Новый раздел MQL5.community: устанавливайте виджеты с торговыми данными и делитесь графиками
На сайте появился новый раздел «Котировки» с актуальной информацией по фьючерсам, финансовым и фондовым рынкам. Раздел поможет в реальном времени следить за данными от ведущих мировых бирж и поставщиков ликвидности, чтобы постоянно оставаться в курсе изменений и принимать верные торговые решения.
Кроме форекса что-то будет?
Присоединяюсь к вопросу.
Когда акции, фьючерсы с Московской биржи будут и иностранных площадок, по тикету не находит?
Честно пытался вставить в ВК, Яндекс-Мой район и в Живой Журнал.
Картинка примерно как в ВК, - скрин ниже.
Можно ли вставить себе на рабочий стол без соц сетей, т.к. я их давно забросил? Поделитесь опытом, кто и как, куда вставил?
Для установки виджетов надо быть вебмастером сайта или иметь прямой доступ к модификациям страниц.
Просто так на публичные сайты JS скрипты поставить никто не даст.
Доступны интегрированные чарты прямо в редакторе:
Доступны интегрированные чарты прямо в редакторе:
Выглядит круто! Напишите, пожалуйста, возможные сценарии использования их на форуме. Это исключительно для веток "Прогнозов"? Тогда, наверное, нужно добавить фиксирования чарта на какой-то дате. Например, хочется показать знаменитый несколько лет назад CHF-геп при обсуждении машинного обучения. Для этого надо как-то зафиксировать дату на гепе. Кому захочется рассмотреть геп подробнее - воспользуется интерактивностью.
ЗЫ
Выглядит круто! Напишите, пожалуйста, возможные сценарии использования их на форуме. Это исключительно для веток "Прогнозов"? Тогда, наверное, нужно добавить фиксирования чарта на какой-то дате. Например, хочется показать знаменитый несколько лет назад CHF-геп при обсуждении машинного обучения. Для этого надо как-то зафиксировать дату на гепе. Кому захочется рассмотреть геп подробнее - воспользуется интерактивностью.
Нужно указать дату при вставке.
Не обращайте внимание на временные глюки, пожалуйста. Исправим.
Последние полгода с вашего сайта шла дозагрузка страницы от полуминуты до минуты. Возможно, это было для жителей Украины так, из-за многих блокировок на законодательном уровне к различным заграничным ресурсам.
Сейчас обратил внимание, что опять все загружается очень быстро и полно. Спасибо, что поправили.
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На сайте появился новый раздел «Котировки» с актуальной информацией по фьючерсам, финансовым и фондовым рынкам. Раздел поможет в реальном времени следить за данными от ведущих мировых бирж и поставщиков ликвидности, чтобы постоянно оставаться в курсе изменений и принимать верные торговые решения.
Изучайте историю и матрицу цен, следите за колебаниями курса, сравнивайте инструменты и конвертируйте валюты.
Подраздел «Валюты»
Следите за ценами на вкладке «Обзор рынка» — для каждого символа мы указали цену покупки и продажи со схематичным графиком. Чтобы увидеть подробную информацию о символе, достаточно одного клика по нему.
На вкладке «Матрица цен» вы можете выбрать сразу несколько валютных пар и следить за изменениями на одном экране. Если кликнуть на точку пересечения двух валют, где указана цена — откроется подробный график символа.
Вкладка «Конвертер валют» нужна, чтобы переводить одну валюту в другую — выбирайте курс, который действует сегодня или в любой из прошлых дней.
Подраздел «Чарты»
Экран для работы с графиками — используйте и дополняйте готовые графики или создавайте свои. Графики можно масштабировать и добавить на них любые индикаторы для технического анализа.
Выберите пункт Share в верхнем меню, чтобы поделиться рабочей идеей с коллегами. Вы получите прямую ссылку на график или html-код, который можно, например, добавить в блог.
Все ваши изменения на графике сохранятся, а получатель сможет их скорректировать — это удобно для обсуждений в команде или наглядной демонстрации.
Подраздел «Виджеты»
Добавьте «Обзор рынка», «Матрицу цен» или «Конвертер валют» на свой сайт или в соцсети — выбирайте подходящий тип и размер виджета, нужный язык и валюты по умолчанию. Сделайте ресурс привлекательнее для посетителей, чтобы они задерживались у вас подольше.
Это бесплатно, информация на них обновляется онлайн автоматически, рекламу мы на этих виджетах не показываем.
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