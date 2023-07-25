Где хранится список идентификаторов? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто-нибудь нашёл ответ, как связать путь терминала и путь каталога данных (не используя MQL5)?
Обратную связь еще можно еще origin.txt установить, а как, зная каталог терминала, узнать его каталог данных? В реестре ничего не нашёл подходящего. Что еще может быть?
Кто-нибудь нашёл ответ, как связать путь терминала и путь каталога данных (не используя MQL5)?
Обратную связь еще можно еще origin.txt установить, а как, зная каталог терминала, узнать его каталог данных? В реестре ничего не нашёл подходящего. Что еще может быть?
Рабочий каталог терминала - это:
При этом <название папки установки> - в виде кодов символов Юникода.
Только вот, по-моему, проще будет получить готовую строку через MQL, чем запрашивать через WinAPI системный диск, имя пользователя и каталог установки МТ, который потом еще нужно будет преобразовать в код-символьное представление.
Да, еще ведь потребуется учесть вариант портабельной установки. Для нее показанный способ не действует. Поэтому через MQL всяко проще.
Кто-нибудь нашёл ответ, как связать путь терминала и путь каталога данных (не используя MQL5)?
Обратную связь еще можно еще origin.txt установить, а как, зная каталог терминала, узнать его каталог данных? В реестре ничего не нашёл подходящего. Что еще может быть?
И как всегда, читать документацию мама не разрешает…
Идентификатор
Описание
Тип свойства
TERMINAL_LANGUAGE
Язык терминала
string
TERMINAL_COMPANY
Имя компании
string
TERMINAL_NAME
Имя терминала
string
TERMINAL_PATH
Папка, из которой запущен терминал
string
TERMINAL_DATA_PATH
Папка, в которой хранятся данные терминала
string
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
Общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере
string
И как всегда, читать документацию мама не разрешает…
Там в скобках было дописано
Так ведь тоже возможно. Другое дело, что через MQL проще и надежнее.
Там в скобках было дописано
Так ведь тоже возможно. Другое дело, что через MQL проще и надежнее.
Не обратил внимания на дополнение в скобках…