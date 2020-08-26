Новый раздел MQL5.community: устанавливайте виджеты с торговыми данными и делитесь графиками - страница 2
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Какими настройками сделать текст четким?
Какими настройками сделать текст четким?
Сбросом масштаба в браузере на 100%?
Сбросом масштаба в браузере на 100%?
Вроде, не влияет. Сейчас все четко.
Посмотреть историю сделок Сигнала можно пока только через Терминал.
Может, добавить в Web-статистику Сигнала интерактивный чарт с нанесенными сделками?