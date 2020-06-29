Советники: Corr
Corr:
Автор: Vitaliy Medvedev
Описание прикольное 😁
Хрен его знает, надо разбираться. У меня совы на интрадей в основном заточены.
Судя по отчету... Вот уже двести восемьдесят ордеров закрылось в убыток...(
и вот наконец-то один ордер в прибыль! Yes!... ждем ещё 280 ордеров...
Так никаких нервов не хватит..
Вот тоже показатель, прибыльных сделок всего 16, зато убыточных больше тысячи. Но не забывайте, все эти тысячи сделок совершались каждые 4 часа, закрываясь по стопу в 10 пипсов.
Для инвестора этот советник вообще "золотое дно".
И для ясности. На скрине график тестирования за 20(!!!) лет. По ВСЕМ ТИКАМ! Какой нормальный трейдер оставит робота на 20(!!!) лет?!...
Поэтому в описании есть пункт, легко оптимизируется под любые ТФ. Плюс оптимизацию можно включать на самую высокую скорость "По ценам открытия". Дерзайте!
Описание прикольное 😁
Уже оптится. Ошибка в коде, два стоп лосса было. MQL-ьевцы исправили. Дотошные...
- www.metatrader5.com
Уже оптится. Ошибка в коде, два стоп лосса было. MQL-ьевцы исправили. Дотошные...
тогда неинтересно :-)
если в сове что-то там такое есть, она что-то про рынок, то она будет работать только на конкретном инструменте и единственном тайм-фрейме
на другой символ будет требоваться существенная перековка, а иные таймфреймы гарантированно пальцем-в-небо
это было личное мнение :-)
тогда неинтересно :-)
если в сове что-то там такое есть, она что-то про рынок, то она будет работать только на конкретном инструменте и единственном тайм-фрейме
на другой символ будет требоваться существенная перековка, а иные таймфреймы гарантированно пальцем-в-небо
это было личное мнение :-)
Может быть. Но это точно не про Корь(Corr). Он прост как три копейки. Взаимодействие цены и МА и ещё оптимизатор нужен, он разницу оптимизирует.
Может быть. Но это точно не про Корь(Corr). Он прост как три копейки. Взаимодействие цены и МА и ещё оптимизатор нужен, он разницу оптимизирует.
а ну и ладно :-)
тысячи сделок совершались каждые 4 часа, закрываясь по стопу в 10 пипсов.
можно сделать маленькое чудо: в опции совы добавь чтобы работало по хитрым свечам H3-H4, и которым можно задать смещение GMT независимо от сервера
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Corr:
Советник Corr. Пожиратель трендов, не для слабонервных. Находит тренд и на ваших глазах его сжирает. Однако пока ищет жрет депо...
Автор: Vitaliy Medvedev