мне нравится. Это был всего лишь экскурс в историю СССР.
Р.S. Как мне могло нравиться, если когда-то я отдавал на чёрном рынке целую зарплату, чтобы купить джинсы.)
К тому же этот лозунг нельзя воспринимать буквально, он носил шуточный характер.