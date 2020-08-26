Новый раздел MQL5.community: устанавливайте виджеты с торговыми данными и делитесь графиками - страница 2

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Возможно ли на форуме публиковать вместо интерактивного чарта только его скрин? А после нажатия на скрин запускался бы интерактив. А то получается, что на одной странице обсуждения несколько интерактивных чартов - перегруз.
 

Тест:

 
Renat Fatkhullin:

Тест:

Какими настройками сделать текст четким?


 
fxsaber:

Какими настройками сделать текст четким?

Сбросом масштаба в браузере на 100%?

 
Marsel:

Сбросом масштаба в браузере на 100%?

Вроде, не влияет. Сейчас все четко.

 

Посмотреть историю сделок Сигнала можно пока только через Терминал.

Может, добавить в Web-статистику Сигнала интерактивный чарт с нанесенными сделками?

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