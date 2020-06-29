Советники: Corr

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Corr:

Советник Corr. Пожиратель трендов, не для слабонервных. Находит тренд и на ваших глазах его сжирает. Однако пока ищет жрет депо...

Corr

Автор: Vitaliy Medvedev

 
Automated-Trading:

Corr:

Автор: Vitaliy Medvedev

Описание прикольное 😁

Почему не оптится на д1 не разбирался? Это как раз самое интересное в советнике. 
 
Maxim Kuznetsov:
Описание прикольное 😁

Почему не оптится на д1 не разбирался? Это как раз самое интересное в советнике. 

Хрен его знает, надо разбираться. У меня совы на интрадей в основном заточены.

 


Судя по отчету... Вот уже двести восемьдесят ордеров закрылось в убыток...(

и вот наконец-то один ордер в прибыль! Yes!... ждем ещё 280 ордеров...

Так никаких нервов не хватит..

 
Evgeniy Inkov:


Судя по отчету... Вот уже двести восемьдесят ордеров закрылось в убыток...(

и вот наконец-то один ордер в прибыль! Yes!... ждем ещё 280 ордеров...

Так никаких нервов не хватит..

Ничего не знаю, я предупреждал.😁
 
На самом деле этот график за двадцать лет и нервов действительно никаких не хватит, но можно использовать советник на Н4, как полуавтоматический и включать  возле критических уровней. Разворот он точно не пропустит.
 


Вот тоже показатель, прибыльных сделок всего 16, зато убыточных больше тысячи. Но не забывайте, все эти тысячи сделок совершались каждые 4 часа, закрываясь по стопу в 10 пипсов.

Для инвестора этот советник вообще "золотое дно". 

И для ясности. На скрине график тестирования за 20(!!!) лет. По ВСЕМ ТИКАМ! Какой нормальный трейдер оставит робота на 20(!!!) лет?!...

Поэтому в описании есть пункт, легко оптимизируется под любые ТФ. Плюс оптимизацию можно включать на самую высокую скорость "По ценам открытия". Дерзайте!

 
Maxim Kuznetsov:
Описание прикольное 😁

Почему не оптится на д1 не разбирался? Это как раз самое интересное в советнике. 

Уже оптится. Ошибка в коде, два стоп лосса было.  MQL-ьевцы исправили. Дотошные...

Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит и...
 
Vitaliy Medvedev:

Уже оптится. Ошибка в коде, два стоп лосса было.  MQL-ьевцы исправили. Дотошные...

тогда неинтересно :-)

если в сове что-то там такое есть, она что-то про рынок, то она будет работать только на конкретном инструменте и единственном тайм-фрейме

на другой символ будет требоваться существенная перековка, а иные таймфреймы гарантированно пальцем-в-небо

это было личное мнение :-)

 
Maxim Kuznetsov:

тогда неинтересно :-)

если в сове что-то там такое есть, она что-то про рынок, то она будет работать только на конкретном инструменте и единственном тайм-фрейме

на другой символ будет требоваться существенная перековка, а иные таймфреймы гарантированно пальцем-в-небо

это было личное мнение :-)

Может быть. Но это точно не про Корь(Corr). Он прост как три копейки. Взаимодействие цены и МА и ещё оптимизатор нужен, он разницу оптимизирует.

 
Vitaliy Medvedev:

Может быть. Но это точно не про Корь(Corr). Он прост как три копейки. Взаимодействие цены и МА и ещё оптимизатор нужен, он разницу оптимизирует.

а ну и ладно :-)

тысячи сделок совершались каждые 4 часа, закрываясь по стопу в 10 пипсов.

можно сделать маленькое чудо: в опции совы добавь чтобы работало по хитрым свечам H3-H4, и которым можно задать смещение GMT независимо от сервера

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