Сигнал исчезает из публичных после правки названия
Вы имеете в виду тот сигнал, который у вас в профиле, и который мониторится со вчерашнего вечера?
Если вы про "исчезает из публичных" имеете в виду "исчезает из витрины сигналов", то он вообще там быть не должен, так как с начала мониторинга не прошла даже неделя.
Сигнал есть у вас в профиле, у сигнала есть своя страница, и сигнал есть в Метатрейдере (я нашел его сейчас по поиску):
То, что сигнал уже в Метатрейдере и могут на него подписаться (а даже суток не прошло с начала мониторинга) - это довольно быстро.
Кстати, в Метатрейдере сигнал ищут по названию ... а некоторая статистика сигнала меняется/обновляется раз в день (про обновление названия сигнала в Метатрейдере не знаю, но могу предположить, что тоже не в реальном времени).
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Eleni Anna Branou, 2018.12.09 09:44
New, unrated and unranked signals are not publicly available in MQL5 signal database or in MT4 signal tab or search. Be patient.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пропали проценты доходности на сигнале МТ5
Marsel, 2019.04.03 07:44
Не буду повторяться:
Вы имеете в виду тот сигнал, который у вас в профиле, и который мониторится со вчерашнего вечера?
Если вы про "исчезает из публичных" имеете в виду "исчезает из витрины сигналов", то он вообще там быть не должен, так как с начала мониторинга не прошла даже неделя.
Сигнал есть у вас в профиле, у сигнала есть своя страница, и сигнал есть в Метатрейдере (я нашел его сейчас по поиску):
То, что сигнал уже в Метатрейдере и могут на него подписаться (а даже суток не прошло с начала мониторинга) - это довольно быстро.
Кстати, в Метатрейдере сигнал ищут по названию ... а некоторая статистика сигнала меняется/обновляется раз в день (про обновление названия сигнала в Метатрейдере не знаю, но могу предположить, что тоже не в реальном времени).
Примерно неделю назад подключил сигнал к сайту, он был на витрине сайта до тех пор пока я ему описание не поправил и он тут же исчез с витрины.
Примерно неделю назад подключил сигнал к сайту, он был на витрине сайта до тех пор пока я ему описание не поправил и он тут же исчез с витрины.
Это другой сигнал?
Но и тот тоже не должен быть на витрине ... наверное, вы имеете в виду, что сигнал вообще исчез (потому что у вас в профиле всего один сигнал).
Сейчас поищу в англ части форума - может кто уже спрашивал ...
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Нашел только вот что.
1. Вот про редактирование описания сигнала -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Я снова ... нужна помощь, чтобы изменить описание стратегии
Элени Анна Брану , 2017.02.05 10:02
Вы можете редактировать описание своего сигнала, нажав кнопку редактирования в правой части страницы сигнала:
2. А это - про изменение названия сигнала -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Васим Раза , 2017.04.02 20:46
Вы не можете сделать это с помощью редактирования, но вы можете удалить свой сигнал и добавить снова, но уже с новым именем.
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Про возможные баги при изменении описания сигнала - никто не сообщал.
Но пишут, что нельзя изменить название сигнала самому (проще создать новый сигнал).
Но я, извиняюсь, не сигнальщик.
Поэтому лучше дождаться, когда кто-нибудь поопытней меня в сигналах ответит (кто уже редактировал).
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