Ошибка при отправке ордера. (failed prices for 0.00 [Invalid request])
Mike_Kharkov:
С mql5 знаком только пару дней +-
поэтому опыта в этом плане нет вообще никакого.
Есть такой код:
Попробуйте строчку
bool send1 = OrderSend(request,result);
перенести в конец кода, после заполнения структуры request.
Mike_Kharkov:Про открытие ордеров/позиций почитайте статью Торговые операции на MQL5 - это просто.
vicmos:Прописал так как вы сказали и ошибка перестала отображаться.
Попробуйте строчку
перенести в конец кода, после заполнения структуры request.
Но журнал во время тестирования выглядит вот так:
Насколько я понимаю в результате этого кода должны быть какие то покупки.? )
(Но их не видно в журнале. На скрине весь журнал развернут. За 2 месяца тестов на истории.)
Mike_Kharkov:Нужно правильно заполнить Структуру торгового запроса (MqlTradeRequest), изучить работающие примеры, и пробовать, пробовать....
vicmos:А вы не могли бы привести пример(по самому минимуму) того, как правильно выглядит элементарный запрос(без ошибок)?
Всё что не нахожу - там куча проверок лишних(для моего уровня на данный момент) и это все дело мешает уловить суть..
Хочется просто увидеть хоть что то - но что бы оно работало + код от моего отличался бы по минимуму..
(что бы была возможность понять, чего конкретно не хватало в моем варианте. А не просто брать совсем другой вариант, не понимая что там к чему, по большому счету.)
P.S. На пример читаю щас ссылку:
https://www.mql5.com/ru/articles/481
И там в одном примере есть вот такая строка:
int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой Где можно допустим узнать что означает: (int) именно в таких скобоках с точки зрения синтаксиса? Это инициализация функции или что это? (в доках этого нет просто напросто(по крайней мере в поиске) + часто вообще нет примеров там где они необходимы(новичку)..)
Читай документацию https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов
- www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Приведение типов - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
советую эту статью я сам по ней и по справочнику учился...
nowi:Спасибо!
