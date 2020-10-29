Помогите опубликовать код. - страница 2

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Может тему отдельную сделать, чтобы администраторы сайта заметили. Вряд ли, отсутствие возможности вставки картинки - это какая-то идея, скорее всего баг.
 

Ребят, я, наверно, больной, конечно, какой-то в конец, а Господа создатели сервиса всё шикарно продумали до конца. Но у меня огромная загадка почему я не могу вставить картинку .png в описание. 

Возможно, у меня какой-то бермудский треугольник дома. Но если серьёзно, почему это не работает? Возникает окно для выбора файла с картинкой. После выбора файл не грузится и так 10 раз подряд. Или почему я не мог поменять картинку, которую уже вставил на другую тем же методом? 

Притом самое интересное почему поменяв картинку ничего не работает в тесте?

Можете кто-нибудь хоть как-то описать механизм почему это может не работать? У кого так случалось? Если можно без заумных высказываний: "А где скриншоты?" Вроде мы пока не в здание суда, вроде я делал это процедуру не один раз, и почему-то каждый раз какие-то проблем с публикацией. Есть что показать, но лишний раз связываться с выкладыванием не хочется. Всем с уважением. Никого не хотел затронуть и этот пост является описанием описанием происходящего.

Всем спасибо. Хотелось бы получить ответы от тех у кого были подобные проблемы.

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InternetExplorer? Недавно в нем у меня тоже картинки перестали прикрепляться. В хроме нормально
 
ROMAN KIVERIN:

Ребят, я, наверно, больной, конечно, какой-то в конец, а Господа создатели сервиса всё шикарно продумали до конца. Но у меня огромная загадка почему я не могу вставить картинку .png в описание. 

Возможно, у меня какой-то бермудский треугольник дома. Но если серьёзно, почему это не работает? Возникает окно для выбора файла с картинкой. После выбора файл не грузится и так 10 раз подряд. Или почему я не мог поменять картинку, которую уже вставил на другую тем же методом? 

Притом самое интересное почему поменяв картинку ничего не работает в тесте?

Можете кто-нибудь хоть как-то описать механизм почему это может не работать? У кого так случалось? Если можно без заумных высказываний: "А где скриншоты?" Вроде мы пока не в здание суда, вроде я делал это процедуру не один раз, и почему-то каждый раз какие-то проблем с публикацией. Есть что показать, но лишний раз связываться с выкладыванием не хочется. Всем с уважением. Никого не хотел затронуть и этот пост является описанием описанием происходящего.

Всем спасибо. Хотелось бы получить ответы от тех у кого были подобные проблемы.

картинка должна быть строго определённого формата (png если память не изменяет) и размера. Плюс-минус пиксель по ширине/высоте недопустим

в само описание картинки вставлять нельзя. Можно в раздел скриншоты. Запрещено изображение монет и денег (может простейший OCR прикрутили)

и да, это телепатия, у самого никаких подобных проблем не возникало никогда, один раз прочёл инструкцию и всё.

 
SanAlex:

пробовал - не помогает.

легче сюда выложить 

Убери в названии индикатора пробелы или замени на "_". и подключи его его как #resource 

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Dmitiry Ananiev:

Убери в названии индикатора пробелы или замени на "_". и подключи его его как #resource 

Да я уже забил - не получается и ладно. не такое оно важное. Тем более он есть в кодобазе - я только Горизонтальные линии к нему прикрутил.

Оригинал здесь  https://www.mql5.com/ja/code/13910

с Горизонтальными тут 

Volatility StepChannel Hline.mq5 (24.89 KB)просмотр
CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
  • www.mql5.com
ステップチャネルを基準にCCIを表示します。「ボラティリティ・ステップチャネル」も付属しています。
 

Опять нужна помощь зала. Что может не нравиться?

Пытаюсь снова опубликовать. При запуске тестера всё виснет.

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ROMAN KIVERIN:

Опять нужна помощь зала. Что может не нравиться?

Пытаюсь снова опубликовать. При запуске тестера всё виснет.


На картинке ответ: Вы собрались что-то публиковать, но код не прикрепили.

 
Vladimir Karputov:

На картинке ответ: Вы собрались что-то публиковать, но код не прикрепили.

Уважаемый Владимир. Я уж не знаю что там видно с этой картинки и что Вам картинка отвечает, но что касается меня, то код я прикреплял даже под разными именами.

Смею Вас заверить, что нахожусь с своём уме и в ясной памяти, каких-то препаратов не принимал и до этого опубликовывал уже раз 10 на Вашем сайте. Даже с моим слабоумием можно на десятый раз запомнить, что код должен быть прикреплён. Огромное Вам спасибо за проявленный интерес. Желаю Вам всяческих успехов в Вашем непростом деле. С уважением.

Ещё может будут какие мнения?

 
Aleksei Stepanenko:
InternetExplorer? Недавно в нем у меня тоже картинки перестали прикрепляться. В хроме нормально

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