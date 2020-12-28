MetaTrader 5 Android build 2569: новые цвета графиков

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Мы продолжаем улучшать мобильные версии платформы — на этот раз обновили MetaTrader 5 Android, который позволяет торговать валютой, акциями и фьючерсами с мобильных устройств в любое время из любой точки мира.

Главное изменение — новая цветовая схема графиков Color on White. Мы подобрали самые комфортные цвета, которые помогут ориентироваться в трендах при любом масштабе графика, в периодах от минуты до месяца. Те, кому удобнее привычные цвета, могут использовать старые схемы — они по-прежнему доступны.

MetaTrader 5 Android build 2569: новые цвета графиков

Также добавили темную тему для устройств с версией OS от 10 и выше — она помогает экономить заряд гаджета и комфортнее для работы при плохом освещении. Кроме этого мы исправили некоторые технические недочеты предыдущей версии.

Особенности MetaTrader 5 для Android:

  • 2 системы учета торговых позиций: неттинг для торговли на бирже и хеджирование для Форекса
  • Мощная торговая система со стаканом цен и любыми торговыми операциями
  • Полный набор ордеров: рыночные, отложенные, стоп-ордера и трейлинг-стоп
  • 4 режима исполнения ордеров: немедленный, по запросу, по рынку и биржевой
  • 3 вида графиков (ломаная линия, бары и японские свечи) и 9 временных периодов (таймфреймов)
  • Встроенные инструменты для технического анализа: 30 индикаторов и 24 аналитических объекта
  • Чат с другими трейдерами, финансовые новости, звуковые и push-уведомления

Установите бесплатную мобильную версию MetaTrader 5 и торгуйте когда и где вам удобно: дома на диване, за столиком в кафе, в такси, в гостиничном номере или на пляже.

Скачать MetaTrader5 для Android

 
MetaQuotes:

Главное изменение — новая цветовая схема графиков Color on White. 

:-)))))

[Удален]  

Интересно починили ли книжную ориентацию планшетного интерфейса..

UPD: таки починили, спасибо

 

Малозначимые улучшения.

Что реально хотелось бы увидеть в To-Be версии мобильного приложения:

1. Созранение наборов символов при переключении с одного счета на другой, загрузка  сохраненного в iCloud набора.

2. Поддержку чатов с экспертами, т.е. функционал а-ка Телеграм-ботов

3. Поддержку групповых чатов, привязанных к mql-проекету.

4. 2FA аутентификацию подключения декстопного терминала к торговому счету.

5. Перевод средств между пользователями mql5.com

 
Sergey Lebedev:

Малозначимые улучшения.

Что реально хотелось бы увидеть в To-Be версии мобильного приложения:

1. Созранение наборов символов при переключении с одного счета на другой, загрузка  сохраненного в iCloud набора.

2. Поддержку чатов с экспертами, т.е. функционал а-ка Телеграм-ботов

3. Поддержку групповых чатов, привязанных к mql-проекету.

4. 2FA аутентификацию подключения декстопного терминала к торговому счету.

5. Перевод средств между пользователями mql5.com

было бы неплохо... но пункт 5 наверное не сделают никогда потому что это открывает слишком широкие возможности и можно будет использовать платформу как средство произвольной оплаты за любые коммерческие операции даже не связанные с трейдингом и в обход налоговой системы но и даже делать безвозмездные пожертвования голодающим 

 

По сути вряд ли стоит ожидать что тут будут торговать непонятно чем, скорее различной информацией/программами, связанными с трейдингом, в общем всем тем что не прокрывается Маркетом.

Так что при адекватной комиссии в 3-5%, это вполне придаст новую ценность площадке.

 

Цветные свечки - это, конечно же круто, но..

Уважаемые метаквоты, вы знаете, что через ваши платформы люди торгую реальными деньгами?

Косяки самой платформы могут вылиться в реальные убытки. Возмещать их будет криворукий программист?


Кнопки "Установить" и "Изменить" работают через раз. Поправьте, пожалуйста.

[Удален]  

Мне очень понравилась лишь Ваша первая фраза:

Мы продолжаем улучшать мобильные версии платформы — на этот раз обновили MetaTrader 5 Android, который позволяет торговать валютой, акциями и фьючерсами с мобильных устройств в любое время из любой точки мира.

Очень напоминает гимн России.

Если позволяет торговать, то почему Вы сами не торгуете???

И если так замечательно жить в России, то зачем детей за границу отправлять???

........................

Вообще говоря, надо было сильно обо что-то удариться головой, чтобы писать 

Главное изменение — новая цветовая схема графиков Color on White. Мы подобрали самые комфортные цвета, которые помогут ориентироваться в трендах при любом масштабе графика, в периодах от минуты до месяца.

Но еще более удивительным выглядит

Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть II). Рисование разметки

Это вообще шедевр. Пациенты Кащенко в этом месте отдыхают, и тихонько курят "у колодца".

"Ручная разметка" графика на телефоне - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТО!!! 

Приложения в Google Play – MetaTrader 5 — торговля на Форексе и биржах
Приложения в Google Play – MetaTrader 5 — торговля на Форексе и биржах
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Миллионы трейдеров используют MT5, чтобы инвестировать на Forex, онлайн-биржах и торговать опционами. Подключайтесь к серверам брокерских компаний, получайте котировки акций и валют, анализируйте рынок с помощью графиков и технического анализа, совершайте сделки и просматривайте историю торговых операций. ТОРГОВЛЯ * Котировки в режиме реального...
 
neverness:

Мне очень понравилась лишь Ваша первая фраза:

Мы продолжаем улучшать мобильные версии платформы — на этот раз обновили MetaTrader 5 Android, который позволяет торговать валютой, акциями и фьючерсами с мобильных устройств в любое время из любой точки мира.

Очень напоминает гимн России.

Если позволяет торговать, то почему Вы сами не торгуете???

И если так замечательно жить в России, то зачем детей за границу отправлять???

........................

Вообще говоря, надо было сильно обо что-то удариться головой, чтобы писать 

Главное изменение — новая цветовая схема графиков Color on White. Мы подобрали самые комфортные цвета, которые помогут ориентироваться в трендах при любом масштабе графика, в периодах от минуты до месяца.

Но еще более удивительным выглядит

Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть II). Рисование разметки

Это вообще шедевр. Пациенты Кащенко в этом месте отдыхают, и тихонько курят "у колодца".

"Ручная разметка" графика на телефоне - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТО!!! 

Уважаемый, продемонстрируйте свою работу на благо трейдерского сообщества, пожалуйста.

Если остановились в позиции "я буду получать и требовать, критиковать и требовать", то не надо столь инфантильную позицию выставлять на публику. Вам тут никто ничего не должен, пока вы ничего не дали взамен.

 

Renat Fatkhullin, Вам вопрос:

Установил MetaTrader на SmartTV, всё работает кроме ... Каким образом можно уменьшить масштаб графика, по экрану телевизора функция тачпада не работает, что логично :)

Пожалуйста, дайте ответ!

 
Vitaly Muzichenko:

Renat Fatkhullin, Вам вопрос:

Установил MetaTrader на SmartTV, всё работает кроме ... Каким образом можно уменьшить масштаб графика, по экрану телевизора функция тачпада не работает, что логично :)

Пожалуйста, дайте ответ!

Мышка должна работать вайфай, и клавы есть специально для смартов с тачпадами, маленькие, пользуюсь, лучшая по мне. Ну или полноразмерную с тачпадом, мне не зашла, но работает должно.

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