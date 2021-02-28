Индикаторы: Fibo Bars 3

Новый комментарий
 

Fibo Bars 3:

Трехслойный индикатор Fibo Bars 2 создателя Ивана Корнилова

Fibo Bars 3

Автор: Lowtestx5

 

Здравствуйте!
При скачивании в mql редакторе перед "#property strict" поставьте два слэша чтобы запись стала вот такой " 8 // #property strict"
Извините но это мне не помогло, индикатор ни так, ни без этого исправления, всё равно ни чего не показывает.
Проверил на нескольких терминалах. Разрешить ДЛЛ, тоже не реагирует.

Нет показаний

 

Добрый день.
Для отображения индикатора в терминале, нужно добавить в код на 101-й строчке  " - periodSlow;"

Должно выглядеть так:

    int limit = Bars - indicatorCounted - periodSlow;

 
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а что еще нужно дописать, чтобы он авторефрешился? а то после исправления в 101 строке индикатор появился, но чтобы он работал дальше, необходимо все время график обновлять. Поставил autorefresh.ex4 , не помогает, только ручками...
 
 
noiV:

Здравствуйте!
При скачивании в mql редакторе перед "#property strict" поставьте два слэша чтобы запись стала вот такой " 8 // #property strict"
Извините но это мне не помогло, индикатор ни так, ни без этого исправления, всё равно ни чего не показывает.
Проверил на нескольких терминалах. Разрешить ДЛЛ, тоже не реагирует.


Владимир проверил файл, скачал абсолютно на новый терминал, установил, при установке с записью в строке #property strict, как она должна быть он не показывает, но когда вы перед этой записью сделаете два слэша и нажмете компилировать, индикатор все начнет показывать! Попробуйте
 
Lowtestx5:
  Владимир проверил файл, скачал абсолютно на новый терминал, установил, при установке с записью в строке #property strict, как она должна быть он не показывает, но когда вы перед этой записью сделаете два слэша и нажмете компилировать, индикатор все начнет показывать! Попробуйте

Какой Владимир? Он может и мне файл проверить?

 
soko:

Добрый день.
Для отображения индикатора в терминале, нужно добавить в код на 101-й строчке  " - periodSlow;"

Должно выглядеть так:

    int limit = Bars - indicatorCounted - periodSlow;

попробовал ваш способ, да постоянно нужно обновлять, все как сказал Рябых Дмитрий

 
Vitaly Muzichenko:

Какой Владимир? Он может и мне файл проверить?

При скачивании в mql редакторе перед "#property strict" поставьте два слэша чтобы запись стала вот такой

Не забудьте нажать "КОМПИЛИРОВАТЬ"

 

Исправление.
Для автоматичесого обновления индикатора, исправте в 101-й строчке:

    int limit = Bars - indicatorCounted -  2;

и скомпилируйте.
Можно, конечно, и закоментировать строчку strict и так пользоваться индикатором.
Однако, правильнее будет оставить её. Она указывает компилятору применить особый, строгий режим проверки кода на ошибки.
Выбор за вами каким методом воспользоваться.

 
soko:

Исправление.
Для автоматичесого обновления индикатора, исправте в 101-й строчке:

    int limit = Bars - indicatorCounted -  2;

и скомпилируйте.
Можно, конечно, и закоментировать строчку strict и так пользоваться индикатором.
Однако, правильнее будет оставить её. Она указывает компилятору применить особый, строгий режим проверки кода на ошибки.
Выбор за вами каким методом воспользоваться.

Спасибо! большое! все работает, проверил в тестере, сейчас обновлю версию

 

Отличная идея!

Погонял в тестере-вполне юзабельный инструмент для скальпинга.

Еще бы добавить алерт звуковой, когда цвет закрытого бара уже сменился.

12
Новый комментарий