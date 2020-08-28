Никак не удаётся изменить описание продукта в Маркете
Решил скорректировать описание продукта, чтобы в нём были отражены последние вышедшие обновления. И никак не могу сохранить изменения! Каждый раз получаю сообщение:
Описание осмысленное, содержит гораздо больше слов, чем указано. Без копирования категорически не обойтись, так как сначала я его набираю в ворде, а в редакторе описания только делаю нужную мне стилизацию и минимальные правки. Бывали уже случаи, когда набирал описание прямо в редакторе, убил кучу времени, а потом ничего не сохранилось. Как, наконец, побороть эту проблему? На данный момент никак не удаётся удалить из описания полной версии продукта блок с описанием ограничений демо-версии. Удаляю его, пытаюсь сохранить изменения и каждый раз получаю это сообщение. Это похоже на издевательство.
Все проверки происходят автоматически. Поэтому остается лишь определиться для самого себя:
- Нужно изменить описание.
- Не нужно изменить описание.
Если первое, то придется сделать так, как пишут: обойтись без копирования. Если без копирования никак, то, очевидно, Вам подходит пункт 2.
А убеждать в чем-то робота - бесполезное занятие. У него терпения априори больше ))
Все проверки происходят автоматически. Поэтому остается лишь определиться для самого себя:
- Нужно изменить описание.
- Не нужно изменить описание.
Если первое, то придется сделать так, как пишут: обойтись без копирования. Если без копирования никак, то, очевидно, Вам подходит пункт 2.
А убеждать в чем-то робота - бесполезное занятие. У него терпения априори больше ))
Мне хотя бы понять как этот робот работает. Удаляю 1 символ и пытаюсь сохранить, изменения сохраняются. Удаляю несколько лишних предложений, не сохраняется результат.
Мне хотя бы понять как этот робот работает. Удаляю 1 символ и пытаюсь сохранить, изменения сохраняются. Удаляю несколько лишних предложений, не сохраняется результат.
Не использовать копирование вообще. Только набирать вручную. Для сохранения изменений использовать "сохранение текущего текста" и "карман" (пиктограммы вверху).
Олег, попробуйте копировать из блокнота. Всё скопируйте в блокнот, очистите поле на странице сайта, затем в блокноте выделите, копируйте и всё назад. Так-то по идее, если вставить чистый текст, откуда программа может знать, сами Вы писали или копировали?
Копирование из Word или со страниц сайта тянет за собой невидимые глазом текстовые разметки. Вероятно, это может помочь.
Нажмите кнопку HTML, там как раз видно тэги разметки, и они должны быть осмысленные, а не рваные после копирования из Word-а
Олег, попробуйте копировать из блокнота. Всё скопируйте в блокнот, очистите поле на странице сайта, затем в блокноте выделите, копируйте и всё назад. Так-то по идее, если вставить чистый текст, откуда программа может знать, сами Вы писали или копировали?
Копирование из Word или со страниц сайта тянет за собой невидимые глазом текстовые разметки. Вероятно, это может помочь.
Нажмите кнопку HTML, там как раз видно тэги разметки, и они должны быть осмысленные, а не рваные после копирования из Word-а
Из блокнота тоже не помогает. Никакой определённой зависимости не обнаружил, как этот робот определяет когда разрешать сохранение изменений, а когда нет. Некоторые куски удаётся копировать и сохранять, а некоторые почему-то нет. Иногда их даже руками перенабрать и сохранить не удаётся. Почти весь день убил, чтобы худо-бедно отредактировать почти всё так как хотел, за некоторыми исключениями.
В предупреждение написано "дайте осмысленное описание продукта...". Мне вот интересно, как робот проверяет "осмысленность" в списке настроек советника?
Попробуйте скармливать текст частями, чтобы определить место с проблемами.
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Решил скорректировать описание продукта, чтобы в нём были отражены последние вышедшие обновления. И никак не могу сохранить изменения! Каждый раз получаю сообщение:
Описание осмысленное, содержит гораздо больше слов, чем указано. Без копирования категорически не обойтись, так как сначала я его набираю в ворде, а в редакторе описания только делаю нужную мне стилизацию и минимальные правки. Бывали уже случаи, когда набирал описание прямо в редакторе, убил кучу времени, а потом ничего не сохранилось. Как, наконец, побороть эту проблему? На данный момент никак не удаётся удалить из описания полной версии продукта блок с описанием ограничений демо-версии. Удаляю его, пытаюсь сохранить изменения и каждый раз получаю это сообщение. Это похоже на издевательство.