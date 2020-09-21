куда летит TSLA за один только июль 2020 53% - страница 5
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Я ещё несколько лет назад писал, что американские рейтинговые компании определили его статус как"мусорные акции". Но фанаты, они такие фанаты...
Мусорные компании в космос не летают, и не выполняют заказов наса.
Или я не правильно вас понял? Вы хотели сказать, что американские рейтинговые компании - мусор?
Мусорные компании в космос не летают, и не выполняют заказов наса.
Или я не правильно вас понял? Вы хотели сказать, что американские рейтинговые компании - мусор?
Компания конкурент Тесла
https://m.lenta.ru/articles/2020/08/18/nikola/
Компания конкурент Тесла
https://m.lenta.ru/articles/2020/08/18/nikola/
https://smart-lab.ru/blog/645753.php
https://smart-lab.ru/blog/645753.php
Сейчас элетро кары - как цветной дисплей. Не выпускают и не разрабатывают только реально закоренелые.
В обще не понял как в статье насчитали рыночную капитализацию в 20 ярдов. при обьеме акций в 100 000 000 и цене в 30 баксов за штуку. Тут всего 3 (а на рынке дак и того всего вроде 22 000 000 акций)
По батарейкам, вроде тесла катается до сих пор на панасонике, а вот у них с акциями как была беда так и остается.
Сейчас элетро кары - как цветной дисплей. Не выпускают и не разрабатывают только реально закоренелые.
В обще не понял как в статье насчитали рыночную капитализацию в 20 ярдов. при обьеме акций в 100 000 000 и цене в 30 баксов за штуку. Тут всего 3 (а на рынке дак и того всего вроде 22 000 000 акций)
По батарейкам, вроде тесла катается до сих пор на панасонике, а вот у них с акциями как была беда так и остается.
Я не знаю от куда у автора статьи информация об этой компании. Может автор все выдумал, все что пишут в интернете нельзя воспринимать как истина в последней инстанции.
Внутридневная сделка по Тесле:
Внутридневная сделка по Тесле:
Красавчик
Внутридневная сделка по Тесле:
Какой дилер, если не секрет?