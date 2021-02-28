Индикаторы: Fibo Bars 3
Здравствуйте!
При скачивании в mql редакторе перед "#property strict" поставьте два слэша чтобы запись стала вот такой " 8 // #property strict"
Извините но это мне не помогло, индикатор ни так, ни без этого исправления, всё равно ни чего не показывает.
Проверил на нескольких терминалах. Разрешить ДЛЛ, тоже не реагирует.
Добрый день.
Для отображения индикатора в терминале, нужно добавить в код на 101-й строчке " - periodSlow;"
Должно выглядеть так:
int limit = Bars - indicatorCounted - periodSlow;
Здравствуйте!
При скачивании в mql редакторе перед "#property strict" поставьте два слэша чтобы запись стала вот такой " 8 // #property strict"
Извините но это мне не помогло, индикатор ни так, ни без этого исправления, всё равно ни чего не показывает.
Проверил на нескольких терминалах. Разрешить ДЛЛ, тоже не реагирует.
Владимир проверил файл, скачал абсолютно на новый терминал, установил, при установке с записью в строке #property strict, как она должна быть он не показывает, но когда вы перед этой записью сделаете два слэша и нажмете компилировать, индикатор все начнет показывать! Попробуйте
Какой Владимир? Он может и мне файл проверить?
Добрый день.
Для отображения индикатора в терминале, нужно добавить в код на 101-й строчке " - periodSlow;"
Должно выглядеть так:
int limit = Bars - indicatorCounted - periodSlow;
попробовал ваш способ, да постоянно нужно обновлять, все как сказал Рябых Дмитрий
Какой Владимир? Он может и мне файл проверить?
При скачивании в mql редакторе перед "#property strict" поставьте два слэша чтобы запись стала вот такой
Не забудьте нажать "КОМПИЛИРОВАТЬ"
Исправление.
Для автоматичесого обновления индикатора, исправте в 101-й строчке:
int limit = Bars - indicatorCounted - 2;
и скомпилируйте.
Можно, конечно, и закоментировать строчку strict и так пользоваться индикатором.
Однако, правильнее будет оставить её. Она указывает компилятору применить особый, строгий режим проверки кода на ошибки.
Выбор за вами каким методом воспользоваться.
Исправление.
Для автоматичесого обновления индикатора, исправте в 101-й строчке:
int limit = Bars - indicatorCounted - 2;
и скомпилируйте.
Можно, конечно, и закоментировать строчку strict и так пользоваться индикатором.
Однако, правильнее будет оставить её. Она указывает компилятору применить особый, строгий режим проверки кода на ошибки.
Выбор за вами каким методом воспользоваться.
Спасибо! большое! все работает, проверил в тестере, сейчас обновлю версию
Отличная идея!
Погонял в тестере-вполне юзабельный инструмент для скальпинга.
Еще бы добавить алерт звуковой, когда цвет закрытого бара уже сменился.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Fibo Bars 3:
Трехслойный индикатор Fibo Bars 2 создателя Ивана Корнилова
Автор: Lowtestx5