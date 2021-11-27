Индикаторы: BearBullBalance

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BearBullBalance:

Подсчет сил быков и медведей путем анализа тиковых объемов рынка.

BearBullBalance

Автор: Ihor Herasko

 

Приветик !

Предлагаю сделать с накоплением.

Пример:

1+2+3+4+5+6-7-8-9-10+11+12 и так далее.


Полученное рисовать линией.

И я бы попросил  переделать текущий код,чтобы отображалось в виде  линий, а не гистограммы.

Всё-таки линия воспринимается лучше.

Спасибо!

 
Этому коду уже куча лет. Интереса в дальнейшей разработке нет никакого. Опубликовал только по просьбе одного из форумчан.
 
Ihor Herasko:
Этому коду уже куча лет. Интереса в дальнейшей разработке нет никакого. Опубликовал только по просьбе одного из форумчан.

Нет ничего более нового, чем давно забытое старое.

 

Привет Игорь!

Рад видеть.

Давно это было, но у тебя на форуме сохранились твои слова:

"Поведение инструментов на равновысоких и эквиобъемных графиках исправлено."

Что-то  у меня этот не работает на равновысоких.

Нельзя ли поправленную версию сюда добавить?

Где-то у меня были эти твои индикаторы, но найти не могу (видимо не сохранил при переходе с ХР).

 

"... Нельзя ли поправленную версию сюда добавить?..."

Нашел.

 

Привет. По индикатору имеется тема. Что если считать кто сильней (быки или медведи) по объёмам относительно общей суммы при условии что на свечах в шорт объём имеет значение "-", а в на свечах в лонг"+". А если open - cloce =0, то объём равен 0. С учётом того что подсчёт ведётся на таймфрейме 1 мин. с открытия дня. На примере будет так. Это значения объёмов на графике М1, с учётом - и + : 5, 7, 4, 10,-7, 4, -9, -5, 15, 0, -32. На графике или под свечами или в подвале получаем: 5,12,16,26,19,23,14,9,24,24,-8. Суть индикатора - увидеть какой объём преобладает и соответственно "видеть" смену тренда.

Как Вам такая идея?

 
sergionnik #:

Привет. По индикатору имеется тема. Что если считать кто сильней (быки или медведи) по объёмам относительно общей суммы при условии что на свечах в шорт объём имеет значение "-", а в на свечах в лонг"+". А если open - cloce =0, то объём равен 0. С учётом того что подсчёт ведётся на таймфрейме 1 мин. с открытия дня. На примере будет так. Это значения объёмов на графике М1, с учётом - и + : 5, 7, 4, 10,-7, 4, -9, -5, 15, 0, -32. На графике или под свечами или в подвале получаем: 5,12,16,26,19,23,14,9,24,24,-8. Суть индикатора - увидеть какой объём преобладает и соответственно "видеть" смену тренда.

Как Вам такая идея?

Идея, как идея. Не шлак, но и не суперновость. С ней получается, что пока свеча формируется, даже приблизительно нельзя сказать, какое значение в итоге останется в истории. То есть для определения смены тренда в любом случае придется ждать закрытия свечи. В принципе ничего страшного, т. к. это касается подавляющего количества индикаторов. Но все-таки при работе с тиками появляется запрос на бОльшую оперативность. Ведь данные по тикам прошлой свечи - это очень большой лаг.

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