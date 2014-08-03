Противоречивые данные в тестере стратегий: - страница 3
https://yadi.sk/i/VZMMtOPrYpjtB
При тестировании замечаю иногда такие моменты(как по ссылке на скрине),
в которых зелёная полоса графика заходит в минус - но тестирование не обрывается почему то, в связи с минусовым депозитом.
Почему это происходит?
По идее если я захожу в ноль - меня же закрыть должны?
(это линия обозначает, насколько я понимаю, текущий депозит во время сделки.)
Просадка по средствам жуткая. На грани MarginCall, но ещё не доходит до критического значения для слива.
Синяя линия графика - баланс, зелёная - средства. Именно по значению средств закрывают вас по StopOut. Видимо, ещё не дотянули до момента начала принудительного закрытия ваших позиций.
В отчёте тестера поглядите какого значения достигали средства. Но они точно не нулевые - видно же.
Но там же очевидно на графике, что по ходу сделки был минус - правильно я понимаю?
То есть получается либо график не правильный, либо меня должны были закрыть по стоп ауту.
На счет того что бы поглядеть(в отчете тестера) какие средства достигает - то это проблематично.
Потому как в логах данные быстро изменяются и уловить этот момент не получается.
(его просто уже нет в записях - даже если я моментально(относительно конечно.) останавливаю тестирование..)
>> Видимо, ещё не дотянули до момента начала принудительного закрытия ваших позиций.
1. Там очевидно, что открытая позиция ушла в глубокую просадку, но её плавающий убыток не достиг значения СтопАут.
2. По СтопАуту вас могли бы закрыть, если бы значение убытка открытой позиции достигло значения, при котором начинается принудительное закрытие (значит всё же не дотянули)
3. Дождитесь окончания тестирования, потом уже глядите отчёт тестера.
И ещё с такой проблемой столкнулся:
при тестировании на истории, обновляя код , заметил что тестер продолжает тестировать по версии старого кода.
Никто не сталкивался с таким?
(Если да - то как это лечится?)
P.S. Приходится каждый раз(при обновлении кода) тратить время на просмотр того - по какой версии кода произошло тестирование..
http://webmaster.ayrveda.ru/20140802.log
Это я оставлял на несколько часов сканирование.
(можите оценить скоростя.)
У вас потиковое тестирование на несколько лет. В зависимости от кода эксперта это может быть очень долго.
Тут раньше проводились чемпионаты и эксперты для них проверялись на правильность написания в том числе и с той точки зрения, что прогон по тикам за год должен был укладываться в 15 минут. Так что, следуя такому определению, потиковое тестирование за 10 лет нормального эксперта должно укладываться в 150 минут. В любом случае нужно либо анализировать и оптимизировать эксперт, либо модернизировать его для работы в побаровом режиме.
То есть у вас советник уже крутится в тестере, а вы редактируете его, перекомпилируете и хотите, чтобы с произвольного места истории тест продолжился на новой версии?
При следующем тесте на истории - эксперт использует старые данные.
(это не постоянно бывает конечно - но все равно не приятно.)
(на сколько я понимаю.)
То есть чем дальше вглубь по сроку продвигается тестер - тем медленнее он работает.
Нет. Я заканчиваю тест и потом изменяю данные в коде.
Имеете ввиду выбрать заново что именно?
(какую опцию?)