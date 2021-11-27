Индикаторы: BearBullBalance
Приветик !
Предлагаю сделать с накоплением.
Пример:
1+2+3+4+5+6-7-8-9-10+11+12 и так далее.
Полученное рисовать линией.
И я бы попросил переделать текущий код,чтобы отображалось в виде линий, а не гистограммы.
Всё-таки линия воспринимается лучше.
Спасибо!
Этому коду уже куча лет. Интереса в дальнейшей разработке нет никакого. Опубликовал только по просьбе одного из форумчан.
Нет ничего более нового, чем давно забытое старое.
Привет Игорь!
Рад видеть.
"Поведение инструментов на равновысоких и эквиобъемных графиках исправлено."
Что-то у меня этот не работает на равновысоких.
Нельзя ли поправленную версию сюда добавить?
Где-то у меня были эти твои индикаторы, но найти не могу (видимо не сохранил при переходе с ХР).
"... Нельзя ли поправленную версию сюда добавить?..."
Нашел.
Привет. По индикатору имеется тема. Что если считать кто сильней (быки или медведи) по объёмам относительно общей суммы при условии что на свечах в шорт объём имеет значение "-", а в на свечах в лонг"+". А если open - cloce =0, то объём равен 0. С учётом того что подсчёт ведётся на таймфрейме 1 мин. с открытия дня. На примере будет так. Это значения объёмов на графике М1, с учётом - и + : 5, 7, 4, 10,-7, 4, -9, -5, 15, 0, -32. На графике или под свечами или в подвале получаем: 5,12,16,26,19,23,14,9,24,24,-8. Суть индикатора - увидеть какой объём преобладает и соответственно "видеть" смену тренда.
Как Вам такая идея?
Привет. По индикатору имеется тема. Что если считать кто сильней (быки или медведи) по объёмам относительно общей суммы при условии что на свечах в шорт объём имеет значение "-", а в на свечах в лонг"+". А если open - cloce =0, то объём равен 0. С учётом того что подсчёт ведётся на таймфрейме 1 мин. с открытия дня. На примере будет так. Это значения объёмов на графике М1, с учётом - и + : 5, 7, 4, 10,-7, 4, -9, -5, 15, 0, -32. На графике или под свечами или в подвале получаем: 5,12,16,26,19,23,14,9,24,24,-8. Суть индикатора - увидеть какой объём преобладает и соответственно "видеть" смену тренда.
Как Вам такая идея?
Идея, как идея. Не шлак, но и не суперновость. С ней получается, что пока свеча формируется, даже приблизительно нельзя сказать, какое значение в итоге останется в истории. То есть для определения смены тренда в любом случае придется ждать закрытия свечи. В принципе ничего страшного, т. к. это касается подавляющего количества индикаторов. Но все-таки при работе с тиками появляется запрос на бОльшую оперативность. Ведь данные по тикам прошлой свечи - это очень большой лаг.
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BearBullBalance:
Подсчет сил быков и медведей путем анализа тиковых объемов рынка.
Автор: Ihor Herasko