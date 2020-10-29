Помогите опубликовать код. - страница 2
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Ребят, я, наверно, больной, конечно, какой-то в конец, а Господа создатели сервиса всё шикарно продумали до конца. Но у меня огромная загадка почему я не могу вставить картинку .png в описание.
Возможно, у меня какой-то бермудский треугольник дома. Но если серьёзно, почему это не работает? Возникает окно для выбора файла с картинкой. После выбора файл не грузится и так 10 раз подряд. Или почему я не мог поменять картинку, которую уже вставил на другую тем же методом?
Притом самое интересное почему поменяв картинку ничего не работает в тесте?
Можете кто-нибудь хоть как-то описать механизм почему это может не работать? У кого так случалось? Если можно без заумных высказываний: "А где скриншоты?" Вроде мы пока не в здание суда, вроде я делал это процедуру не один раз, и почему-то каждый раз какие-то проблем с публикацией. Есть что показать, но лишний раз связываться с выкладыванием не хочется. Всем с уважением. Никого не хотел затронуть и этот пост является описанием описанием происходящего.
Всем спасибо. Хотелось бы получить ответы от тех у кого были подобные проблемы.
Ребят, я, наверно, больной, конечно, какой-то в конец, а Господа создатели сервиса всё шикарно продумали до конца. Но у меня огромная загадка почему я не могу вставить картинку .png в описание.
Возможно, у меня какой-то бермудский треугольник дома. Но если серьёзно, почему это не работает? Возникает окно для выбора файла с картинкой. После выбора файл не грузится и так 10 раз подряд. Или почему я не мог поменять картинку, которую уже вставил на другую тем же методом?
Притом самое интересное почему поменяв картинку ничего не работает в тесте?
Можете кто-нибудь хоть как-то описать механизм почему это может не работать? У кого так случалось? Если можно без заумных высказываний: "А где скриншоты?" Вроде мы пока не в здание суда, вроде я делал это процедуру не один раз, и почему-то каждый раз какие-то проблем с публикацией. Есть что показать, но лишний раз связываться с выкладыванием не хочется. Всем с уважением. Никого не хотел затронуть и этот пост является описанием описанием происходящего.
Всем спасибо. Хотелось бы получить ответы от тех у кого были подобные проблемы.
картинка должна быть строго определённого формата (png если память не изменяет) и размера. Плюс-минус пиксель по ширине/высоте недопустим
в само описание картинки вставлять нельзя. Можно в раздел скриншоты. Запрещено изображение монет и денег (может простейший OCR прикрутили)
и да, это телепатия, у самого никаких подобных проблем не возникало никогда, один раз прочёл инструкцию и всё.
пробовал - не помогает.
легче сюда выложить
Убери в названии индикатора пробелы или замени на "_". и подключи его его как #resource
Убери в названии индикатора пробелы или замени на "_". и подключи его его как #resource
Да я уже забил - не получается и ладно. не такое оно важное. Тем более он есть в кодобазе - я только Горизонтальные линии к нему прикрутил.
Оригинал здесь https://www.mql5.com/ja/code/13910
с Горизонтальными тутVolatility StepChannel Hline.mq5 (24.89 KB)просмотр
Опять нужна помощь зала. Что может не нравиться?
Пытаюсь снова опубликовать. При запуске тестера всё виснет.
Опять нужна помощь зала. Что может не нравиться?
Пытаюсь снова опубликовать. При запуске тестера всё виснет.
На картинке ответ: Вы собрались что-то публиковать, но код не прикрепили.
На картинке ответ: Вы собрались что-то публиковать, но код не прикрепили.
Уважаемый Владимир. Я уж не знаю что там видно с этой картинки и что Вам картинка отвечает, но что касается меня, то код я прикреплял даже под разными именами.
Смею Вас заверить, что нахожусь с своём уме и в ясной памяти, каких-то препаратов не принимал и до этого опубликовывал уже раз 10 на Вашем сайте. Даже с моим слабоумием можно на десятый раз запомнить, что код должен быть прикреплён. Огромное Вам спасибо за проявленный интерес. Желаю Вам всяческих успехов в Вашем непростом деле. С уважением.
Ещё может будут какие мнения?
InternetExplorer? Недавно в нем у меня тоже картинки перестали прикрепляться. В хроме нормально
Яндекс.