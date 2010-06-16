Как изменить путь каталога данных.
Rosh:
Посмотрите в справке терминала раздел Начало работы / Запуск терминала
Спасибо за разъяснение, помогло!
Во первых узнал, что справка есть не только у Эдитора, но и у терминала :-)
И все же, что будет происходить в дальнейшем с файлами, например после обновления, если установку терминала я буду проводить с отключенным UAC ,но потом снова включу.
А после установки с ключом portable аналогично будет происходить?
Спрашиваю об этом потому, что несколько файлов у меня скомпилировались в папку по умолчанию, а затем начали сохраняться в каталог пользователя.
Каталог данных находится ну уж очень далеко да еще и скрыт при обычных настройках.
Такое только под Windows 7. В XP такого небыло. В реестре следов нет. В файлах MQ пока не искал.
Как изменить стандартный каталог?