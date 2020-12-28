MetaTrader 5 Android build 2569: новые цвета графиков - страница 2

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Valeriy Yastremskiy:

Мышка должна работать вайфай, и клавы есть специально для смартов с тачпадами, маленькие, пользуюсь, лучшая по мне. Ну или полноразмерную с тачпадом, мне не зашла, но работает должно.

Ну у меня здесь мышка: Air Mouse G10S


Видимо, нужно покупать клавиатуру с тачпадом. Вот только ради одного терминала чтобы уменьшить вид свечей - это как-то не оправданная покупка. 

Других вариантов нет?

 
Vitaly Muzichenko:

Ну у меня здесь мышка: Air Mouse G10S


Видимо, нужно покупать клавиатуру с тачпадом. Вот только ради одного терминала чтобы уменьшить вид свечей - это как-то не оправданная покупка. 

Других вариантов нет?

Для меня самый неудобный вариант был. Тоже сначала радовался) но тачпад вернее и точнее)))

 
Vitaly Muzichenko:

Renat Fatkhullin, Вам вопрос:

Установил MetaTrader на SmartTV, всё работает кроме ... Каким образом можно уменьшить масштаб графика, по экрану телевизора функция тачпада не работает, что логично :)

Пожалуйста, дайте ответ!

Вы установили десктопную версию судя по скриншоту или андроидную?

С телевизором только мини-клавиатуры с совмещенным тачпадом спасают. Сам мучаюсь даже с броузером.

 
Renat Fatkhullin:

Вы установили десктопную версию судя по скриншоту или андроидную?

С телевизором только мини-клавиатуры с совмещенным тачпадом спасают. Сам мучаюсь даже с броузером.

Понял, спасибо, значит нужен девайс с тачпадом.

Конечно, в идеале иметь выносную настройку по аналогии с десктопной версией.

Установил версию для Android, стала на телевизор как родная.

Есть шанс получить в будущем настройку размера без использования тачпада?

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