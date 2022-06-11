Подскажите, существует ли такой индикатор?

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Добрый день Дамы и Господа!


Нужен индикатор который будет искать определенную комбинацию свечек. Правила поиска просты: только свечи которые закрылись белыми и зелеными - длинна самих свечек и их хвосты не учитываются. То есть другими словами, забрасываем индикатор на график (тайм фрейм любой), в настройках индикатора вводим комбинацию свечей которую нужно найти, например: зеленая, зеленая, белая, зеленая, зеленая (без ограничения на кол-во вводных) - и индикатор выдает на графике все такие найденные комбинации по конкретному инструменту.

Желательно, чтобы поддерживалось котирование 5 знаков (но не обязательно). Есть такой?

Благодарю.

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
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//| Expert initialization function                                   |                                                                                       ); "Внимание! %s: Попробуем добавить индикатор MACD(%s/%s) на график %s/%s. Получим ошибку 4114"                         subwindow...
 
seocash:

Нужен индикатор который будет искать определенную комбинацию свечек. Правила поиска просты: только свечи которые закрылись белыми и зелеными - длинна самих свечек и их хвосты не учитываются. То есть другими словами, забрасываем индикатор на график (тайм фрейм любой), в настройках индикатора вводим комбинацию свечей которую нужно найти, например: зеленая, зеленая, белая, зеленая, зеленая (без ограничения на кол-во вводных) - и индикатор выдает на графике все такие найденные комбинации по конкретному инструменту.

Я так понимаю это та же тема?
Написал индикатор + алерт, конкретно с поиском комбинации свечей как в примере


Файлы:
PatternBars.mq4  13 kb
 
Спасибо большое!

А не могли бы Вы подсказать, как поступить, если мне нужно к примеру поменять данные или дополнить поиск например не 5 свечей а 7 свечей с другими параметрами? Это нужно открыть код и в нем менять? Если так, то не подскажете, где именно?



В другой теме там не этот индикатор, в ней дополню :)
 
seocash:
А не могли бы Вы подсказать, как поступить, если мне нужно к примеру поменять данные или дополнить поиск например не 5 свечей а 7 свечей с другими параметрами? Это нужно открыть код и в нем менять? Если так, то не подскажете, где именно?

Строчки в коде с 40 по 49 отвечают за поиск поттерна и прорисовку прямоугольника

//=================================================================================|           
//Сигнал BUY
   if(Close[i+5]>Open[i+5] && Close[i+4]>Open[i+4] && Open[i+3]>Close[i+3] && Close[i+2]>Open[i+2] && Close[i+1]>Open[i+1]) //Ищет паттерн для BUY
      ObjLine("Buy",Time[i+5],PrHi(i+1,5),Time[i+1],PrLo(i+1,5),Buy);   //Рисует прямоугольник BUY
//Сигнал SELL
   if(Open[i+5]>Close[i+5] && Open[i+4]>Close[i+4] && Close[i+3]>Open[i+3] && Open[i+2]>Close[i+2] && Open[i+1]>Close[i+1]) //Ищет паттерн для SELL
      ObjLine("Sell",Time[i+5],PrHi(i+1,5),Time[i+1],PrLo(i+1,5),Sell); //Рисует прямоугольник SELL
   }//limit END
//=================================================================================|           
   if(Alerts){
   if(Close[5]>Open[5] && Close[4]>Open[4] && Open[3]>Close[3] && Close[2]>Open[2] && Close[1]>Open[1]) doAlert("Pattern BUY"); //Оповещение для BUY
   if(Open[5]>Close[5] && Open[4]>Close[4] && Close[3]>Open[3] && Open[2]>Close[2] && Open[1]>Close[1]) doAlert("Pattern SELL");//Оповещение для SELL
 
FXwin:

Строчки в коде с 40 по 49 отвечают за поиск поттерна и прорисовку прямоугольника

Очень благодарен Вам!

 

Подскажете,  как сделать, чтобы после нахождения нужного паттерна, эта информация сразу отображалась на комментарием на графике (в углу например)?

Пример:

в коде задаем 5 свечей (паттерн) определенной комбинации, жмем "Компилировать", и нужно получить информацию:


+сколько найдено паттернов с продолжением свечи buy ;

+сколько найдено паттернов с продолжением свечи sell;

+сколько найдено паттернов с продолжением свечи с ценой открытия равной цене закрытия;


если паттернов не найдено, то ничего не отображать или все категории по нулям


Все тоже самое, что и так выполняет индикатор но только чтобы информацию выдавал сразу, дабы не искать паттерны визуально, каждый раз прокручивая всю историю графика...

 
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с индикатором. Нужно добавить функцию, чтобы он искал только те паттерны, в которых свечи будут определенной длины. Например, выставляем длину свечей от 5 до 15 пунктов, соответственно, индикатор ищет только ту комбинацию свечей, в которой выполняются эти параметры. Буду очень благодарен.
Файлы:
PatternBarsGBPNZD.mq4  15 kb
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