Где хранится список идентификаторов? - страница 3
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У Вас слишком нестандартный вопрос. Для чего такое нестандартное поведение? Зачем Вам служебная информация?
Ну Вы загнули... Еще скажите, что данная информация составляет государственную тайну...
Зачем это мне, слишком долго объяснять. Скажу проще: есть необходимость переименовать данную папку с коротким именем (не более 3-х символов). Но в этом случае терминал перестает "видеть" свои файлы. Поэтому и есть необходимость исправить это там, где хранится название папки. Не понимаю, зачем такие "тайны мадридского двора" там, где в этом нет никакой необходимости.
Да нет, не поможет. Нужно найти, где физически записано название папки. Похоже заныкано глубоко. Причем у меня ссылки на индикаторы по этому адресу уже в реестре прописаны, здесь: HKEY_CURRENT_USER\Software\MetaQuotes Software\MetaEditor\Recent File List.
Терминал уже наследил везде, поэтому даже изменив название папки, можно нарваться на новые неприятности.
Вы правильно утверждаете, что программа сама создала эту папку в момент первого подключения. Но она должна обязательно это куда-то записать, иначе при следующем запуске программа не узнает, в какой именно папке находятся нужные файлы.
необязательно, если путь папки вычисляемый.в реестре этих папок нет
Да нет, не поможет. Нужно найти, где физически записано название папки. Похоже заныкано глубоко. Причем у меня ссылки на индикаторы по этому адресу уже в реестре прописаны, здесь: HKEY_CURRENT_USER\Software\MetaQuotes Software\MetaEditor\Recent File List.
Терминал уже наследил везде, поэтому даже изменив название папки, можно нарваться на новые неприятности.
100%, что то связано с этой записью в реестре
разбираться до точки не вижу смысла
запись появляется после запуска метаэдитора
100%, что то связано с этой записью в реестре
разбираться до точки не вижу смысла
запись появляется после запуска метаэдитора
Достаточно зайти в реестр по данному адресу, чтобы убедиться в том, что там ничего нет (из того, что меня интересует).
если Вам нужны файлы именно там, где они нужны Вам, пользуйте /portable версию терминала или(рекомендую) примените команду, создающую символическую ссылку: mklink/D
например: mklink/D C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\09890B5A0607F1589B7B1482080BB3E8\MQL4\Files B:\
перед запуском команды в командной строке под правами администратора, папка ....\Files или другая необходимая перемещается в требуемое место или папку
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плюсом, когда мне нужно сильно, практически на каждом тике поиздеваться над файлом, создаю и работаю с файлами в оперативной памяти компьютера, чтобы не насиловать жесткий диск, с помощью программы RAMDISK
пользоваться этой программой нужно осторожно, понимая, что файлы нужно сохранять,
потерять их легко, т.к. они находятся в оперативке