Покерный Искусственный Интеллект (покерный бот) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я задумывался. А подумав, отказался от этой затеи - биржевых ботов делать проще, имхо.
Если интересно обсуждать, пишите в личку.
Желание есть, времени нет :) Да и отдача от трейдинга быстрее и выше, имхо.
Все-таки трейдеры-программисты народ не очень разносторонний. Как влезли в форекс, и все, ничем больше не интересуются. Одна из причин этому, легкость во всем, легкость получения данных, легкость тестирования, создания индикаторов и советников и т.д.
Обыдно говоришь, слюшай, наверное это ко мне не относится я трейдер но не программист, некоторые трейдеры ещё в покер играют и в танчики :-)))
Мне непонятна ваша уверенность в необходимости сложных матрассчетов,
Начать можно с раздачи, допустим берем самый распространенный вариант техасский холдем
Для начала нужно заложить варианты с количеством участников за столом и раздачей карт, далее нужно проанализировать какие карты выпали вам на руки и какова их ценность относительно вашей позиции и банкующего .... это мне нужно покопаться в покерных школах там эти таблици есть.....
А про математику лучше не скажешь
--------------цитата
Математика покера
Покер является математической игрой, и это игра с неполными данными. Это может звучать несколько сложно, но это действительно так. На самом начальном уровне выигрыш в покере начинается с выбора исходной руки. Если Вы войдете в банк с лучшей рукой чаще Ваших соперников, вы выиграете чаще Ваших соперников.
---------- конец цитаты
Далее нужно провести анализ еще три раза с переменными вскрытых карт и количества остающихся за столом
Это сильно повысит игру программы
Это скажем так на первом этапе
Далее если этого покажется недостаточным, можно включить анализ игры противников за столом, в некоторых румах ведется статистика участников, как часто они берут банк, с какой пеиодичностью сбрасывают на флопе там префлопе, вот этот второй этам может оказаться действительно сложным... с точки зрения матанализа.... но он может и не понадобиться если нормально будет реализован первый этап
Эх, если был бы ...
"Если бы у бабушки был ..., она была бы дедушкой".
"Там хорошо, где нас нет".
--
Аналогии ясны?
ИванИванов
Примерно так и делают все первый раз (в т.ч. и я), но на деле этот вариант не катит. Вкратце потому что эти самые таблицы и т.д. не описывают все количество ситуаций. Для тех кто занимался этим, эта истина очевидна.
Математики бедные, потому что не хотят свои знания применять в реальном деле, им бы только задачки решать.
bas
Ну если времени нет, тогда не стоит точно. Тем более если вы говорите у вас отдача от трейдинга идет. Мне по этому поводу уже интересней обратиться к вам в личку ))))
А теперь рассмотрим минусы этой индустрии.
1) Основной источник дохода сильных игроков это слабые игроки (их называют фишами). Два сильных игрока никогда не будут долго играть между собой, т.к. это бесмысленно. Особенность игры не позволяет найти достаточного, сколько нибудь значимого преимущества, чтобы было выгодно (по деньгам/времени). Так вот, наблюдается тенденция роста сильных/средних игроков и уменьшения слабых игроков.
2) Непонятные перспективы игры, онлайн могут запретить как в США (т.к. азартные игры)
3) Чтобы суметь написать приличного робота требуется большой уровень знаний/терпения/времени.
Вообщем как-то так, заниматься/пробывать безусловно стоит если вам нравится сама игра/ научный подход, анализ игры и т.д.
А теперь рассмотрим минусы этой индустрии.
1) Основной источник дохода сильных игроков это слабые игроки (их называют фишами). Два сильных игрока никогда не будут долго играть между собой, т.к. это бесмысленно. Особенность игры не позволяет найти достаточного, сколько нибудь значимого преимущества, чтобы было выгодно (по деньгам/времени). Так вот, наблюдается тенденция роста сильных/средних игроков и уменьшения слабых игроков.
2) Непонятные перспективы игры, онлайн могут запретить как в США (т.к. азартные игры)
3) Чтобы суметь написать приличного робота требуется большой уровень знаний/терпения/времени.
Вообщем как-то так, заниматься/пробывать безусловно стоит если вам нравится сама игра/ научный подход, анализ игры и т.д.
ИИ тут не причём, во всём виноваты ресурсы необходимые на его создание, любое созидании ИИ подразумевает конечную цель, в силу конечного количества ресурсов задача имеет крайне сложный аспект даже в теории.
___________________________
http://reshebniki-online.ru/node/390718
Кто-нибудь пробывал писать? Или хотя бы задумывался?
С целью их дальнейшей игры маскируясь под реального человека (поскольку официально они запрещены). Ведь люди играют на деньги, на большие и не очень.
Что возможно преимущество одного игрока над другим, это очевидно. Я как-то спросил у Математа в ЛС, что он думает по этому поводу. Он ответил что там это преимущество найти еще сложнее. Да, преимущество найти сложно, но там оно хотя бы возможно!
Вполне реально за год заработать более 1-5 млн долл в случае успеха. Или по скромнее если робот будет бить только микроставки.
Это должно привлекать умных людей, я считаю. Тут очень важны математические знания (теория игр и вообще).
Это же ведь тоже целая наука , есть серьезные материалы по покерному ИИ, правда на английском.
Никто не хочет попробывать свои силы в этом?
Ведь здесь люди с таким энтузиазмом в свое время изучали нейронные сети, например. Можно поискать закономерности где они точно есть.
Что вы думаете по этому поводу?
Лет 20 назад, когда не были запрещены он-лайн казино, я написал
робота для игры в Блэк-Джек.
Принцип очень простой:
Максимальная ставка - 100$ Минимальная - 5$
Я сначала ставил 5, если проиграл, 10, проиграл 20 и т.д до 100$
Если выиграл, то снова 5$
Принцип набора карт такой:
если 12 и более - набирает карты казино.
Мои шансы против казино 6:1,
5 месяцев я выигрывал, а потом за один день всё слил.
Вывод: НЕ играй в рулетку, в карты и на ФОРЕКС!