Где хранится список идентификаторов? - страница 4

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Кто-нибудь нашёл ответ, как связать путь терминала и путь каталога данных (не используя MQL5)?

Обратную связь еще можно еще origin.txt установить, а как, зная каталог терминала, узнать его каталог данных? В реестре ничего не нашёл подходящего. Что еще может быть?

 
leonerd #:

Кто-нибудь нашёл ответ, как связать путь терминала и путь каталога данных (не используя MQL5)?

Обратную связь еще можно еще origin.txt установить, а как, зная каталог терминала, узнать его каталог данных? В реестре ничего не нашёл подходящего. Что еще может быть?

Рабочий каталог терминала - это:

<Системный диск>:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\<название папки установки>

При этом  <название папки установки> - в виде кодов символов Юникода.

Только вот, по-моему, проще будет получить готовую строку через MQL, чем запрашивать через WinAPI системный диск, имя пользователя и каталог установки МТ, который потом еще нужно будет преобразовать в код-символьное представление.

Да, еще ведь потребуется учесть вариант портабельной установки. Для нее показанный способ не действует. Поэтому через MQL всяко проще.

 
leonerd #:

Кто-нибудь нашёл ответ, как связать путь терминала и путь каталога данных (не используя MQL5)?

Обратную связь еще можно еще origin.txt установить, а как, зная каталог терминала, узнать его каталог данных? В реестре ничего не нашёл подходящего. Что еще может быть?

И как всегда, читать документацию мама не разрешает…

Идентификатор

Описание

Тип свойства

TERMINAL_LANGUAGE

Язык терминала

string

TERMINAL_COMPANY

Имя компании

string

TERMINAL_NAME

Имя терминала

string

TERMINAL_PATH

Папка, из которой запущен терминал

string

TERMINAL_DATA_PATH

Папка, в которой хранятся данные терминала

string

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

Общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере

string


Получение информации о рабочей папке терминала

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Состояние клиентского терминала - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Alexey Viktorov #:

И как всегда, читать документацию мама не разрешает…

Там в скобках было дописано

не используя MQL5

Так ведь тоже возможно. Другое дело, что через MQL проще и надежнее.

 
Ihor Herasko #:

Там в скобках было дописано

Так ведь тоже возможно. Другое дело, что через MQL проще и надежнее.

Не обратил внимания на дополнение в скобках…

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