Подскажите, существует ли такой индикатор?
Нужен индикатор который будет искать определенную комбинацию свечек. Правила поиска просты: только свечи которые закрылись белыми и зелеными - длинна самих свечек и их хвосты не учитываются. То есть другими словами, забрасываем индикатор на график (тайм фрейм любой), в настройках индикатора вводим комбинацию свечей которую нужно найти, например: зеленая, зеленая, белая, зеленая, зеленая (без ограничения на кол-во вводных) - и индикатор выдает на графике все такие найденные комбинации по конкретному инструменту.
Я так понимаю это та же тема?
Написал индикатор + алерт, конкретно с поиском комбинации свечей как в примере
А не могли бы Вы подсказать, как поступить, если мне нужно к примеру поменять данные или дополнить поиск например не 5 свечей а 7 свечей с другими параметрами? Это нужно открыть код и в нем менять? Если так, то не подскажете, где именно?
В другой теме там не этот индикатор, в ней дополню :)
А не могли бы Вы подсказать, как поступить, если мне нужно к примеру поменять данные или дополнить поиск например не 5 свечей а 7 свечей с другими параметрами? Это нужно открыть код и в нем менять? Если так, то не подскажете, где именно?
Строчки в коде с 40 по 49 отвечают за поиск поттерна и прорисовку прямоугольника
//=================================================================================| //Сигнал BUY if(Close[i+5]>Open[i+5] && Close[i+4]>Open[i+4] && Open[i+3]>Close[i+3] && Close[i+2]>Open[i+2] && Close[i+1]>Open[i+1]) //Ищет паттерн для BUY ObjLine("Buy",Time[i+5],PrHi(i+1,5),Time[i+1],PrLo(i+1,5),Buy); //Рисует прямоугольник BUY //Сигнал SELL if(Open[i+5]>Close[i+5] && Open[i+4]>Close[i+4] && Close[i+3]>Open[i+3] && Open[i+2]>Close[i+2] && Open[i+1]>Close[i+1]) //Ищет паттерн для SELL ObjLine("Sell",Time[i+5],PrHi(i+1,5),Time[i+1],PrLo(i+1,5),Sell); //Рисует прямоугольник SELL }//limit END //=================================================================================| if(Alerts){ if(Close[5]>Open[5] && Close[4]>Open[4] && Open[3]>Close[3] && Close[2]>Open[2] && Close[1]>Open[1]) doAlert("Pattern BUY"); //Оповещение для BUY if(Open[5]>Close[5] && Open[4]>Close[4] && Close[3]>Open[3] && Open[2]>Close[2] && Open[1]>Close[1]) doAlert("Pattern SELL");//Оповещение для SELL
Строчки в коде с 40 по 49 отвечают за поиск поттерна и прорисовку прямоугольника
Очень благодарен Вам!
Подскажете, как сделать, чтобы после нахождения нужного паттерна, эта информация сразу отображалась на комментарием на графике (в углу например)?
Пример:
в коде задаем 5 свечей (паттерн) определенной комбинации, жмем "Компилировать", и нужно получить информацию:
+сколько найдено паттернов с продолжением свечи buy ;
+сколько найдено паттернов с продолжением свечи sell;
+сколько найдено паттернов с продолжением свечи с ценой открытия равной цене закрытия;
если паттернов не найдено, то ничего не отображать или все категории по нулям
Все тоже самое, что и так выполняет индикатор но только чтобы информацию выдавал сразу, дабы не искать паттерны визуально, каждый раз прокручивая всю историю графика...
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Добрый день Дамы и Господа!
Нужен индикатор который будет искать определенную комбинацию свечек. Правила поиска просты: только свечи которые закрылись белыми и зелеными - длинна самих свечек и их хвосты не учитываются. То есть другими словами, забрасываем индикатор на график (тайм фрейм любой), в настройках индикатора вводим комбинацию свечей которую нужно найти, например: зеленая, зеленая, белая, зеленая, зеленая (без ограничения на кол-во вводных) - и индикатор выдает на графике все такие найденные комбинации по конкретному инструменту.
Желательно, чтобы поддерживалось котирование 5 знаков (но не обязательно). Есть такой?
Благодарю.