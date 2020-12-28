MetaTrader 5 Android build 2569: новые цвета графиков - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мышка должна работать вайфай, и клавы есть специально для смартов с тачпадами, маленькие, пользуюсь, лучшая по мне. Ну или полноразмерную с тачпадом, мне не зашла, но работает должно.
Ну у меня здесь мышка: Air Mouse G10S
Видимо, нужно покупать клавиатуру с тачпадом. Вот только ради одного терминала чтобы уменьшить вид свечей - это как-то не оправданная покупка.
Других вариантов нет?
Ну у меня здесь мышка: Air Mouse G10S
Видимо, нужно покупать клавиатуру с тачпадом. Вот только ради одного терминала чтобы уменьшить вид свечей - это как-то не оправданная покупка.
Других вариантов нет?
Для меня самый неудобный вариант был. Тоже сначала радовался) но тачпад вернее и точнее)))
Renat Fatkhullin, Вам вопрос:
Установил MetaTrader на SmartTV, всё работает кроме ... Каким образом можно уменьшить масштаб графика, по экрану телевизора функция тачпада не работает, что логично :)
Пожалуйста, дайте ответ!
Вы установили десктопную версию судя по скриншоту или андроидную?
С телевизором только мини-клавиатуры с совмещенным тачпадом спасают. Сам мучаюсь даже с броузером.
Вы установили десктопную версию судя по скриншоту или андроидную?
С телевизором только мини-клавиатуры с совмещенным тачпадом спасают. Сам мучаюсь даже с броузером.
Понял, спасибо, значит нужен девайс с тачпадом.
Конечно, в идеале иметь выносную настройку по аналогии с десктопной версией.
Установил версию для Android, стала на телевизор как родная.
Есть шанс получить в будущем настройку размера без использования тачпада?