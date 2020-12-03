Эволюция хомяка. Переход на биржу. - страница 2
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Ты уже всех достал со своей "дочерью";) В натуре на пенсии так скучно?
Отчего в кавычках?
Отчего злобствуешь, - хочешь, я сам при тебе изображу увеличение депозита в 1000 раз. За год.
Тему можно удалять, спасибо)
Здесь весёлая компания ходит из ветки в ветку. То тут погудела, то там поскандалила. Если на это внимания не обращать, то можно ветку смело продолжать.
Ну и в поддержку ветки вопрос залу.
Я тоже посматриваю в сторону акций, просто интересно. Но послушав людей, которые работают на этой поляне, слышу примерно такое: "Да, заработки у меня хорошие. Ну год от года по-разному, но в среднем 20-25% в год имею". Так вот вопрос такой: это вся моща, которая возможна в стабильной биржевой торговле (в долгую, не пипсовкой)?
Ну и в поддержку ветки вопрос залу.
Я тоже посматриваю в сторону акций, просто интересно. Но послушав людей, которые работают на этой поляне, слышу примерно такое: "Да, заработки у меня хорошие. Ну год от года по-разному, но в среднем 20-25% в год имею". Так вот вопрос такой: это вся моща, которая возможна в стабильной биржевой торговле (в долгую, не пипсовкой)?
Вот
И вот
Ну красотааа!
А как же люди, дающие интервью в ветке биржевой трейдинг, они что неумёхи?
https://www.mql5.com/ru/forum/347970https://www.mql5.com/ru/forum/348488