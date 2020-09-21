куда летит TSLA за один только июль 2020 53% - страница 5

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Edgar Akhmadeev:
Я ещё несколько лет назад писал, что американские рейтинговые компании определили его статус как"мусорные акции". Но фанаты, они такие фанаты...

Мусорные компании в космос не летают, и не выполняют заказов наса.

Или я не правильно вас понял? Вы хотели сказать, что американские рейтинговые компании - мусор? 

 
Sergey Chalyshev:

Мусорные компании в космос не летают, и не выполняют заказов наса.

Или я не правильно вас понял? Вы хотели сказать, что американские рейтинговые компании - мусор? 

Да, неправильно поняли. Я хотел сказать только то, что сказал. Мусорные акции - это термин такой. За подробностями - в Гугл.
А по поводу космоса и НАСА - не будьте наивным (и не Вы один). Наша либеральная молодежь начиталась либеральных журналистов, а надо читать экспертов по космосу.
 
https://m.lenta.ru/news/2020/09/08/dangerous/
Tesla назвали самой опасной компанией мира
Tesla назвали самой опасной компанией мира
  • 2020.09.10
  • m.lenta.ru
Tesla является самой опасной компанией мира для инвесторов. Такое мнение высказал глава аналитической компании New Constructs Дэвид Трейнер, слова которого приводит CNBC. «Вы можете придумать много оптимистичных сценариев для Tesla. Можете предположить, что она произведет 30 миллионов автомобилей в ближайшие 10 лет, можете представить, что они...
 

Компания конкурент Тесла

https://m.lenta.ru/articles/2020/08/18/nikola/

Заряженный враг
Заряженный враг
  • 2020.09.11
  • m.lenta.ru
Мир еще не успел оправиться от головокружительного успеха компании Tesla, как на горизонте появился еще один производитель, названный в честь изобретателя Николы Теслы и бросающий серьезный вызов автогигантам. Компания Nikola стремительно прошла путь от малоизвестного стартапа, собирающегося выпускать электрические грузовики, до новой...
 
Реter Konow:

Компания конкурент Тесла

https://m.lenta.ru/articles/2020/08/18/nikola/

https://smart-lab.ru/blog/645753.php

Nikola - Океан лжи от автопроизводителя, не выпустившего ни одного автомобиля
Nikola - Океан лжи от автопроизводителя, не выпустившего ни одного автомобиля
  • smart-lab.ru
Я уже рассказывал ранее о Nikola, которая не произвела ни одного автомобиля, но при этом её рыночная капитализация составляет более чем $20 миллиардов, наравне с Ford Motors, который имеет огромные производственные площадки по всему миру и продает миллионы автомобилей каждый год. Чтобы вы понимали, российский Яндекс сейчас имеет такую же...
 
Vitalii Ananev:

https://smart-lab.ru/blog/645753.php

Сейчас элетро кары - как цветной дисплей. Не выпускают и не разрабатывают только реально закоренелые. 

В обще не понял как в статье насчитали рыночную капитализацию в 20 ярдов. при обьеме акций в 100 000 000 и цене в 30 баксов за штуку. Тут всего 3 (а на рынке дак и того всего вроде 22 000 000 акций)

По батарейкам, вроде тесла катается до сих пор на панасонике, а вот у них с акциями как была беда так и остается. 

 
Alexandr Andreev:

Сейчас элетро кары - как цветной дисплей. Не выпускают и не разрабатывают только реально закоренелые. 

В обще не понял как в статье насчитали рыночную капитализацию в 20 ярдов. при обьеме акций в 100 000 000 и цене в 30 баксов за штуку. Тут всего 3 (а на рынке дак и того всего вроде 22 000 000 акций)

По батарейкам, вроде тесла катается до сих пор на панасонике, а вот у них с акциями как была беда так и остается. 

Я не знаю от куда у автора статьи информация об этой компании. Может автор все выдумал, все что пишут в интернете нельзя воспринимать как истина в последней инстанции.

 

Внутридневная сделка по Тесле:



 
Александр:

Внутридневная сделка по Тесле:



Красавчик

 
Александр:

Внутридневная сделка по Тесле:



Какой дилер, если не секрет?

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