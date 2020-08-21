веер ганна не раскрывается
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, у меня мтр 5. Там есть инструмент веер ганна. Но я не могу его раскрыть. На графике он появляется, а дальше я не могу его расположить
В МТ5, объекты Ганна, рисуются правильно только в прошлом (на уже существующих барах).
При рисовании на несуществующих барах будут различные баги, вплоть до пропадания объектов.
Это касается как отдельных точек, так и всего объекта.
В МТ5, объекты Ганна, рисуются правильно только в прошлом (на уже существующих барах).
При рисовании на несуществующих барах будут различные баги, вплоть до пропадания объектов.
Это касается как отдельных точек, так и всего объекта.
это касается любых граф.объектов. К сожалению.
как ни пробовал использовать MT для граф.разметки - она вся съезжает к чёртовой матери на выходных. (что-то уезжает с пятницы на субботу, что-то с воскресенья на понедельник, а "внезапный" праздник - вообще пикник на обочине). Бросил это неблагодарное дело.
В индикаторах все объекты имеющие (случайно или нет) привязку к будущим барам, при перемене дня должны перерисовываться (удаляться и создаваться снова).
это касается любых граф.объектов. К сожалению.
как ни пробовал использовать MT для граф.разметки - она вся съезжает к чёртовой матери на выходных. (что-то уезжает с пятницы на субботу, что-то с воскресенья на понедельник, а "внезапный" праздник - вообще пикник на обочине). Бросил это неблагодарное дело.
В индикаторах все объекты имеющие (случайно или нет) привязку к будущим барам, при перемене дня должны перерисовываться (удаляться и создаваться снова).
нет, речь не про выходные.
Текущее построение невозможно правильно нарисовать и невозможно использовать в индикаторах-советниках.
нет, речь не про выходные.
Текущее построение невозможно правильно нарисовать и невозможно использовать в индикаторах-советниках.
Надо использовать неперерисовывающие индикаторы, а не веером махать
это и требуется - объекты Ганна не должны изменяться при перемещении, а должны быть такими же как их нарисовали изначально.
это и требуется - объекты Ганна не должны перерисовываться при смещении, а должны быть такими же как их нарисовали
Не, Ганн и фибо это все зыбко и ненадёжно, притянуто за уши из математики в форекс
:) а я то думал это МТ5 глючит.
:) а я то думал это МТ5 глючит.
MT не способен корректно нарисовать сетку (точно) и возможно и веер так-же.
если прыгать по разным веткам, или следить за событиями, то там всё есть.
MT не способен корректно нарисовать сетку (точно) и возможно и веер так-же.
если прыгать по разным веткам, или следить за событиями, то там всё есть.
МТ5 способен. (точно)
МТ4, тоже способен, но только с помощью своего индикатора. (точно)
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Здравствуйте, помогите, пожалуйста, у меня мтр 5. Там есть инструмент веер ганна. Но я не могу его раскрыть. На графике он появляется, а дальше я не могу его расположить