Эволюция хомяка. Переход на биржу. - страница 2

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Vladimir Baskakov:
Ты уже всех достал со своей "дочерью";) В натуре на пенсии так скучно?

Отчего в кавычках? 

 
Отчего злобствуешь, - хочешь, я сам при тебе изображу увеличение депозита в 1000 раз. За год. 
[Удален]  
Алексей Тарабанов:
Отчего злобствуешь, - хочешь, я сам при тебе изображу увеличение депозита в 1000 раз. За год. 
Попей ромашку
[Удален]  
Тему можно удалять, спасибо)
[Удален]  
gobirzharf:
Тему можно удалять, спасибо)

Здесь весёлая компания ходит из ветки в ветку. То тут погудела, то там поскандалила. Если на это внимания не обращать, то можно ветку смело продолжать.

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле.
Всё живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недальний,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.
...

А.С. Пушкин
[Удален]  

Ну и в поддержку ветки вопрос залу.

Я тоже посматриваю в сторону акций, просто интересно. Но послушав людей, которые работают на этой поляне, слышу примерно такое: "Да, заработки у меня хорошие. Ну год от года по-разному, но в среднем 20-25% в год имею". Так вот вопрос такой: это вся моща, которая возможна в стабильной биржевой торговле (в долгую, не пипсовкой)?

 
Aleksei Stepanenko:

Ну и в поддержку ветки вопрос залу.

Я тоже посматриваю в сторону акций, просто интересно. Но послушав людей, которые работают на этой поляне, слышу примерно такое: "Да, заработки у меня хорошие. Ну год от года по-разному, но в среднем 20-25% в год имею". Так вот вопрос такой: это вся моща, которая возможна в стабильной биржевой торговле (в долгую, не пипсовкой)?

Вот

 

И вот

 
Только скоро обвал всеобщий ожидаю, потому - золото. Кстати, вот-вот вырастет
[Удален]  

Ну красотааа!

А как же люди, дающие интервью в ветке биржевой трейдинг, они что неумёхи?

https://www.mql5.com/ru/forum/347970

https://www.mql5.com/ru/forum/348488
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