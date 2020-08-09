Помогите новичку в метатрейдере - страница 2
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По моей стратегии заявок нужно выставлять много мелких, но они у меня все скидываются ночью, с утра приходится выставлять заново вручную. Я торгую американскими акциями.
Дмитрий, здесь на форуме можно получить какую-то конкретно информацию, но собирать всё придётся самому. Я могу подсказать, что знаю, но как там на бирже дела с заявками обстоят не в курсе. Если Вы хотите, чтобы работу выполнил для Вас другой человек, то тогда лучше обратится во фриланс, для этого нужно хорошее ТЗ. А цены там начинаются вроде от 30 долларов. С этой цифры и начните, посмотрите на реакцию разработчиков.
Но если вы хотите всего достичь самостоятельно, то всё равно нужно сделать чёткое ТЗ, и тогда можно по порядку искать информацию. Здесь с конкретными вопросами помогут.
Пока читая Ваши ответы возникает масса вопросов:
Как вы выставляете заявки?
Почему сбрасываются заявки?
Какие заявки (лимитники, стоп ордера)? Стопы, тейки у них есть?
Записывать в файл и восстанавливать ордера все или есть ограничения по времени, цене.
Ну и дальше вопросы.
а скриптом хочу получать кол-во акций каждой купленной мною компании, текущую цену, потом после несложного пересчета скрипт выдает заявку или на продажу или на покупку по данной акции по определенной цене.
Скриптом или советником можно получить все открытые позиции. Но дальше, если Вы хотите произвести расчёт, то необходимы формулы расчёта, ну или условия. И если программа сама по этим условиям открывает позиции, то это советник.
Дмитрий, здесь на форуме можно получить какую-то конкретно информацию, но собирать всё придётся самому. Я могу подсказать, что знаю, но как там на бирже дела с заявками обстоят не в курсе. Если Вы хотите, чтобы работу выполнил для Вас другой человек, то тогда лучше обратится во фриланс, для этого нужно хорошее ТЗ. А цены там начинаются вроде от 30 долларов. С этой цифры и начните, посмотрите на реакцию разработчиков.
Но если вы хотите всего достичь самостоятельно, то всё равно нужно сделать чёткое ТЗ, и тогда можно по порядку искать информацию. Здесь с конкретными вопросами помогут.
Пока читая Ваши ответы возникает масса вопросов:
Как вы выставляете заявки?
Почему сбрасываются заявки?
Какие заявки (лимитники, стоп ордера)? Стопы, тейки у них есть?
Записывать в файл и восстанавливать ордера все или есть ограничения по времени, цене.
Ну и дальше вопросы.
выставленные заявки сбрасывает брокер в конце каждой торговой сессии. торгую cfd на американские акции.
заявки лимитники
стопов и тейков у них нет
хочу в файл вести лог всех сделок
в др файл видимо придется скидывать в конце сессии не сработавшие заявки, а с тура выставлять их заново
выставляю заявки пока вручную (т.е. скрипту не нужно будет заморачиваться с логикой принятия решения), хотя можно будет реализовать логику она не ложная
ограничений по времени нет как и по цене или я не понял просто вопроса насчет ограничений
стопы и тейки не нужны, торговля не маржинальная. постоянно нахожусь в активах, меняется только доля этих активов
выставленные заявки сбрасывает брокер в конце каждой торговой сессии. торгую cfd на американские акции.
заявки лимитники
стопов и тейков у них нет
хочу в файл вести лог всех сделок
в др файл видимо придется скидывать в конце сессии не сработавшие заявки, а с тура выставлять их заново
выставляю заявки пока вручную (т.е. скрипту не нужно будет заморачиваться с логикой принятия решения), хотя можно будет реализовать логику она не ложная
ограничений по времени нет как и по цене или я не понял просто вопроса насчет ограничений
стопы и тейки не нужны, торговля не маржинальная. постоянно нахожусь в активах, меняется только доля этих активов
зачем тогда в файл?
разве все это выставляется без логики?
зачем тогда в файл?
разве все это выставляется без логики?
из файла было бы проще всего я думал снова выставить там уже цены проставлены, но естественно можно и без файла
из файла было бы проще всего я думал снова выставить там уже цены проставлены, но естественно можно и без файла
тогда небольшую логику придется реализовать, но ее даже я со своими скромными познаниями думаю осилил бы
тогда небольшую логику придется реализовать, но ее даже я со своими скромными познаниями думаю осилил бы
ну все, пишите техзадание
не хотите тратиться, ройтесь в кодбазе, там всего полно
https://www.mql5.com/ru/code
Вы открыли лимитный ордер, он сработал, и висит открытая позиция - попадает в файл?
Вы закрыли открытую позицию - попадает?
После восстановления всех лимитников с утра - удалять их из файла?
После срабатывания лимитника - удалять из файла?
Цена с утра упала ниже лимитника на покупку - выставить по старой цене невозможно. Открывать по рынку? Ставить ещё ниже? Не выставлять?
Файл содержит только текущие лимитники или всю историю?
Вы хотите просматривать файл или он будет использоваться только программой?
........
Вам нужно осознать каждый шаг. Например, писать в файл без просмотра проще, чем в csv. Держать в файле только текущие лимитники проще, чем собирать всю историю.Техзадание важно и для себя, и для других, если будете с кем работать.
Вы открыли лимитный ордер, он сработал, и висит открытая позиция - попадает в файл?
Вы закрыли открытую позицию - попадает?
После восстановления всех лимитников с утра - удалять их из файла?
После срабатывания лимитника - удалять из файла?
Цена с утра упала ниже лимитника на покупку - выставить по старой цене невозможно. Открывать по рынку? Ставить ещё ниже? Не выставлять?
Файл содержит только текущие лимитники или всю историю?
Вы хотите просматривать файл или он будет использоваться только программой?
........
Вам нужно осознать каждый шаг. Например, писать в файл без просмотра проще, чем в csv. Держать в файле только текущие лимитники проще, чем собирать всю историю.Техзадание важно и для себя, и для других, если будете с кем работать.
я новичек только в метатрейдере, но не в биржевой робототорговле, давно торгую в квике роботами.
поэтому каждый шаг хорошо осознаю.
тз писать умею и люблю.
30 баксов за работу не проблема.
самому разбираться займет у меня полгода, это вариант для бомжей.
файлов будет 2.
1й - ведет лог всех операций, за все торговые сессии, просто путем добавления каждой новой сделки. т.е. любое изменение позиции (покупка или продажа актива, т.е логируем только при изменении на моем счету кол-ва акций, в идеале еще и полученные дивиденды раз в квартал по каждой из акций, но если это проблема могу раз в квартал и ручками набить в лог)[естественно скидывать в лог-файл изменение цен активов не нужно].
Что скидывать: время срабатывания заявки, тикер акции, цена, покупка или продажа, размер лота(всегда 0.1 лота). [Просто мне так удобнее покупать-ну и соответственно потом закрывать позицию минимальным лотом 0.1]
Каждая новая исполненная заявка - дозапись новой строки в конец файла (выставление самих заявок в лог скидывать не нужно).
По поводу просматривания мною лог-файла одновременно с работой программы я не совсем понял в чем там подводные камни? Возможность нарушения совместного доступа к файлу? У меня такой проблемы не стоит вообще в повестке. Могу просматривать допустим когда торговая сессия не идет или по выходным. мне это нужно не так часто - раз в неделю или в месяц всего лишь. Т.Е. на эту тему вообще не заморачиваемся.
Файл будет полезен для его последующего просмотра и изучения лично мной или сторонней программой - оптимизатором стратегии.
2й файл. В принципе можно и без него. Если с ним - тогда в него перед закрытием биржевой сессии ночью скидываются все текущие выставленные но не сработавшие заявки, лишь для того чтобы с утра такие же точно заявки выставить скриптом заново. Данный файл нужен только 1 раз с утра чтобы с него взять цены и тикеры акций для покупки-продажи. Потом его можно или стереть или просто перезаписать вечером выгрузив новые актуальные значения перед закрытием торгов.
Еще раз поясню что при написании минимальной логики внутри скрипта файл не нужен, ибо сам скрипт утром поймет какие заявки и по каким ценам нужно выставить.
И как следствие - Если цена с утра упала ниже снятого вчера лимитника - мне же лучше...при снижении цены мне нужно добавить себе актива, если сейчас это можно сделать еще дешевле, это только плюс. Тоже самое и с продажей - если с утра цена улетела гепом вверх а мне вчера нужно было продать дешевле, но сейчас можно продать дороже - продаем по рынку с еще большим профитом.
Если вы готовы будете взяться за данную работу, готов в течении недели оформить тз и скинуть в личку логику работы скрипта. Она еще раз повторюсь очень простая.
Вот, Дмитрий, теперь видно подход. Молодец!
Извините, я не смогу Вам сделать программу, но во фрилансе очень много хороших толковых ребят. По поводу цены не знаю точных цифр, но предложите пока минимум, посмотрите на желание сотрудничества разработчиков. Вот пример ТЗ, причешите ещё немного Ваш текст, у всё будет
На вопросы, если знаю, отвечу. Без проблем.