веер ганна не раскрывается

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Здравствуйте, помогите, пожалуйста, у меня мтр 5. Там есть инструмент веер ганна. Но я не могу его раскрыть. На графике он появляется, а дальше я не могу его расположить

 
Proszenka123:

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, у меня мтр 5. Там есть инструмент веер ганна. Но я не могу его раскрыть. На графике он появляется, а дальше я не могу его расположить

В МТ5, объекты Ганна, рисуются правильно только в прошлом (на уже существующих барах).
При рисовании на несуществующих барах будут различные баги, вплоть до пропадания объектов.
Это касается как отдельных точек, так и всего объекта.

 
Taras Slobodyanik:

В МТ5, объекты Ганна, рисуются правильно только в прошлом (на уже существующих барах).
При рисовании на несуществующих барах будут различные баги, вплоть до пропадания объектов.
Это касается как отдельных точек, так и всего объекта.

это касается любых граф.объектов. К сожалению.

как ни пробовал использовать MT для граф.разметки - она вся съезжает к чёртовой матери на выходных. (что-то уезжает с пятницы на субботу, что-то с воскресенья на понедельник, а "внезапный" праздник - вообще пикник на обочине). Бросил это неблагодарное дело.

В индикаторах все объекты имеющие (случайно или нет) привязку к будущим барам, при перемене дня должны перерисовываться (удаляться и создаваться снова).

 
Maxim Kuznetsov:

это касается любых граф.объектов. К сожалению.

как ни пробовал использовать MT для граф.разметки - она вся съезжает к чёртовой матери на выходных. (что-то уезжает с пятницы на субботу, что-то с воскресенья на понедельник, а "внезапный" праздник - вообще пикник на обочине). Бросил это неблагодарное дело.

В индикаторах все объекты имеющие (случайно или нет) привязку к будущим барам, при перемене дня должны перерисовываться (удаляться и создаваться снова).

нет, речь не про выходные.
Текущее построение невозможно правильно нарисовать и невозможно использовать в индикаторах-советниках.

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Taras Slobodyanik:

нет, речь не про выходные.
Текущее построение невозможно правильно нарисовать и невозможно использовать в индикаторах-советниках.



Надо использовать неперерисовывающие индикаторы, а не веером махать
 
Vladimir Baskakov:
Надо использовать неперерисовывающие индикаторы, а не веером махать

это и требуется - объекты Ганна не должны изменяться при перемещении, а должны быть такими же как их нарисовали изначально.

[Удален]  
Taras Slobodyanik:

это и требуется - объекты Ганна не должны перерисовываться при смещении, а должны быть такими же как их нарисовали

Не, Ганн и фибо это все зыбко и ненадёжно, притянуто за уши из математики в форекс
 
Vladimir Baskakov:
Не, Ганн и фибо это все зыбко и ненадёжно, притянуто за уши из математики в форекс

:) а я то думал это МТ5 глючит.

 
Taras Slobodyanik:

:) а я то думал это МТ5 глючит.

MT не способен корректно нарисовать сетку (точно) и возможно и веер так-же.

если прыгать по разным веткам, или следить за событиями, то там всё есть.

 
Maxim Kuznetsov:

MT не способен корректно нарисовать сетку (точно) и возможно и веер так-же.

если прыгать по разным веткам, или следить за событиями, то там всё есть.

МТ5 способен. (точно)

МТ4, тоже способен, но только с помощью своего индикатора. (точно)

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