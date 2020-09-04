Автозапуск терминала.
Помнится давным давно, лет 100 назад когда ещё торговал по сигналам из НШ я делал автозапуск ВСЕХ программ после перезагрузки компьютера с задержкой между программами. Для этого установил програмку автозапуска в которой указывается порядок запуска програм и время задержки между ними и всё это средствами этого ПО. Не понимаю в чём проблема?
Программу которая запускает другую программу я сам написать могу и сделаю это) Мне нужно знать как сконфигурировать терминалл для того что бы в нем нужные эксперты запустились, а ждя этого ищу описание конфигурационного файла, который нужно передать программе в момент её запуска. Для пятого метатрейдера я знаю где смотреть и уже пользовался, а вот для четвертого не пойму где посмотреть его описание.
Программу которая запускает другую программу я сам написать могу и сделаю это) Мне нужно знать как сконфигурировать терминалл для того что бы в нем нужные эксперты запустились, а ждя этого ищу описание конфигурационного файла, который нужно передать программе в момент её запуска. Для пятого метатрейдера я знаю где смотреть и уже пользовался, а вот для четвертого не пойму где посмотреть его описание.
Ну а что Вам мешает изначально запустить МТ4 с нужными экспертами на нужных графиках с вбитыми в них параметрами конфигураци и при перезагрузке, когда МТ4 запустится снова он запустит всё как было до момента перезагрузки. Всех экспертов и т.д. У меня так и было, после перезагрузки МТ4 стартовал и продолжал работать как и до момента перезагрузки.
Это не подзодит, так как не надежно (к римеру на новом сервере придется все вручную настраивать)
Это не подзодит, так как не надежно (к римеру на новом сервере придется все вручную настраивать)
На новый сервер можно скопировать настроенный терминал. Все хранится в профиле.
Если советники написаны нормально, слетать не должны (должны быть учтены всякие тонкости типа ошибки установки таймера, которая периодически случается при запуске).
https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/service/start_conf_file
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Здравствуйте, подскажите где посомтреть информацию по созданию конфигурационного файла для MetaTrader4 ? Я пологаю, что должно быть нечо вроде вот этого, но представленная по сссылке документация касается лишь MT5. Где найти позожее, но для МТ4 ?