MetaTrader 5 Android build 2569: новые цвета графиков
Главное изменение — новая цветовая схема графиков Color on White.
:-)))))
Интересно починили ли книжную ориентацию планшетного интерфейса..
UPD: таки починили, спасибо
Малозначимые улучшения.
Что реально хотелось бы увидеть в To-Be версии мобильного приложения:
1. Созранение наборов символов при переключении с одного счета на другой, загрузка сохраненного в iCloud набора.
2. Поддержку чатов с экспертами, т.е. функционал а-ка Телеграм-ботов
3. Поддержку групповых чатов, привязанных к mql-проекету.
4. 2FA аутентификацию подключения декстопного терминала к торговому счету.
5. Перевод средств между пользователями mql5.com
Малозначимые улучшения.
Что реально хотелось бы увидеть в To-Be версии мобильного приложения:
1. Созранение наборов символов при переключении с одного счета на другой, загрузка сохраненного в iCloud набора.
2. Поддержку чатов с экспертами, т.е. функционал а-ка Телеграм-ботов
3. Поддержку групповых чатов, привязанных к mql-проекету.
4. 2FA аутентификацию подключения декстопного терминала к торговому счету.
5. Перевод средств между пользователями mql5.com
было бы неплохо... но пункт 5 наверное не сделают никогда потому что это открывает слишком широкие возможности и можно будет использовать платформу как средство произвольной оплаты за любые коммерческие операции даже не связанные с трейдингом и в обход налоговой системы но и даже делать безвозмездные пожертвования голодающим
По сути вряд ли стоит ожидать что тут будут торговать непонятно чем, скорее различной информацией/программами, связанными с трейдингом, в общем всем тем что не прокрывается Маркетом.
Так что при адекватной комиссии в 3-5%, это вполне придаст новую ценность площадке.
Цветные свечки - это, конечно же круто, но..
Уважаемые метаквоты, вы знаете, что через ваши платформы люди торгую реальными деньгами?
Косяки самой платформы могут вылиться в реальные убытки. Возмещать их будет криворукий программист?
Кнопки "Установить" и "Изменить" работают через раз. Поправьте, пожалуйста.
Мне очень понравилась лишь Ваша первая фраза:
Мы продолжаем улучшать мобильные версии платформы — на этот раз обновили MetaTrader 5 Android, который позволяет торговать валютой, акциями и фьючерсами с мобильных устройств в любое время из любой точки мира.
Очень напоминает гимн России.
Если позволяет торговать, то почему Вы сами не торгуете???
И если так замечательно жить в России, то зачем детей за границу отправлять???
........................
Вообще говоря, надо было сильно обо что-то удариться головой, чтобы писатьГлавное изменение — новая цветовая схема графиков Color on White. Мы подобрали самые комфортные цвета, которые помогут ориентироваться в трендах при любом масштабе графика, в периодах от минуты до месяца.
Но еще более удивительным выглядит
Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть II). Рисование разметки
Это вообще шедевр. Пациенты Кащенко в этом месте отдыхают, и тихонько курят "у колодца".
"Ручная разметка" графика на телефоне - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТО!!!
- play.google.com
Мне очень понравилась лишь Ваша первая фраза:
Мы продолжаем улучшать мобильные версии платформы — на этот раз обновили MetaTrader 5 Android, который позволяет торговать валютой, акциями и фьючерсами с мобильных устройств в любое время из любой точки мира.
Очень напоминает гимн России.
Если позволяет торговать, то почему Вы сами не торгуете???
И если так замечательно жить в России, то зачем детей за границу отправлять???
........................
Вообще говоря, надо было сильно обо что-то удариться головой, чтобы писатьГлавное изменение — новая цветовая схема графиков Color on White. Мы подобрали самые комфортные цвета, которые помогут ориентироваться в трендах при любом масштабе графика, в периодах от минуты до месяца.
Но еще более удивительным выглядит
Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть II). Рисование разметки
Это вообще шедевр. Пациенты Кащенко в этом месте отдыхают, и тихонько курят "у колодца".
"Ручная разметка" графика на телефоне - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТО!!!
Уважаемый, продемонстрируйте свою работу на благо трейдерского сообщества, пожалуйста.
Если остановились в позиции "я буду получать и требовать, критиковать и требовать", то не надо столь инфантильную позицию выставлять на публику. Вам тут никто ничего не должен, пока вы ничего не дали взамен.
Renat Fatkhullin, Вам вопрос:
Установил MetaTrader на SmartTV, всё работает кроме ... Каким образом можно уменьшить масштаб графика, по экрану телевизора функция тачпада не работает, что логично :)
Пожалуйста, дайте ответ!
Renat Fatkhullin, Вам вопрос:
Установил MetaTrader на SmartTV, всё работает кроме ... Каким образом можно уменьшить масштаб графика, по экрану телевизора функция тачпада не работает, что логично :)
Пожалуйста, дайте ответ!
Мышка должна работать вайфай, и клавы есть специально для смартов с тачпадами, маленькие, пользуюсь, лучшая по мне. Ну или полноразмерную с тачпадом, мне не зашла, но работает должно.
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Мы продолжаем улучшать мобильные версии платформы — на этот раз обновили MetaTrader 5 Android, который позволяет торговать валютой, акциями и фьючерсами с мобильных устройств в любое время из любой точки мира.
Главное изменение — новая цветовая схема графиков Color on White. Мы подобрали самые комфортные цвета, которые помогут ориентироваться в трендах при любом масштабе графика, в периодах от минуты до месяца. Те, кому удобнее привычные цвета, могут использовать старые схемы — они по-прежнему доступны.
Также добавили темную тему для устройств с версией OS от 10 и выше — она помогает экономить заряд гаджета и комфортнее для работы при плохом освещении. Кроме этого мы исправили некоторые технические недочеты предыдущей версии.
Особенности MetaTrader 5 для Android:
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