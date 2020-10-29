Помогите опубликовать код. - страница 3
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Уважаемый Владимир. Я уж не знаю что там видно с этой картинки и что Вам картинка отвечает, но что касается меня, то код я прикреплял даже под разными именами.
Смею Вас заверить, что нахожусь с своём уме и в ясной памяти, каких-то препаратов не принимал и до этого опубликовывал уже раз 10 на Вашем сайте. Даже с моим слабоумием можно на десятый раз запомнить, что код должен быть прикреплён. Огромное Вам спасибо за проявленный интерес. Желаю Вам всяческих успехов в Вашем непростом деле. С уважением.
Ещё может будут какие мнения?
Прикрепите код и потом можно начать тест.
Прикрепите код и потом можно начать тест.
Если не секрет, об этом речь(указано стрелочками)?
Если да, то... Уважаемый Владимир. В посте вышу уже отмечал что код был прикреплен как минимум дважды, за разными именами. Попытки теста с прикрепленным кодом не увенчались успехом.
Или тогда уже я Вас не понял. Что Вы имеете ввиду под Вашим предложением "Прикрепите код и потом можно начать тест."?
Что может быть не так если рабочий код прикреплён, но тест виснет?
Если не секрет, об этом речь(указано стрелочками)?
Если да, то... Уважаемый Владимир. В посте вышу уже отмечал что код был прикреплен как минимум дважды, за разными именами. Попытки теста с прикрепленным кодом не увенчались успехом.
Или тогда уже я Вас не понял. Что Вы имеете ввиду под Вашим предложением "Прикрепите код и потом можно начать тест."?
Что может быть не так если рабочий код прикреплён, но тест виснет?
Если показывает, что Код 20% - это означает, что кода нет. Или Вы наштрыкали что-то не там и не туда. Внимательнее выбирайте категорию и аккуратно вставляйте код.
Хотя (это предположение) - может вообще прикрыли старый терминал. Совсем ...
Добавлено. А, ну конечно - так и знал. Вы именно наштрыкали какую-то ерунду. Внимательнее нужно быть :). Лучше удалите все что наштрыкали и завтра с утра аккуратно добавьте КОД.